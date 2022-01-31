Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması güncellendi. Singapur ve Japonya'nın birinci sırada yer aldığı raporda, seyahat özgürlüğü eşitsizliğinin tarihin en yüksek seviyesini görmesi dikkat çekti.

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması güncellendi. Euronews’ün aktardığına göre Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verileri baz alınarak hazırlanan The Henley Passport Index’te, sıralamanın kaydedilmeye başladığı 2006 yılından bu yana pek çok Asya ülkesinin üst sıralara tırmanması dikkat çekti.

199 ülkenin yer aldığı raporda Japonya ve Singapur, daha önce olduğu üzere birinci sırada yer aldı. Öte yandan endekse göre bu yıl seyahat özgürlüğü eşitsizliği ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

İlk basamakta yer alan Japonya ve Singapur’u, ikinci sırayı paylaşan Almanya ve Güney Kore takip etti. Üçüncü basamakta ise İtalya, İspanya, Finlandiya ve Lüksemburg yer aldı. Buna göre birinciliği paylaşan Japonya ve Singapur vatandaşları, vizesiz bir şekilde veya ülkeye giriş anında verilen vizeyle 192 farklı ülkeye seyahat edebilirken, bu sayı Güney Kore ve Almanya için 190, İtalya, Finlandiya, İspanya ve Lüksemburg içinse 189 olarak kaydedildi.

2014 yılından bu yana listenin zirvesinden olan Amerikan ve İngiliz pasaportları ise İsviçre, Norveç, Yeni Zelanda ve Belçika’nın yanında 6. sırada yer aldı.

199 ülkenin bulunduğu endekste Türkiye ise vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısında herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen 7 basamak atlayarak 50. sıraya yerleşti. Raporda son sıraya yerleşen ülke ise, 111. basamakta bulunan Afganistan oldu. 2010 yılından bu yana sadece 26 ülkeye vizesiz girebilen Afganistan vatandaşlarının bir önünde 28 ülkeyle Irak, onun önünde ise 29 ülkeyle Suriye yer aldı.

Buna ek olarak listenin en üstündekiyle en altındaki ülkelerin vatandaşlarının vizesiz bir şekilde seyahat edebildikleri ülke sayıları arasındaki farka göre ölçülen ülkeler arası dengesizlik bu yıl en yüksek seviyesini gördü. Buna göre Japonya ve Singapur vatandaşlarının vizesiz olarak girebildikleri ülke sayısı ise Afganistan vatandaşlarının girebildiği ülkeler arasında 166 ülke farkı olduğu belirtildi.