Türkiye'nin En Popüler Platformu HBO Max'te Yer Alan, Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Diziler

Türkiye'nin en çok aboneye sahip platformu HBO Max, birçok kaliteli diziyi bünyesinde barındırıyor. İşte HBO Max'teki en iyi diziler.

BluTV’nin yerine geçerek ülkemizde resmen faaliyete başlayan** HBO Max**, şu anda Türkiye’nin en popüler film ve dizi platformu konumunda bulunuyor. HBO’nun çok kaliteli diziler ürettiği çoğu film ve dizi meraklısı tarafından bilinen bir gerçek. Şu anda bu dizilerin hepsine HBO Max üzerinden erişmeniz mümkün.

Peki HBO Max’ten izleyebileceğiniz en iyi diziler hangileri? Bu içeriğimizde HBO Max’teki en iyi dizilerden bazılarını sizler için derledik. Bu diziler hem eleştirmenler, hem izleyenler tarafından çok büyük beğeni toplayan yapımlar. Tabii ki bunlar dışında daha fazla dizi var ancak hepsini ekleyemiyoruz. Yine de en öne çıkanları eklemeyi başardık. Bu listeye kesin göz atmanızı öneririz.

Game of Thrones

Yıl : 2011-2019

: 2011-2019 Tür : Fantastik, Drama

: Fantastik, Drama IMDb puanı: 9,2

Son sezonu fiyasko olsa da Game of Thrones, hâlâ tarihin en iyi dizilerinden biri. George R.R. Martin'in kitaplarından esinlenen yapımda Westeros topraklarına gidiyoruz ve burada hanedanlıkların arasında yaşananları izliyoruz. Eğer hâlâ izlemediyseniz kesinlikle Game of Thrones'a başlamanızı öneriririz. Özellikle ilk 4-5 sezon, izleyiciye harika bir deneyim yaşatıyor.

The Wire

Yıl : 2002-2008

: 2002-2008 Tür : Suç, polisiye

: Suç, polisiye IMDb puanı: 9,3

Çoğu kişiye göre tarihin en iyi dizisi olan The Wire, şimdiye kadar görebileceğiniz en gerçekçi polisiye ve suç yapımlarından biri. ABD'nin Baltimore şehrine bizi götüren dizide bu şehirdeki polis departmanını, uyuşturucu ve çete dünyasını, sendikaları, siyasi yapıyı iyi kötü yönleriyle çok gerçekçi bir şekilde işliyor.

The Sopranos

Yıl : 1999-2007

: 1999-2007 Tür : Suç, dram

: Suç, dram IMDb puanı: 9,2

Tarihin en iyi dizilerinden biri olarak gösterebileceğimiz bir diğer yapım da şüphesiz Sopranos'tur. New Jersey'deki bir mafya ailesinin patronu Tony Soprano'yu merkezine alan dizi, kuşkusuz tarihteki en iyi yazılmış televizyon yapımlarından biridir. İkonik karakterleri, harika çekimleri, dikkat çeken senaryosuyla dijital platformların olmadığı dönemde milyonlarca insanı her hafta ekrana kilitlemeyi başarmıştır.

Succession

Yıl : 2018-2023

: 2018-2023 Tür : Kara mizah, dram

: Kara mizah, dram IMDb puanı: 8,8

Toplamda 19 Emmy kazanmayı başaran Succession, son yılların en iyi dizilerinden biridir. Medya imparatoru Logan Roy, şirketin başına geçmeye çalışan birbirinden sorunlu çocukları ve ailenin yaşadıklarına odaklanan dizi, akıllıca yazılmış diyalogları, çok sevilen karakterleriyle bu başarıyı kesinlikle hak ediyor.

Prens

Yıl : 2023-

: 2023- Tür : Komedi

: Komedi IMDb puanı: 8,5

Listeye bir yerli yapım eklemeden geçmeyelim dedik. Bongomia adlı kurgusal bir krallıkta, kimsenin ciddiye almadığı, isim bile verilmeyen ortanca prensin (Giray Altınok) başından geçen absürt olayları konu alıyor.

