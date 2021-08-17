İnternetin SMS'i Olarak Anılan Twitter’ın Kuruluş Hikayesi

Şimdilerde sıradan bir sosyal mecra olmaktan çıkıp adeta bambaşka bir evren gibi görülen, internetin vazgeçilmezlerinden Twitter'ın da kendine ait bir hikayesi var. Peki biz kullanıcılar bu hikayenin ne kadarını biliyoruz? Tüm iniş ve çıkışlarıyla Twitter tarihini birlikte inceleyelim.

Kazanç sağladığınız sıradan bir işiniz var, bir de birkaç arkadaşınızla bir araya gelip üzerine çalıştığınız ek bir projeniz. Öyle bir proje ki hafta sonlarınızdan ve gece uykunuzdan feragat etmenizi gerektiriyor. Kendinizi böyle bir senaryo içerisinde hayal edebildiniz mi? Cevabınız evet ise senaryoyu sürdürelim: Aradan beş yıl gibi bir vakit geçiyor ve o ek proje olarak adlandırdığınız, esas işiniz dahi olmayan iş; son 100 yılın en büyük iletişim teknolojilerinden birine dönüşüyor.

Kimilerine uzak ve hatta imkansız görünen bu başarı hikayesi; pek çoğumuzun günlük rutininin olmazsa olmazı Twitter’ın kuruluş hikayesinin ta kendisi!

Twitter nasıl doğdu?

Twitter’ın doğuş hikayesi, 2006 yılına dayanıyor. Uygulamanın kurucu ortağı Jack Dorsey, Twitter fikrini ortaya ilk kez attığında burayı; durum güncellemeleri sayesinde arkadaş gruplarının birbirlerinin neler yaptıklarından haberdar olabileceği SMS tabanlı bir iletişim platformu olarak hayal ediyor.

Podcasting Şirketi Odeo’da gerçekleştirilen bir beyin fırtınası esnasında Dorsey; bu fikrini Odeo’nun kurucu ortaklarından Evan Williams’a açıyor. Evan Williams ve şirketin diğer kurucu ortağı Biz Stone, Dorsey’e bu fikri geliştirip genişletebilmesi için izin tanıyor.

Twitter’ın ilk adı Twitter değildi!

Hikayenin en başında Twitter’ın adı twttr olarak alınıyor. Bunun ardında yatan iki ana sebep mevcut: Dönemin popüler trendleri ve alan adında avantaj sağlama isteği. Öyle ki şirketlere alan adı alırken sesli harfleri kaldırmak daha faydalı görülüyor. Twitter’ın eski adının da şimdiki adının da Yazılım Geliştirici Noah Glass tarafından bu unsurlara dikkat edilerek oluşturulduğu biliniyor.

Twitter’ın çalkantılı kuruluş süreci

Twitter’ın ilk konsepti Odeo tarafından test edilirken aslında şirketin kendisi oldukça zorlu bir süreçten geçiyordu. Apple’ın kendi podcasting platformunu kurması, Odeo’nun iş modelinin tamamen yok edilmesi demekti. Hal böyleyken Odeo’nun karşı hamlesi şirketi yatırımcılardan geri satın almak oldu. Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone ve bazı diğer üyeler; geri satın alma sürecini kolaylaştıran isimler oldu.

Odeo’nun geri satın alınması, Twitter’ın mevcut haklarının Odeo’ya geçmesi anlamına geliyordu. Bu da doğal olarak kafalarda Odeo yatırımcılarının Twitter’ı kapsamlı şekilde bilip bilmediklerine yönelik soru işaretleri oluşturdu. Üstelik Twitter’ın geliştirilmesine büyük katkı sağlayan kilit isimlerin bulunduğu ekip de yeniden ele alınan şirkete dahil edilmemişti. Bu üyelerin başında Noah Glass geliyordu.

Twitter’a özel formalite bir şirket kuruldu

Geri satın alma süreci tamamlandıktan sonra yapılan bir başka hamle de formaliteden de olsa yeni bir şirketin kurulmasıydı. Obvious Corporation adı verilen bu şirketin esas amacı Twitter’ı bünyesinde barındırabilmekti.

Twitter tarihinin ilk tweeti

İlkler her zaman özeldir! Twitter tarihinin ilk tweeti Jack Dorsey tarafından 21 Mart 2006 saat 09.50’de atıldı. Tweette: ''twttr’ımı kuruyorum.'' yazıyordu.

