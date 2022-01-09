Erşan Kuneri dizisiyle gelecek Cem Yılmaz’ın gönüllerde ve akıllarda yer etmiş filmlerini sizler için derledik. Ürettiği sinema filmleriyle kah bizleri güldüren, kah yer yer hüzünlendiren ünlü oyuncu, sinema dünyasına birbirinden kaliteli eserler kazandırdı.

Yaptığı stand-up gösterilerinin aksine, çektiği filmlerde hep kendi hikayeleri ile ön plana çıktı. Bazı izleyiciler tarafından sadece stand-up komedyeni olarak görülen Cem Yılmaz, gerek duygusal gerek komedi gerek ise dram odaklı içerikleriyle her zaman izleyicisine seslenmeye çalıştı. En hüzünlü Cem Yılmaz filminde bile bazı anlarda ufak bir tebessüm edebiliyorsunuz.

Birbirinden farklı hikayeleriyle pek çok filmi beğenilerimize sunan Cem Yılmaz, şimdi de yeni projesi olan Erşan Kuneri ile dijital platformlarda yer almaya hazırlanıyor. Çekimleri tamamlanan dizinin çıkış tarihi 2022 yılı olarak ön görülmekte. Peki, böylesine güçlü bir dizi projesiyle gelmesini beklediğimiz Cem Yılmaz’ın en iyi filmleri nedir? Hazırsanız başlayalım.

Cem Yılmaz'ın 9 Unutulmaz Filmi:

Her Şey Çok Güzel Olacak

G.O.R.A

Vizontele

Pek Yakında

Av Mevsimi

Yahşi Batı

Hokkabaz

A.R.O.G

Arif V 216

En azından hayattayız bu da bir şey be abi: Her Şey Çok Güzel Olacak

Yayın: 1998

Tür: Komedi

Yönetmen: Ömer Vargı

Oyuncular: Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci, Selim Naşit Özcan ve Mustafa Uzunyılmaz

IMDb Puanı: 8.1

Altan'ın en büyük hayali bir bar açıp işletmektir. Mafyayla başı derde girince abisi Nuri'den yardım ister. Birlikte Bodrum'a kaçarlar. İki kardeşin izini süren mafya, Bodrum'da olduklarını öğrenir ve olaylar gelişir.

Biz uzay filmi: G.O.R.A

Yayın: 2004

Tür: Bilim Kurgu, Komedi

Yönetmen: Kıvanç Baruönü, Ali Taner Baltacı, Cem Yılmaz, Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özge Özberk, Şafak Sezer, Özkan Uğur, Rasim Öztekin, Erdal Tosun

IMDb puanı: 8.0

Kapalıçarşı'da halıcılık yapan Arif, uzaylılar tarafından kaçırılır. GORA adlı bir gezegende kendisini gibi kaçırılan yüzlerce insan olduğunu görür. Bir şekilde buradan kaçmaya çalışırken olaylar gelişir.

Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?: Vizontele

Yayın: 2000

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan, Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Demet Akbağ, Zeynep Tokuş, Cem Yılmaz, Altan Erkekli, Cezmi Baskın ve Tolga Çevik

IMDb Puanı: 8.0

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Vizontele filminde 2001 yılında gösterime girdi. Televizyonun yeni geldiği bir ilçede yaşananları mizahi bir dille beyaz perdeye aktaran yapımda Cem Yılmaz, Fikri karakterini canlandırıyor.

Evliliğini kurtarmak isteyen Zafer'in hikayesi: Pek Yakında

Yayın: 2014

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Cem Yılmaz

Oyuncular: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven, Tülin Özen, Çağlar Çorumlu, Özkan Uğur

IMDb Puanı: 8.0

Eşinin boşanma davası açmasıyla Zafer'in hayatı alt üst olur. Korsan DVD satmak işinden vazgeçer. Figüranlık geçmişi olan Zafer, sinema filmi çekmeye karar verir. Bu film aracılığıyla hem evliliğini hem de kariyerini kurtarmayı amaçlar.

Bilmece gibi bir cinayeti çözmek: Av Mevsimi

Yayın: 2010

Tür: Dram, Suç

Yönetmen: Yavuz Turgul

Oyuncular: Çetin Tekindor, Şener Şen, Cem Yılmaz, Mustafa Avkıran, Okan Yalabık

IMDb puanı: 7.4

Cem Yılmaz'ın Deli lakaplı İdris karakterine hayat verdiği Av Mevsimi, Yavuz Turgul imzası taşıyor. Vahşice öldürülen genç bir kızın katilini arayan polislerin kendine has hikayeleri ve yaşantılarından anlar barındıran filmde bütün ekip tek bir amaca yoğunlaşıyor.

Kızılderililer için de Türk'tür derler hani: Yahşi Batı

Yayın: 2010

Tür: Komedi, Western

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Demet Evgar, Ozan Güven, Özkan Uğur

IMDb puanı: 7.4

Osmanlı Devletinin hediyesini ulaştırmak için Amerika’ya giden iki Osmanlı subayının yaşadığı macerayı anlatan Yahşi Batı, oldukça beğenilen bir film olmuştur. Senaryosunu Cem Yılmaz’ın kaleme aldığı film 18 Milyon 800 Bin TL gişe başarısı yakalamıştır.

Zaman zaman gülümseten bir dram: Hokkabaz

Yayın: 2006

Tür: Dram, Komedi

Yönetmen: Cem Yılmaz

Oyuncular: Cem Yımaz, Özlem Tekin, Tuna Orhan, Mazhar Alanson

IMDb puanı: 7.4

Başarısız bir sihirbaz olan İskender ve onun tek arkadaşı Maradona. İkili birçok yerde sahne alma şansı bulur ve her defasında seyircilerin olumsuz tepkileriyle karşılaşır. Sonra bir turne organize ederler ve olaylar gelişir.

Arif maceralarına 1 milyon yıl öncesinde devam ediyor: A.R.O.G

Yayın: 2008

Tür: Komedi, Fantezi

Yönetmen: Cem Yılmaz, Ali Taner Baltacı

Oyuncular: Cem Yılmaz, Nil Karaibrahimgil, Özge Özberk, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven

IMDb puanı: 7.3

Gora'nın devamı niteliğindeki Arog filmi 2008 yılında izleyicilerle buluştu. Komutan Logar, intikam almak için Arif'i zaman makinesiyle 1 milyon yıl öncesine gönderir. Taş Devrine hızlı adapte olan Arif, bu devrin insanlarıyla da kolay arkadaş olur. Onlara bildiği her şeyi öğretir.

Bu sefer 1960'lı yıllardayız: Arif V 216

Yayın: 2018

Tür: Bilim Kurgu / Komedi

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Cem Yılmaz, Seda Bakan, Çağlar Çorumlu, Ozan Güven, Farah Zeynep Abdullah, Özge Özberk ve Kerem Alışık.

IMDb puanı: 7.1

2018 yılında gösterime giren komedi - bilimkurgu türündeki filmde Gora serisindeki ana karakterlerden biri olan 216'nın yaşadıkları anlatılıyor. 216, Arif ile özlem gidermek için Gora gezegeninden dünyaya gelir. Robot olmaktan sıkılmıştır ve artık insan gibi yaşamak ister. Ancak fırsat düşkünü birkaç iş adamı, onun robot olduğunu fark eder. Erşan Kuneri karakterini en son bu filmde görmüştük. Yeni çıkacak olan Erşan Kuneri dizisinin de buradaki sahnelere referans vereceği düşünülüyor.

Peki sizin Erşan Kuneri dizisiyle ilgili beklentileriniz nedir?