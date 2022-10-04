Android emülatörler, Android işletim sistemine sahip cihazların özelliklerini PC’nizde taklit eden yazılımlardır. Hem oyuncuların hem uygulama geliştiricilerinin aktif olarak kullanmayı tercih ettiği bu emülatörler, birçok özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bugün sizlere özellikleriyle dikkat çeken en iyi Android emülatörlerini listeledik.

Günümüzde birçok kullanıcı, çeşitli nedenlerden dolayı bilgisayarlarında Android emülatör kullanmaktadır. Bazı kullanıcılar geliştirdikleri Android uygulamaları test etmek için kullanırken bazıları da Android oyun deneyimini daha farklı bir ortamda yaşamak için emülatör kullanıyor. Piyasadaki en iyi Android emülatörler kullanım kolaylığı, sistem gereksinimleri ve destekledikleri Android sürümleri ile dikkat çekmektedir.

Son araştırmalara göre Android, işletim sistemi pazar payında Windows ve Mac'ten önce birinci sırada yer alıyor. Bu da onun günümüz teknoloji piyasasında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bu yazımızda, Windows ve Mac bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz en iyi Android emülatörlerini listeledik.

Android emülatörü nedir?

Android, akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlar için açık kaynaklı bir işletim sistemidir. Açık kaynaklı olması ve diğer platformlara göre daha düşük geliştirme maliyetleri gibi önemli nedenlerden dolayı Android, oldukça popüler bir hale geldi.

Android Emülatör, kurulduğu bilgisayarda Android işletim sisteminin işlevselliklerini taklid eden yazılımdır. Ayrıca, Android uygulamalarını sisteminize yüklemenize ve emülatörün desteklediği çevre birimleri ile kullanmanıza olanak tanır.

En iyi Android emülatörleri:

Özellikleri saymakla bitmez: LDPlayer

LDPlayer, genel olarak oyunculara yönelik geliştirilmiş bir emülatördür, ancak farklı şeyler de çalıştırmanıza olanak tanır. Kullanımı diğer birçok emülatöre göre kullanımı daha kolaydır. LDPlayer’ı diğer rakiplerinden ön plana çıkartan daha birçok özelliği bulunmaktadır. Araç çubuğu aracılığıyla, ekran görüntüsü alma, video kaydetme, klavye eşleşmesini ayarlama ve daha birçok işlemi yapabilirsiniz. Kullanımı ücretsizdir ve Android 9’u desteklemektedir.

Piyasanın en başarılısı: BlueStacks

BlueStacks, uzun bir süredir piyasadaki en başarılı Android emülatörü olarak kabul edilmektedir. Hem Windows hem Mac platformlarını desteklemesinin yanı sıra, oyuncular için birçok özelliği de bulundurmaktadır. Geliştirilen son sürüm olan BlueStacks 5, şimdiye kadar geliştirilen en hızlı emülatördür ve yüksek performans gerektiren oyunlarda bile oldukça başarılı oyun deneyimi sunmaktadır. Genel olarak, donanımı iyi bir bilgisayara sahipseniz, sunduğu performans bakımından kullanabileceğiniz en iyi Android emülatördür.

Her oyunu oynayabileceğiniz emülatör: NoxPlayer

NoxPlayer da BlueStacks gibi, Windows ve Mac platformları ile uyumlu bir Android emülatörüdür. Kullanıcılara, ekran görüntüsü alma ve video kaydetme gibi çeşitli özellikleri de vardır. Şu ana kadar 200’den fazla ülke ve bölgede piyasaya sürülen NoxPlayer’ın 150 milyondan fazla kullanıcısı vardır.