The Last of Us

Yıl : 2023-

: 2023- Tür : Bilim kurgu, post apokaliptik, macera

: Bilim kurgu, post apokaliptik, macera IMDb puanı: 8,5

Naughty Dog'un efsaneleşen oyunu The Last of Us'tan esinlenen aynı isimli dizi, ilk çıktığında büyük beğeni toplamayı başarmıştı. İkinci sezonu biraz eleştiri alsa da ilk sezonu kesinlikle izlemeye değer. Yapımda insanları zombileştiren bir mantar enfeksiyonunun yayıldığı bir dünyaya gidiyoruz ve Joel ve Ellie isimli iki karakterin hikâyesini izliyoruz.

The Leftovers

Yıl : 2014-2017

: 2014-2017 Tür : Gizem, dram,

: Gizem, dram, IMDb puanı: 8.3

Değeri bilinmeyen diziler arasında gösterebileceğimiz The Leftovers, her detayıyla son yıllarda çıkmış en iyi dizilerden biridir. Kaliteli bir dram dizisi arıyorsanız kesinlikle göz atmalısınız. Müzikleri ve konusuyla izleyenlerin gönlünde taht kurmayı başaran The Leftovers'ta, dünya nüfusunun %2'sinin aniden kaybolması ve sonrasında yaşananlar konu ediniliyor. Kaybolmadan ziyade toplumun bu tarz bir olaya nasıl tepki vereceği işleniyor diyebiliriz.

Task

Yıl : 2025-

: 2025- Tür : Suç, polisiye

: Suç, polisiye IMDb puanı: 8.0

Yeni çıkan bir dizi olan Task, kısa sürede HBO'nun son zamanlardaki en iyi dizilerinden biri olduğunu gösterdi. Yapımda bir FBI ajanının bir aile babasının yönettiği bir dizi soygunu sona erdirmek için kurulan bir ekibe liderlik etmesini ve yaşananları anlatıyor.

Band of Brothers

Yıl : 2001

: 2001 Tür : Savaş, tarih, aksiyon

: Savaş, tarih, aksiyon IMDb puanı: 9.4

IMDb'deki en yüksek puanlı dizisi olan Band of Brothers, II. Dünya Savaşı’nda Amerikan ordusunun Easy Bölüğü’nün Normandiya Çıkarması’ndan Kartal Yuvası’nın ele geçirilmesine kadar yaşadıklarını gerçekçi, ham ve sarsıcı bir dille anlatıyor.

Six Feet Under

Yıl : 2001-2005

: 2001-2005 Tür : Dram

: Dram IMDb puanı: 8.7

Bir cenaze evi işleten Fisher ailesinin hikayesini anlatan Six Feet Under, ölüm üzerine yapılmış en "hayat dolu" dizi olabilir. Dram ve kara mizah seviyorsanız kesinlikle göz atmalısınız. Ayrıca televizyon tarihinin en iyi finallerinden birine de sahip.

True Detective

Yıl : 2014-

: 2014- Tür : Polisiye, suç

: Polisiye, suç IMDb puanı: 8.9

Polisiye türünü sevenlerin kesinlikle izlemesi gereken True Detective, her sezon farklı karakterlerin ve hikâyenin yer aldığı bir antoloji dizisi. İlk sezonu, tarihin en iyi dizi sezonlarından biri olarak gösteriliyor. Bu yüzden sırf ilk sezonu için bile izlemenizi öneririz.

Chernobyl

Yıl : 2019

: 2019 Tür : Tarih

: Tarih IMDb puanı: 9.3 5 bölüme sahip bir mini dizi olan Chernobyl, son yıllarda HBO'dan çıkan en iyi işlerden biri. Yapımda Chernobyl faciasını ve sonrasında yaşananları izliyoruz.

HBO Max'te kesin göz atmanız gereken diğer diziler