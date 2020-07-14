Android akıllı telefon dünyasının vazgeçilmezlerinden olan Android ROM’lar, birçok kullanıcı tarafından telefonlarında orijinal arayüzleri yerine tercih ediliyor. Telefonlarda birçok tematik ve kullanış değişikliğine yol açan en kullanışlı Android ROM’larına bu içeriğimizde yakından bir göz atıyoruz.

Bir işletim sisteminin üretici firmalar veya kişiler tarafından belirli cihaza uygun hâle gelmesi için geliştirilmiş hâli olan ROM’lar, günümüz akıllı telefon dünyasında iki çeşit olarak bulunuyor. İlk olarak Stock ROM olarak adlandırılan çeşit, Android telefonunuzu ilk satın aldığınızda telefonla birlikte gelen ROM’dur. İkinci olarak ise Custom (Özel) ROM’lar bulunmaktadır.

Custom ROM’lar markalardan ziyade kişiler tarafından telefonunuzun işletim sistemi arayüzünü değiştiren ve çeşitli gereksiz programları aradan çıkararak performans artışı sağlayabilen ve cihaz üzerinde çeşitli optimizasyonlar yapabilen Android ROM’larıdır. Bu içeriğimizde sizler için derlediğimiz piyasada bulunan en iyi Android ROM’ları nelermiş detaylarına gelin hep beraber bir göz atalım.

En iyi Android ROM’ları:

AospExtended (AEX ROM)

Resurrection Remix (RR ROM)

Lineage OS (LOS ROM)

Paranoid Android (PA ROM)

Omni ROM

Bootleggers ROM

Pixel Experience

Android Open Kang Project (AOKP)

ArrowOS

POSP (Potato Open Sauce Project)

Yıllardır Android dünyasında bulunan AospExtended, adını AOSP (Açık Kaynaklı Android Projesi) oluşumundan alıyor. Aosp üzerine birçok yenilik ekleyen AEX ROM, 1,3 milyonun üzerinde indirmeye de sahip durumda. Android telefonlarınızda birçok özelleştirme yapabilmenize olanak sağlayan ve 10’un üzerinde akıllı telefon markasını destekleyen AEX ROM’un öne çıkan özelliklerine baktığımız zaman; gezinme çubuğu özelleştirmeleri, belirli Android sürümlerine özel parmak hareketlerinin (Gestures) ve kısayollarının özelleştirilebilmesi ve uygulama optimizasyonları gibi çeşitli kullanışlı özellikler karşımıza çıkıyor. Ayrıca kararlılık konusunda da iddialı olan AEX ROM’un belirli aralıklarla düzenli olarak güncelleme yapan geniş bir geliştirici ekibi bulunuyor.

Belki de en uzun süredir Android dünyasında bulunan ROM olan Resurrection Remix, Android 4.0 sürümünden beri geliştiriliyor. AOSP, LineageOS ve Paranoid Android gibi ünlü ROM’lardan bazı özellikler bir araya getirilerek oluşturulan Resurrection Remix, tüm bu farklı ROM’ların en sevilen özelliklerini tek bir işletim sistemi içerisinde toplamasıyla ünlü. Gezinme çubuğu, Gestures ve arayüz özelleştirmeleri ile öne çıkan RR ROM, kilit ekranı görünüm özelleştirmeleri ve sayısız işlemleriniz için kullanabileceğiniz sınırsız tuş oluşturma ve atama özelliğine de sahip. OTA, yani şebeke bağlantısı üzerinden verilen yazılım güncellemelerini de alan Resurrection Remix’in birçok sorunuza cevap alabileceğiniz büyük bir topluluğu da bulunuyor.

Birkaç yıl öncesinin ünlü ROM’u olan CyanogenMod’un 2016 yılında projeyi sonlandırması ve altyapılarını kapatmasının ardından ortaya çıkan ve Cyanogen’in devamı niteliğinde olan LineageOS, yine 2016 yılında CyanogenMod’un kapanmasının ardından piyasa sürüldü. 185’den fazla telefon modelini destekleyen en geniş kapsamlı ROM’lardan biri olan LineageOS, 1,7 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip.

Özellikle güvenlik konusunda öne çıkan LineageOS, Privacy Guard adındaki yazılımıyla kullanıcılara üst düzey bir kişisel veri koruma hizmeti sunuyor. Ayrıca pil ve işlemci dostu olan LineageOS, yaptığı optimizasyonlar ile birlikte akıllı telefonların ömrünü gözle görülür bir şekilde uzatabiliyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra açık kaynaklı bir ROM olan LineageOS sayesinde kullanıcılar, açık kaynaklı Android uygulamalarına erişebiliyor ve orijinal işletim sistemi arayüzleriyle yapmayacakları birçok işlemi gerçekleştirebiliyor.

Custom (Özel) ROM’lar arasında en çok özelleştirme ve ayarlama seçeneğine sahip olan ROM’lardan biri olan ve ismini ünlü İngiliz grup Radiohead’in aynı isimli şarkısından alan Paranoid Android, kullanıcılara uzun bir özelleştirme listesi sunuyor. 2017 yılındaki çıkışından bu yana sürekli güncellenen PA ROM, en son Android 10 uyumlu versiyonunu da piyasa sürerek gücünü ve popülerliğini arttırmaya devam ediyor.

