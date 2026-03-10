Tümü Webekno
En Hızlı Büyüyen Yapay Zekâlar Açıklandı (Zirvede Ne ChatGPT Var Ne de Claude)

Şubat 2025 ile Şubat 2026 tarihleri arasını kapsayan yeni bir raporda en hızlı büyüyen yapay zekâlar listelendi. Peki zirvede hangisi var?

Yapay zekâ araçlarına ilgi hızla artarken, yeni veriler bu alandaki en hızlı yükselişi yapan platformu ortaya koydu. Analiz şirketi SimilarWeb’in paylaştığı verilere göre Google’ın yapay zekâsı Gemini, son bir yılda rakiplerine açık ara fark attı.

Şubat 2025 ile Şubat 2026 arasındaki veriler incelendiğinde Gemini’ın web sitesi trafiği %643 oranında büyüdü. Bu artış, en çok kullanılan yapay zekâ aracı ChatGPT’nin aynı dönemdeki %37’lik büyümesini büyük farkla geride bıraktı.

Gemini açık ara farkla zirvede

Rapora göre Gemini’ın ardından en hızlı büyüyen yapay zekâ siteleri Grok ve Claude oldu. Grok yaklaşık %480, Claude ise %297 büyüme kaydetti. Buna karşın bazı platformlarda büyüme hızının yavaşladığı, hatta DeepSeek’in web trafiğinin geçen yıla göre gerilediği görüldü.

Uzmanlar, bu büyümenin Gemini’ın kullanıcılar arasında giderek daha fazla tercih edildiğini gösterdiğini belirtiyor ancak dikkat çekici bir nokta da var. Veriler yalnızca gemini.google.com adresine yapılan web sitesi ziyaretlerini kapsıyor. Yani mobil uygulamalar veya diğer erişim yolları bu istatistiklere dâhil değil.

Peki sizin geride bıraktığımız bir yılda en çok kullandığınız yapay zekâ aracı hangisiydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

