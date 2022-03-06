Görsel efekt teknolojisinin gelişmesi ile birlikte son yıllarda izlediğimiz bilim kurgu filmleri akıl almaz sahnelere imza atmaya başladılar. Ancak sinemada bilim kurgu geçmişi neredeyse yüz yıl öncesine dayanıyor. Rotten Tomatoes internet sitesinde eleştirmenler tarafından en yüksek puanlara layık görülen bilim kurgu filmlerini listeledik.

Bilim kurgu filmleri denilince aklımıza ilk gelen yapımlar, son yıllarda üretilen yüksek teknoloji ile harika sahnelere imza atılmış filmler oluyor. Ancak türün tutkunları bilir ki sinemada bilim kurgu tarihi çok daha eskilere hatta yüz yıl öncesine dayanmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan bilim kurgu filmleri günümüzdeki gibi yüksek teknoloji içeren sahneler sunamasalar da çok daha güçlü alt metinler anlattıkları kesin.

IMDb benzeri bir yapıya sahip olan Rotten Tomatoes internet sitesinde filmler, eleştirmenler yani işin ustaları tarafından oylanıyor. Bu oylamalar sonucu karşımıza gelmiş geçmiş en kaliteli bilim kurgu filmleri çıkıyor. Türün tutkunlarının mutlaka izlemesi gereken, eleştirmenler tarafından sinema tarihinin en iyi bilim kurgu filmleri olarak görülen 9 yapımı listeledik ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik.

Rotten Tomatoes puanına göre en iyi bilim kurgu filmleri:

Repo Man / %98

Invasion of the Body Snatchers / %98

E.T. the Extra-Terrestrial / %98

Brazil / %98

Alien / %98

Them! / %97

Mad Max: Fury Road / %97

Metropolis / %97

A Quiet Place / %96

Bu dünyada ses, ölüm demektir: A Quiet Place

Tür: Dram, Korku, Bilim Kurgu

Yıl: 2018

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %96

Eleştirmenlere göre en iyi bilim kurgu filmleri listesindeki en yeni iki filmden biri olan A Quiet Place’in 2020 yapımı bir de devam filmi bulunuyor. Film kıyamet sonrası bir dünyada, son derece hassas duyma yeteneğine sahip yırtıcı canavarların olduğu bir hikaye anlatıyor. Bu canavarlardan kaçarak hayatta kalmayı başaran bir avuç insan artık bugüne kadar duyulmamış kadar sessiz olmak zorundadırlar. Bu dünyada ses, ölüm demektir.

İşçiler bir kurtarıcı bekliyor: Metropolis

Tür: Bilim Kurgu, Dram

Yıl: 1927

Yönetmen: Fritz Lang

Oyuncular: Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %97

Eleştirmenlere göre en iyi bilim kurgu filmleri listesindeki en eski film olan Metropolis, siyah beyaz ve sessiz bir bilim kurgu filmi olması ile dikkat çekiyor. Film, uzak bir gelecekte çalışanların ve patronların hayatlarının keskin sınırlarla ayrıldığı bir dünya çiziyor. Bu dünyanın tüm işçileri kendileri için bir kurtarıcı beklemektedirler. Kurtarıcı geldiğinde ise dönemin teknolojisine göre harika tasarlanmış sahnelere şahit oluruz.

Zalimin zulmüne karşı: Mad Max: Fury Road

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera

Yıl: 2015

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %97

Eleştirmenlere göre en iyi bilim kurgu filmleri listesindeki en yeni iki filmden ikincisi olan Mad Max: Fury Road, uzun yıllar süren Mad Max efsanesinin en başarılı filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Film, serideki tüm filmler gibi susuz kalmış bir gelecekte geçiyor. Bu kıyamet sonrası hikayede elbette çok zalim ve aynı zamanda sapkın bir lider vardır. Bu lideri durduracak olan ise hepimizin yakından bildiği bir kahramandır.

İnsan yiyen dev karıncalar: Them!

Tür: Bilim Kurgu, Korku

Yıl: 1954

Yönetmen: Gordon Douglas

Oyuncular: James Whitmore, Edmund Gwenn, Joan Weldon

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %97

Atom, nükleer ve benzeri insanlık için tehlikeli maddelerin testleri ya okyanus açıklarında ya da New Mexico gibi çöl bölgelerinde yapılır. İnsanlar zarar görmez, bölgede de en fazla karıncalar falan ölür. Ancak Them! filminde bu karıncalar ölmüyor, insan yiyen devasa canavarlara dönüşüyorlar. Bir nevi doğanın intikamını alırcasına insanların peşine düşen bu korkunç karıncalarımızın ortadan kalkması için ABD ordusu elinden geleni yapacaktır.