AMD ve Nvidia dostu emülatör: MeMU

Bilgisayarınızda mobil oyunları oynamak istiyorsanız, tercih edebileceğiniz en hızlı Android emülatörlerinden biridir. 2015 yılında piyasaya sürülen Memu, performans açısından diğer emülatörlerle benzer performanslar sunmaktadır. Memu Android emülatörünün en önemli özelliklerinden biri hem AMD hem de Nvidia yongalarını destekliyor olmasıdır. Ayrıca Jelly Bean, Kit Kat ve Lollipop gibi farklı Android sürümlerini de desteklemektedir. Bunların yanı sıra, emülatöre kurduğunuz mobil oyunları klavye, fare veya gamepad ile oynamanıza izin verir.

Uygulama geliştiricilerinin vazgeçilmezi: Genymotion

Genymotion, kullanımı oldukça kolay olan bir Android emülatörüdür. Uygulama geliştiricileri, geliştirdikleri ürünleri sanal bir ortamda test etmelerini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanıcıların gereksinimlerini karşılama konusunda oldukça başarılı olan Genymotion, birçok Android cihazının tasarımını sunmaktadır. Ancak, Call of Duty veya PUBG gibi oyunları oynayamadığınızı da unutmadan söyleyelim. Genymotion’u yalnızca kişisel kullanımlarınız için ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Windows, macOS, Ubuntu, Debian ve Fedora gibi platformları da desteklemektedir.

Oldukça başarılı masaüstü deneyimi: PrimeOS

PrimeOS, sunduğu üstün özellikleri nedeniyle emülatör pazarında her zaman trend olmayı başarmış bir emülatördür. MacOS ve Windows desteği ile kullanıcılarına eksiksiz bir masaüstü deneyimi sunmaktadır. Ayrıca, ek uygunluk ile sistemi en iyi performans sunan mobil platformlardan birine dönüştürmektedir. PrimeOS ile Call of Duty, FIFA, PUBG ve daha birçok popüler oyunu da oynayabilirsiniz.

Tarayıcınızda kullanabileceğiniz bir emülatör: ARChon

ARChon Android emülatörü, çok yönlülüğü ile oldukça popülerdir. Chrome’da çalışabilen ilk Android emülatörüdür. İndirdiğiniz APK dosyalarını ARChon ile uyumlu hale getirmek için dosyada ufak düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Kullanımı ücretsiz olan bu emülatörün en güzel yanı, Google Chrome destekleyen tüm işletim sistemlerinde çalışmasıdır.

Google Play'deki her uygulamayı destekliyor: Ko Player

Ko Player, kullanıcılarına bilgisayarlarında kaliteli Android deneyimi sunan en iyi Android emülatörlerinden biridir. Bu güçlü emülatör, esas olarak kullanıcıları için sorunsuz bir oyun deneyimi sunmaya odaklanmaktadır. Google Play Store’da bulunan herhangi bir uygulamayı da çalıştırmaktadır. Ayrıca, klavye, gamepad, fare, mikrofon ve kamera gibi tüm çevre birimlerini desteklemektedir.

Oyun odaklı bir emülatör: MuMu

Mumu, diğer emülatörlerin aksine daha fazla oyun odaklı bir emülatördür. Ana sürümü Android 6’yı destekliyor, ancak hem Android 9 hem de Android 11 için test aşamasında olan bir beta versiyonu da bulunmaktadır. MuMu Player, LDPlayer ve MeMU ile neredeyse aynı işlevselliklere sahip bir araç çubuğuna sahiptir. Diğer birçok emülatör gibi bunda da gamepad desteği vardır.

Tencent'in seviye atlattığı emülatör: GameLoop

GameLoop, daha önceden Tencent Gaming Buddy adı ile bilinmekteydi. Son zamanlarda, en popüler mobil oyunlardan biri olan Call of Duty Mobile'a sağladığı destek nedeniyle birçok Android emülatörü arasından sıyrılmayı başardı. COD'nin piyasaya sürülmesinden önce, yalnızca PUBG ve birkaç Tencent tarafından geliştirilen oyunu destekliyordu. Fakat, GameLoop diğer Android uygulamaları ve uygulama geliştiricileri için pek uygun bir emülatör değildir.