Twitter’ın şaşırtan büyüme hızı konferanslarda dikkat çekti

2007 South By Southwest Interaktif Konferansı, Twitter’ın kullanım oranında inanılmaz bir büyüme gözlemledi. Etkinlik boyunca günde 60.000’den fazla tweet atıldığı fark edildi. Twitter ekibi de elbette konferansın katılımcıları arasındaydı ve etkinliğin hem virale uygun yapısından hem de diğer katılımcılarından fayda sağladı.

Twitter’ın hata sayfası dahi viral olabilmeyi başardı

Çalkantılı kurulum sürecinin ardından Twitter’a ikinci darbe kapasite aşımından geldi. Kullanıcı tabanının akıl almaz oranda büyümesi, platformun sık sık kapasite aşımından yana problem yaşamasına sebep oldu.

Sunuculara aşırı yüklenildiğinde Yiying Lu isimli bir sanatçının ilüstrasyonu ekrana yansıtılmaya başlandı. Bu ilüstrasyonda sekiz kuş tarafından güvenli bir şekilde sudan havaya kaldırılan bir balina görülüyordu. Twitter ekibi, bu görselin yaşanan problemin farkında olduklarını ve üzerine çalıştıklarını kullanıcılara iyi anlatabildiğine inanıyordu. Twitter topluluğu tarafından virale düşürülen bu hata sayfası, kısa süre sonra ''Başarısız Balina'' olarak adlandırıldı.

Twitter’da karakter sınırı ikilemi

Herkesin sık sık sorguladığı ''karakter sınırı'' kuralı, Twitter’ın en başta SMS tabanlı bir platform olarak hayal edilmesinden kaynaklanıyor. Twitter’ın kurulduğu ilk yıllarda SMS operatörlerinin protokollerinde yer alan 140 karakter sınırı, Twitter’ın da aynı kısıtı koymasının başlıca nedeni denebilir. Sonrasında platform bir web platformu haline geldiğinde bu sınırın devam etmesinin sebebi ise tamamen branding kaynaklı bir mesele olarak biliniyor.

Twitter karakter sınırında çağa ayak uydurdu

2017 yılında akıllı telefonların böylesi bir sınıra tabi tutulması artık pek de mantıklı gelmediğinden, 140 karakter sınırı 280’e çıkarıldı. Bu sayede kullanıcıların kısıtlama baskısına kapılmadan, düşünmektense konuşmaya daha fazla vakit ayırabilmelerine yardımcı olundu.

Twitter kullanıcıları Twitter’ın kendisine yön veren konuma geçti

Kullanıcı tabanının büyümesiyle, yeni bir jargon ve platformu kullanmanın yepyeni yolları da oluşturulmaya başlandı. Bunların başında @ işaretinin, hashtaglerin (#) kullanımı ve retweet butonu geliyor.

@ işareti bugün bilinen işlevine kullanıcılar sayesinde sahip oldu

Kullanıcılara bir başka kullanıcıya yanıt verme olanağının tanınmaması, @ işaretine bu işlevi yükleyerek çözüldü. Zamanla bir başkasından @ işareti kullanarak bahsetmenin etkili bir hareket olduğunu fark eden Twitter ekibi, bu güncellemeyi platforma getirmiş oldu.

# kullanımı kullanıcıların fikriydi

Aynı şekilde günümüz Twitter ekosisteminin en önemli parçalarından biri olan hashtagler (#) de yine kullanıcıların fikirlerinden ve kendi kendilerine ürettikleri kullanım şekillerinden esinlenilerek Twitter bünyesine katıldı.

Retweet butonunun temeli kullanıcıların ''RT'' ibaresine dayanıyor

Retweet adı verilen ve bir tweeti tweet sahibinin kim olduğu görülecek şekilde tekrar paylaşmanın kolay yolu olarak bilinen özellik de kullanıcılar sayesinde platforma dahil edildi. Kullanıcıların henüz bu özellik yokken tweetlerin başına elle ''RT'' yazması ve bunu bir ibare olarak konumlaması Twitter ekibinin dikkatini çekti ve 2010 yılında Twitter’a retweet butonu getirilmiş oldu.