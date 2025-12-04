Sizi Ekrana Kilitleyecek En İyi HBO Max Filmleri

Türkiye'nin en çok aboneye sahip platformu HBO Max'te izleyebileceğiniz sayısız film var. İşte en iyi HBO Max filmleri.

BluTV’nin yerine geçerek ülkemizde faaliyetlerine başlayan HBO Max, Türkiye’nin en popüler film ve dizi platformu konumunda bulunuyor. Hâliyle de aboneler, HBO Max üzerinden iyi yapımlar izlemek istiyorlar. Neyse ki platformda birçok kaliteli film kullanıcılara sunuluyor.

Biz de bu içeriğimizde HBO Max üzerinden izleyebileceğiniz en iyi filmleri derledik. Platformda yüksek kaliteli hem eski hem yeni birçok yapım var. Aşağıdaki listedeki filmleri hiç sıkılmadan izleyebileceğinizin garantisini verebiliriz. Gelin lafı çok uzatmadan filmlere birlikte göz atalım.

Dune

Yıl : 2021

: 2021 Yönetmen : Denis Villeneuve

: Denis Villeneuve Tür : Bilim kurgu

: Bilim kurgu IMDb puanı: 8.0

Frank Herbert'ün efsane kitaplarından uyarlanan Dune, son yıllarda çıkan en iyi film serilerinden biri. Denis Villeneuve'nin usta yönetmenliğiyle size görsel bir şölen sunan yapım, Çöl gezegeni Arrakis’i ele geçirmek için verilen feodal savaşı konu alıyor. Hem hikâyesi, hem müzikleri, hem görselleriyle size harika bir deneyim yaşatıyor. İkinci filmi de var ancak şu anda HBO Max'te yok.

The Revenant

Leonardo DiCaprio'ya uzun yıllardır beklediği Oscar ödülünü getiren The Revenant, 1820'lerde geçen filmde, bir ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve ekibi tarafından ölüme terk edilen Hugh Glass'ın intikam ve hayatta kalma mücadelesine tanık oluyoruz. Hayatta kalma içgüdüsünün sinemadaki en iyi örneklerinden biri.

Yüzüklerin Efendisi serisi

Yıl : 2001 (ilk film)

: 2001 (ilk film) Yönetmen : Peter Jackson

: Peter Jackson Tür : Fantastik

: Fantastik IMDb puanı: 8.9 (ilk film)

Tabii ki tarihin en sevilen serilerinden olan Yüzüklerin Efendisi'ni eklememek olmaz. J.R.R. Tolkien'ın eserlerinden uyarlanan tüm Yüzüklerin Efendisi filmlerine HBO Max üzerinden ulaşabilirsiniz.

1917

Yıl : 2019

: 2019 Yönetmen : Sam Mendes

: Sam Mendes Tür : Savaş

: Savaş IMDb puanı: 8.2

Savaş filmlerine bakış açınızı değiştirecek şekilde çekilen bir film olan 1917, I. Dünya Savaşı sırasında iki İngiliz askerine verilen imkânsız bir görevi yerine getirmeye çalışmasını konu ediniyor. 1917'yi diğer filmlerden ayıran en büyük özellik tamamen tek çekimle çekilmesi. Kamera Kamera, karakterlerin peşinden bir an olsun ayrılmıyor ve bu durum izleyiciyi savaşın kaosunun tam içine hapsediyor.

Joker

Yıl : 2019

: 2019 Yönetmen : Todd Phillips

: Todd Phillips Tür : Suç, dram, gerilim

: Suç, dram, gerilim IMDb puanı: 8.3

Joaquin Phoenix'e Oscar ödülü kazandıran Joker, DC evreninin efsanevi kötü karakterine farklı bir bakış açısı getirmesiyle öne çıkmayı başarmış bir yapım. Toplum tarafından dışlanan, başarısız komedyen Arthur Fleck’in zihinsel çöküşünü ve ikonik kötü karakter Joker’e dönüşümünü konu alıyor.

Sinners

Yıl : 2025

: 2025 Yönetmen : Ryan Coogler

: Ryan Coogler Tür : Korku, gerilim

: Korku, gerilim IMDb puanı: 7.6

2025 yılının en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirilen Sinners, vampir temasını işleyen korku ve gerilim türünde bir film. "Black Panther" ve "Creed" ile tanıdığımız Ryan Coogler'ın yönettiği, ünlü aktör Michael B. Jordan'ın aynı anda 2 kişiyi canlandırdığı yapım, karanlık geçmişlerinden kaçıp memleketlerine dönen ikiz kardeşleri merkezine alıyor.

Harry Potter serisi

Yıl : 2001 (ilk film)

: 2001 (ilk film) Tür : Fantastik

: Fantastik IMDb puanı: 7.7 (ilk film)

Bir diğer çok sevilen seri olan Harry Potter'da platformdan erişilebilir durumda. Serinin tüm 8 filmine de HBO Max üzerinden ulaşabilir ve nostaljik bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

The Batman

Yıl : 2022

: 2022 Yönetmen : Matt Reeves

: Matt Reeves Tür : Aksiyon, suç

: Aksiyon, suç IMDb puanı: 7.8

Robert Pattinson’ın Bruce Wayne pelerinini giydiği bu versiyon, 2022'de çıkmış ve büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Batman'ın dedektiflik yeteneklerini öne çıkaran yapım; ilgi çekici hikâyesi, kaliteli oyunculukları, karanlık havasıyla izleyenlerin beğenisini toplamıştı.

The Dark Knight

Yıl : 2008

: 2008 Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Tür : Aksiyon, suç

: Aksiyon, suç IMDb puanı: 9.1

Listemizdeki bir diğer Batman filmi ise muhtemelen şu ana kadar çekilmiş en iyi süper kahraman filmi olan The Dark Knight. Christopher Nolan imzası taşıyan yapım, Batman'in Joker ile mücadelesini anlatıyor. Heath Ledger'ın tarihe adını altın harflerle yazdıran Joker performansını da bu filmde görüyoruz.

Mad Max: Fury Road

Yıl : 2015

: 2015 Yönetmen : George Miller

: George Miller Tür : Aksiyon, bilim kurgu

: Aksiyon, bilim kurgu IMDb puanı: 8.1

George Miller'ın efsane serisi Mad Max'i geri döndüren Fury Road, son 10-15 yılın en iyi aksiyon filmlerinden biri. Kıyamet sonrası bir çöl dünyasında geçen film, baştan sona durmak bilmeyen bir kovalamacayı anlatıyor. Bilgisayar efektleri yerine büyük oranda gerçek araçlar ve dublörlerin kullanıldığı film, izleyiciye muazzam bir adrenalin pompaladığını sölyeyebiliriz.