AOSP’den gücünü alan Paranoid Android’in tüm cihazlarda çalışan 15’in üzerinde kendine has özelleştirmesi bulunuyor. Bu özelleştirmeler sayesinde kullanıcılar kendi kısayollarını oluşturabiliyor, genişletilmiş ekran kaydı ve ekran görüntüsü alabiliyor, gezinme çubuklarını özelleştirebiliyor ve hatta her uygulamaya özel Wi-Fi ve hücresel veri kullanım miktarlarını bile düzenleyebiliyor. Bunların yanı sıra daha birçok özelleştirmeye sahip olan PA ROM, düzenli olarak güncelleniyor.

Yine LineageOS başlığında bahsettiğimiz CyanogenMod’un geliştirici ekibinden ayrılan birkaç üye tarafından geliştirilen Omni ROM, OmniSwitch (uygulamalar arası kolay geçiş), OmniJaws (hava durumu servisleri) ve Open Delta ( güncelleme destek yazılımı) gibi diğer ROM’ların da sıklıkla kullandığı yazılımlara sahip. Android uygulama geliştiricilerinin, yeni uygulamalarını tasarlaması için gerekli araçlara da sahip olan Omni ROM’da kullanıcılar oldukça geniş düzeyde görsel özelleştirme yapma imkânına sahip olabiliyor.

İlk olarak 2015 yılında Motorla’nın Moto E 2015 modeli için geliştirilen Bootleggers ROM, daha sonradan oldukça fazla model desteğine sahip olan ve gelişen bir Custom ROM olarak karşımıza çıkıyor. LineageOS, Pixel Experience ve Omni ROM gibi birçok ünlü ve popüler ROM’ların en sevilen özelliklerini ve daha fazlasını tek bir çatı altında toplayan Bootleggers ROM’da kullanıcılar yine Bootleggers tarafından sağlanan özel temalara, uygulamalara ve duvar kâğıtlarına erişim sağlayabiliyor.

Google’ın amiral gemisi Pixel telefonlarında bulunan saf Android işletim sistemin deneyimini taklit eden ve birçok akıllı telefon modeline ulaştıran Pixel Experience, Pixel sahibi olmayan kullanıcıların Pixel işletim sistemi deneyimini tam bir şekilde yaşamasını hedefliyor. Google Pixel telefonlara ait tüm yazılımsal özellikleri içerisinde barındıran Pixel Experience, özellikle Pixel telefonların satılmadığı ülkemizde Pixel 4 işletim sistemini deneyimlemek isteyen kullanıcılara güzel ve kararlı bir alternatif sunuyor.

Birçok diğer ROM gibi Açık Kaynaklı Android Projesi üzerinden geliştirilen AOKP, Android akıllı telefonlarınıza ışıl ışıl, canlı bir hava kazandırıyor. Akıllı telefonların fabrika çıkışında gelen orijinal arayüzlerinin izin vermediği birçok özelleştirmeye sahip olan AOKP sayesinde kullanıcılar; bildirim LED’lerinin yanıp sönme şekillerini ve renklerini ve titreşim şekillerini ve aralıklarını özelleştirebiliyor. Bunların yanı sıra kullanıcılar yine AOKP sayesinde; kendi kısayol ve uygulamalarını yerleştirebilecekleri özel gezinme çubukları, özel temalar ve çeşitli işlemleri gerçekleştirebilecek yazılımsal kısayol tuşları oluşturabiliyor.

İçerisinde basit özelleştirme menüleri bulunan ArrowOS, cihazını özelleştirmeye çok fazla vakit harcamak istemeyen kullanıcılar için güzel bir çözüm oluyor. Özellikle telefonlarınızın işletim sistemini temiz, düzenli ve basit bir hâlde tutmaya odaklanan ArrowOS, yapılabilecek tematik özelleştirmelerin yanı sıra genel olarak cihazınızın kararlılığına ve batarya sağlığına yoğunlaşıyor. Tüm bu belirtilen özellikleriyle minimalistik bir yaklaşıma sahip olan ArrowOS, düzenli olarak güvenlik güncellemeleri alıyor ve akıllı telefonunuzun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan uygulamaları ve optimizasyonları kullanıcılara sağlıyor.

Düzenli olarak güvenlik güncellemeleri ve OTA güncellemeleri alan bir diğer ROM olan POSP, şık ve renkli tasarımıyla pek çok kullanıcının gözdesi olmayı başarıyor. Özellikle akıllı telefon kullanma deneyimini özgürleştirme ve basitleştirme üzerine yoğunlaşan POSP sayesinde kullanıcılar, akıllı telefonlarında hallettikleri birçok gündelik iş için kısayollara ve özelleştirmelere sahip olabiliyor.

Piyasada bulunan en iyi Android ROM’larının bazı özelliklerini incelediğimiz listemizin sonuna geldik. Belirli kısıtlamalara tabi olmadan özgür ve kişiselleştirilmiş bir Android deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için geliştirilen Android ROM’ları her geçen gün gelişen teknoloji ve yeni Android sürümleriyle beraber gelişmeye ve güncellenmeye devam ediyor. Sizler de listede bulunan veya başka bir Android ROM’u kullanıyorsanız görüşlerinizi ve deneyimlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.