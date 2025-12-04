Sizi Ekrana Kilitleyecek En İyi HBO Max Filmleri

BluTV’nin yerine geçerek ülkemizde faaliyetlerine başlayan HBO Max, Türkiye’nin en popüler film ve dizi platformu konumunda bulunuyor. Hâliyle de aboneler, HBO Max üzerinden iyi yapımlar izlemek istiyorlar. Neyse ki platformda birçok kaliteli film kullanıcılara sunuluyor.
Biz de bu içeriğimizde HBO Max üzerinden izleyebileceğiniz en iyi filmleri derledik. Platformda yüksek kaliteli hem eski hem yeni birçok yapım var. Aşağıdaki listedeki filmleri hiç sıkılmadan izleyebileceğinizin garantisini verebiliriz. Gelin lafı çok uzatmadan filmlere birlikte göz atalım.
Dune
- Yıl: 2021
- Yönetmen: Denis Villeneuve
- Tür: Bilim kurgu
- IMDb puanı: 8.0
Frank Herbert'ün efsane kitaplarından uyarlanan Dune, son yıllarda çıkan en iyi film serilerinden biri. Denis Villeneuve'nin usta yönetmenliğiyle size görsel bir şölen sunan yapım, Çöl gezegeni Arrakis’i ele geçirmek için verilen feodal savaşı konu alıyor. Hem hikâyesi, hem müzikleri, hem görselleriyle size harika bir deneyim yaşatıyor. İkinci filmi de var ancak şu anda HBO Max'te yok.
The Revenant
- Yıl:
- Yönetmen:
- Tür:
- IMDb puanı:
Leonardo DiCaprio'ya uzun yıllardır beklediği Oscar ödülünü getiren The Revenant, 1820'lerde geçen filmde, bir ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve ekibi tarafından ölüme terk edilen Hugh Glass'ın intikam ve hayatta kalma mücadelesine tanık oluyoruz. Hayatta kalma içgüdüsünün sinemadaki en iyi örneklerinden biri.
Yüzüklerin Efendisi serisi
- Yıl: 2001 (ilk film)
- Yönetmen: Peter Jackson
- Tür: Fantastik
- IMDb puanı: 8.9 (ilk film)
Tabii ki tarihin en sevilen serilerinden olan Yüzüklerin Efendisi'ni eklememek olmaz. J.R.R. Tolkien'ın eserlerinden uyarlanan tüm Yüzüklerin Efendisi filmlerine HBO Max üzerinden ulaşabilirsiniz.
1917
- Yıl: 2019
- Yönetmen: Sam Mendes
- Tür: Savaş
- IMDb puanı: 8.2
Savaş filmlerine bakış açınızı değiştirecek şekilde çekilen bir film olan 1917, I. Dünya Savaşı sırasında iki İngiliz askerine verilen imkânsız bir görevi yerine getirmeye çalışmasını konu ediniyor. 1917'yi diğer filmlerden ayıran en büyük özellik tamamen tek çekimle çekilmesi. Kamera Kamera, karakterlerin peşinden bir an olsun ayrılmıyor ve bu durum izleyiciyi savaşın kaosunun tam içine hapsediyor.
Joker
- Yıl: 2019
- Yönetmen: Todd Phillips
- Tür: Suç, dram, gerilim
- IMDb puanı: 8.3
Joaquin Phoenix'e Oscar ödülü kazandıran Joker, DC evreninin efsanevi kötü karakterine farklı bir bakış açısı getirmesiyle öne çıkmayı başarmış bir yapım. Toplum tarafından dışlanan, başarısız komedyen Arthur Fleck’in zihinsel çöküşünü ve ikonik kötü karakter Joker’e dönüşümünü konu alıyor.
Sinners
- Yıl: 2025
- Yönetmen: Ryan Coogler
- Tür: Korku, gerilim
- IMDb puanı: 7.6
2025 yılının en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirilen Sinners, vampir temasını işleyen korku ve gerilim türünde bir film. "Black Panther" ve "Creed" ile tanıdığımız Ryan Coogler'ın yönettiği, ünlü aktör Michael B. Jordan'ın aynı anda 2 kişiyi canlandırdığı yapım, karanlık geçmişlerinden kaçıp memleketlerine dönen ikiz kardeşleri merkezine alıyor.
Harry Potter serisi
- Yıl: 2001 (ilk film)
- Tür: Fantastik
- IMDb puanı: 7.7 (ilk film)
Bir diğer çok sevilen seri olan Harry Potter'da platformdan erişilebilir durumda. Serinin tüm 8 filmine de HBO Max üzerinden ulaşabilir ve nostaljik bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
The Batman
- Yıl: 2022
- Yönetmen: Matt Reeves
- Tür: Aksiyon, suç
- IMDb puanı: 7.8
Robert Pattinson’ın Bruce Wayne pelerinini giydiği bu versiyon, 2022'de çıkmış ve büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Batman'ın dedektiflik yeteneklerini öne çıkaran yapım; ilgi çekici hikâyesi, kaliteli oyunculukları, karanlık havasıyla izleyenlerin beğenisini toplamıştı.
The Dark Knight
- Yıl: 2008
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Tür: Aksiyon, suç
- IMDb puanı: 9.1
Listemizdeki bir diğer Batman filmi ise muhtemelen şu ana kadar çekilmiş en iyi süper kahraman filmi olan The Dark Knight. Christopher Nolan imzası taşıyan yapım, Batman'in Joker ile mücadelesini anlatıyor. Heath Ledger'ın tarihe adını altın harflerle yazdıran Joker performansını da bu filmde görüyoruz.
Mad Max: Fury Road
- Yıl: 2015
- Yönetmen: George Miller
- Tür: Aksiyon, bilim kurgu
- IMDb puanı: 8.1
George Miller'ın efsane serisi Mad Max'i geri döndüren Fury Road, son 10-15 yılın en iyi aksiyon filmlerinden biri. Kıyamet sonrası bir çöl dünyasında geçen film, baştan sona durmak bilmeyen bir kovalamacayı anlatıyor. Bilgisayar efektleri yerine büyük oranda gerçek araçlar ve dublörlerin kullanıldığı film, izleyiciye muazzam bir adrenalin pompaladığını sölyeyebiliriz.
HBO Max'te göz atmanız gereken diğer filmler
- The Big Short
- It
- Kader
- Love & Other Drugs
- Masumiyet
- The Fountain
- Bohemian Rhapsody
- Barbarian
- The Negotiator
- Kelebekler
- Kar ve Ayı
- Mickey 17