Yabancı korkusunun en saf hali: Alien

Tür: Bilim Kurgu, Korku

Yıl: 1979

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %98

1970’li yılların yabancı korkusunu en iyi yansıtan filmlerden biri olan Alien, asıl korkmamız gereken yabancıların uzayın derinliklerinde olabileceğini hatırlatıyor. Özel bir görev için derin uzayda ilerlemekte ve uyku kapsüllerinde uyumakta olan ekip, yakın bir gemiden yardım sinyali alırlar. Hemen bu sinyalin peşine düşen ekibimiz, sinyalin geldiği gemide bir yumurta bulurlar. Korkunç bir tecrübe ile bu yumurtanın bilinen hiçbir canlıya benzemeyen bir organizma taşıdığını öğreneceklerdir.

Rahatsız edici distopya üçlemesinin ilk filmi: Brazil

Tür: Bilim Kurgu, Dram

Yıl: 1985

Yönetmen: Terry Gilliam

Oyuncular: Jonathan Pryce, Kim Greist, Robert De Niro

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %98

Terry Gilliam’ın distopya üçlemesi olan filmlerin ilki olan Brazil’den sonra 12 Monkeys ve Gilliam filmleri ile tamamlanan seri, tüyler ürperten distopik bir geleceğin hikayesini anlatmaktadır. Serinin ilk filmi olan Brazil, bariz bir şekilde George Orwell’in 1984 adlı eserinden izler taşımaktadır. Rahatsız edici bir devlet sisteminin anlatıldığı Brazil filminde, sonunda bu dünyaya isyan eden bir bürokratın hikayesini izliyoruz.

Selam Dünyalı dostum: E.T. the Extra-Terrestrial

Tür: Bilim Kurgu, Aile

Yıl: 1982

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote

IMDb: 7,8

Rotten Tomatoes: %98

Özellikle 1980’li yıllarda uzaylılar korkunç yaratıklar olarak resmedilerken Steven Spielberg bu tabuyu E.T. the Extra-Terrestrial filmi ile yıkıyor. Filmde, kendini bir şekilde Dünyamızda bulan sevimli ve dost canlısı bir uzaylı ile dost olan küçük bir çocuğun hikayesini izliyoruz. Yabancı korkusunun ortadan kaldırıldığı ve farklı türlerin bile dost olabileceğinin anlatıldığı film, çocuğun uzaylıya buradan kaçması için yardım etmesi ile eğlenceli bir maceraya dönüşüyor.

Tanıdığımız kişiler, artık o kişiler değil: Invasion of the Body Snatchers

Tür: Bilim Kurgu, Dram, Korku

Yıl: 1956

Yönetmen: Don Siegel

Oyuncular: Kevin McCarthy, Dana Wynter, Larry Gates

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %98

California’nın Santa Mira isimli küçük bir kasabasında görev yapan doktor, pek çok hastanın kendisine benzer bir şikayetle gelmesi ile şüpheye düşer. Başvuru yapanların kendileri hasta değildir ama her birinin en sevdiği yakınları duygusuz birer robota dönüşmüştür. İnsanlığın en büyük korkularından olan tanıdığımız birinin bir yabancıya dönüşmesinin başarıyla anlatıldığı hikaye ilerledikçe karşımıza Mars’tan gelmiş, istilacı uzaylılar çıkar.

Arabanın bagajındaki dünya dışı nesne: Repo Man

Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Komedi, Suç

Yıl: 1984

Yönetmen: Alex Cox

Oyuncular: Harry Dean Stanton, Emilio Estevez, Tracey Walter

IMDb: 6,9

Rotten Tomatoes: %98

1980’li yılların klasik genç serserilerinden biri olan karakterimiz, işinden kovulduktan sonra garip bir arabaları yeniden canlandırma şirketinde işe girer. İlk zamanlar sevmediği bu dünya ona giderek eğlenceli gelmektedir. Derken dükkana gelen güzeller güzeli bir kadının, bir arabanın bagajında dünya dışı bir nesne olduğunu söylemesiyle bilim kurgu hikayemiz başlar. Her şeyi boşvermiş bu genç adamın artık kendini tam olarak adadığı bir hedefi vardır.

Rotten Tomatoes internet sitesinde eleştirmenler tarafından en yüksek puan alan en iyi bilim kurgu filmleri listesi hazırladık ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik. Listedeki filmleri izlediyseniz düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.