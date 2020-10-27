Ookla, SpeedTest verilerinden faydalanarak dünyanın en hızlı mobil internetine sahip operatörlerini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etisalat, ortalama 115,89 Mbps hız ile birinci sırada yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli telekomünikasyon operatörü Etisalat, Ookla tarafından dünyanın en hızlı mobil operatörü ilan edildi. Ookla tarafından gerçekleştirilen bağımsız testlere göre Etisalat, dünyanın herhangi bir bölgesinde hizmet veren mobil operatörlerden çok daha yüksek bir mobil internet hızı sunuyor.

Ookla'nın açıkladığı verilere göre Etisalat, 115,89 Mbps ortalama indirme hızıyla Ookla’nın Speed Score kategorisinde 98.78 ortalama puan almış durumda. Ookla Speedtest verilerine göre Speed Score kategorisinde 90’ın üzerinde bir ortalama puan almayı başaran başka bir operatör bulunmuyor.

Ookla SpeedTest'e göre en hızlı mobil internete sahip operatörler

Etisalat, 2020’nin hem 1. çeyrek-2. çeyrek döneminde hem de 2. çeyrek-3. çeyrek döneminde en hızlı mobil internet; ayrıca 2019’un 3. çeyrek-4. çeyrek döneminde de en hızlı sabit geniş bant internet kategorilerinde Speedtest Ödülünün sahibi olmuştu. Şirket, şimdi ise en hızlı mobil internete sahip olduğunu resmen kanıtlamış oldu.

Speed Score kategorisindeki diğer operatörlere baktığımızda Güney Koreli SK Telecom’un 89 ortalama puan ile ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. Katarlı Ooredoo üçüncü, Bulgar Vivacom dördüncü, T-Mobile Hollanda ise beşinci sırada yer alıyor. Listenin ilk 10 sırasında Türkiye’de hizmet veren herhangi bir mobil operatör bulunmuyor.