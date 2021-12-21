En İyi Kalitede Ses İsteyenler İçin Özel SSD Tanıtıldı

Bağımsız bir geliştirici, yalnızca ses odaklı bir SSD tasarladı. 1 TB kapasiteli bir NVMe SSD'yi optimize eden geliştirici, ürünü odyofiller için tasarladığını söyledi. Geliştirilen SSD'nin satışa çıkıp çıkmayacağı net değil.

Bilgisayar teknolojilerinin hayatımıza kattığı en önemli yeniliklerden bir tanesi, hiç şüphesiz SSD'ler oldu. Bilgisayarın yükleme hızını çok ciddi anlamda iyileştiren, ayrıca sistem verimliliğini de artıran bu ürünler sayesinde sahip olduğumuz bilgisayarlar, adeta çağ atladı. Şimdiyse SSD'ler, bugüne kadar belki de hiç görmediğimiz bir sektörde karşımıza çıktı.

Audiophile Style isimli bir internet forumunda bir ürün tasarladığından bahseden "darkforce" isimli bir kullanıcı, yalnızca ses teknolojileri için optimize edilmiş özel bir SSD gösterdi. Odyofiller için tasarlanmış olan bu SSD, uygulanan özel işlemlerle ses kalitesinin görülmemiş düzeye yükselmesini sağlıyor. darkforce'a göre özel optimizasyonlu SSD, piyasadaki başka hiçbir SSD'nin veremeyeceği düzeyde dinamik ses veriyor. darkforce, bu ürünü kullanan sıradan bir tüketicinin bile aradaki farkı algılayabileceğini belirtiyor.

İşte ses kalitesi için optimize edilmiş SSD

darkforce, tasarladığı özel tasarım SSD'ye herhangi bir isim vermedi. Ancak SSD'nin fotoğrafları, bizlere bazı önemli bilgiler sunuyor. Örneğin 1 TB kapasiteli bu SSD'de Audionote isimli müzik teknolojileri şirketinin tasarladığı özel kondansatörler yer alıyor. Bakır izolasyon, altın kaplama konnektörler ve SSD'nin harici olarak kullanılmasını sağlayan 5 volt enerji girişi, geliştirici ekibin bir sıradan bir SSD tasarlamadığının açık bir göstergesi. darkforce'a göre 333 GB kapasiteli pSLC isimli mod, bu SSD'nin amacına uygun bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Audiophile Style forumunda paylaşılan SSD'nin fiyat bilgisi açıklanmadı. Zaten darkforce, bu ürünün şu an için test aşamasında olduğunu ifade ediyor. Üstelik bazı şanslı kullanıcılar da bu özel SSD'yi test etme imkanı yakalamış durumdalar. Forumdaki paylaşımlara baktığımızda, pek çok kişinin bu üründen etkilendiğini görüyor olsak da SSD'nin performansını duymadan, bu konuda bir şey söylemek pek de mümkün değil.