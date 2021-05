Bebeğinizin sağlıklı koşullarda uyumasını sağlayan ve yüksek inceleme puanları alan en iyi buhar makinesi tasarımlarını derledik.

Sağlıklı bir uyku için temiz ve dengeli bir hava her şeydir. Özellikle evimizdeki nem oranı yaşadığımız bölgeye göre farklılık gösterebildiği gibi, mevsimsel olarak da değişebilir. Bebek için doğru nem oranı dengesini sağlayan buhar makineleri sıcak ve soğuk buhar sağlayarak çalışıyor. Bu yüzden bu makineler için bulunduğu ortamın (kapalı olan her ortam) nem oranını her koşulda dengeler diyebiliriz.

Bebeğinizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde uyuması için ortamın nem dengesi önemlidir. Bu yüzden ona doğru koşulları sağlamak için buhar makinesi tasarımlarına göz atabilirsiniz. Odanızın büyüklüğüne göre en uygun çözümü sağlayan makineyi satın alabilirsiniz. Peki ama hangi makineyi satın alacaksınız? Bu yazıda en yüksek inceleme puanı alan ve hakkında güzel yorumların yazıldığı 8 farklı buhar makinesini sizin için derledik.

En iyi buhar makinesi modelleri:

Deerma F300 Üstten Dolum Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi

Loobex Ultrasonic MH 602 Uzaktan Kumandalı Soğuk Buhar Makinesi

Weewell WHC752 Soğuk - Sıcak Buhar Üfleyici

Deerma Ultraviyole Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi F628S

Havvaca HD-1349 Ultrasonik Buhar makinesi Şeffaf Oda Nemlendirici

Xiaomi Smart Home Hava Nemlendirici

Üstten dolabilen soğuk buhar makinesi: Deerma F300

Fiyatı: 190 TL

360 derece buhar salınımı özelliğine sahip olan Deerma F300, üstten dolum kolaylığı ile işinizi kolaylaştırıyor. Aroma eklenebilen özelliği sayesinde soğuk buhara aromatik katkılar yapılabiliyor. 3 boyutlu dalga efektiyle de hem ferah hem de canlı bir kullanım sunuyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen Loobex Ultrasonic MH 602

Fiyatı: 450 TL

Temiz hava teknolojisi için iyonizer özelliği ile çalışan Loobex Ultasonic MH 602, su algılama sistemi ve yüksek kapasite imkanı ile oldukça ilgi çeken bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde bulunan suyun bitmesine karşın bir güvenlik önlemi bulunuyor ve böyle bir durumda hemen kendini kapatıyor. 5.8 litrelik su kapasitesi ile sürekli su seviyesini kontrol etmenize gerek kalmaz. Sessiz çalışabilme özelliği ile bebeğiniz için huzurlu bir ortam sağlar. Ürünün N11 sayfasına buradan göz atabilirsiniz. .

İyonizerli Weewell WHC752

Fiyatı: 650 TL

Hem soğuk hem de sıcak buhar üfleyebilme özelliğine sahip olan Weewell WHC752, iyonizerli yapısıyla ortamdaki kötü kokuları ve mikrobik partikülleri temizliyor. 5 L su haznesi ile geniş bir kullanım sağlayan ürün nem ve sıcaklık ölçme özelliğiyle de pratik bir kullanım sunuyor. Dokunmatik tuşlar, uzaktan kumanda ve ultra sessiz olma özelliğiyle de bebeğiniz için oldukça keyifli bir kullanım sağlıyor. Ürünün HepsiBurada sayfasına buradan öz atabilirsiniz.

Zamanlama imkanı ve akıllı nem kontrolü yapabilen Deerma F628S

Fiyatı: 330 TL

Derinlemesine sterilize edilmiş su buharı sağlayan Deerma ultraviyole ultrasonik soğuk buhar makinesi, ailenizin sağlığını koruyan nemlendirme desteğini sunuyor. Ultraviyole sterilizasyon özelliği, akılıl nem kontrolü, dijital gösterge ve 12 saatlik zamanlama sayesinde pratik ve güvenli bir kullanım sağlıyor. Entegre su kanalı özelliği sayesinde her damlasına kadar temiz ve güvenli bir buhar özelliği vadediyor. Geniş haznesi sayesinde pek çok ebeveynin tercihleri arasında yer alıyor. Ürünün GittGidiyor sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

20 saate kadar çalışabilen Havvaca HD-1349

Fiyatı: 237 TL

Sessiz ve geniş çalışma saati ile biraz daha uzun süreli bir aktif kullanım sunan Havvaca HD 1349, aralıksız olarak 20 saate kadar çalışabiliyor. Geniş su haznesi özelliği ile 2.8 litre su alan buhar makinesi, bünyesinde kireçlenmeye karşı özellikler barındırıyor. Bu sayede istediğiniz sudan kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda otomatik kapanma özelliği ile gereksiz enerji tüketiminin ve tehlikenin önüne geçmiş oluyor. Ürünün N11 sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

Fiyat: 1.709 TL

Listenin en pahalı hava nemlendirici ürünü olarak karşımıza çıkan Xiaomi Smart Home, özellikle teknolojik alanındaki başarısını ev sağlığı için de gösteriyor. 5.1 kilogram ağırlığa sahip olan ürün, 4 Litre su kapasitesi ve uygulama kontrolü özelliği ile uzaktan da kontrol edilebiliyor. Siz evde değilken dahi cihazla ilgili kontrol yapabilir ve güncel durumuna göz atabilirsiniz.

Böylece odanın buhar durumu, sıcaklık derecesi ve alternatif bilgilere uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ürünün iddialı bir yapısı olması, geniş ortamlar için yeterli olduğu izlenimini veriyor. Özellikle yorumlarına bakacak olursanız kullanıcıların memnun olduğunu görebilirsiniz. Uzun ömürlü, uygulama kontrollü ve her şeyden önce teknolojiyle uyumlu bir ürün arıyorsanız, Xiaomi Smart Home ürününe göz atabilirsiniz. Ürünün HepsiBurada sayfasına buradan göz atabilirsiniz.