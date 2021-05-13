Spor salonunu ayağınıza getirecek ve fiyat performans açısından en iyi kardiyo bisikleti denebilecek ürünleri listeledik.

Spor salonuna gitmek hepimize keyif veren bir aktivite olsa da, salgın yüzünden kapanma süreci devam ettiği için gidemiyoruz. Hatta bazı durumlarda spor salonları açık olsa dahi bazen yeteri zaman ayıramamak bazen de spor salonlarının eve olan uzaklığı buna engel olur.

Oysa ki evinize alacağınız kardiyo bisikleti ile hem istediğimiz zaman bisiklet sürerek zaman problemini ortadan kaldırabilir hem de bu sayede zayıflayıp forma girebilir ve sağlıklı yaşamı elde edebilirsiniz. Spor salonlarının kapalı olması sizi engellemesin, spor salonu sizin ayağına gelsin diye fiyat, performans ve kategori açısından en iyi kardiyo bisikleti denebilecek ürünleri derledik.

Evde spor yapabileceğiniz kondisyon bisikletleri:

Ultima Pro-Fit

Dynamic E18

Dynamic R102N

Dynamic 380

Fox Fitness FZ23

V-Fit

Gymtech Mini

Taşıma kapasitesi: 100 kg

8 kademeli ayarlanabilir pedal direncine ve oturarak da egzersiz yapmanızı sağlayan ortopedik seleye sahip olsan Ultima Pro-Fit, elden nabız ölçebilme özelliğine de sahip. Çok yer kaplamamasının yanı sıra kolay taşınabiliyor ve oldukça sessiz bir şekilde çalışıyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

Taşıma kapasitesi: 100 kg

Dynamic E18 kardiyo bisikletinin LCD ekranı zaman, hız, kalori, mesafe, ODO, vücuttaki yağ seviyesi ve oda sıcaklığını gösteriyor. Dynamic E18 öne arkaya, yukarı aşağıya ayarlanabilir seleye, 8 kademeli ayarlanabilir pedal direncine ve manyetik sisteme sahip. Ayrıca ürün, hem dikey bisiklet hem de eliptik bisiklet olmak üzere 2 fonksiyonludur. Ayağa kalkıp kolları tutarak pedal çevirdiğinizde eliptik bisiklet; kolları tutmadan, oturarak pedal çevirdiğinizde dikey bisiklet olarak kullanılıyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan öz atabilirsiniz.

Taşıma kapasitesi: 90 kg

Dynamic markasının piyasaya sürmüş olduğu bir diğer kardiyo bisikleti olan R102N, Dynamic E18 gibi hem dikey bisiklet hem de eliptik bisiklet olmak üzere 2 fonksiyonlu. 32 kilogram ile diğer bisikletlere göre daha ağır olmasına rağmen öndeki iki tekerleği sayesinde kolayca taşınabiliyor ve aşırı büyük olmadığı için çok fazla yer kaplamıyor. Ürünün Trendyol sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

Taşıma kapasitesi: 100 kg

Dynamic 380, dikey bisiklet tipine sahip oldukça popüler bir kardiyo bisikleti. 8 kademeli ayarlanabilir pedal direncine, yukarı aşağıya ayarlanabilir seleye ve manyetik sisteme sahip olmasının haricinde bisiklette nabız ölçme sistemi de bulunuyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

Taşıma kapasitesi: 100 kg

Sade, amaca yönelik ve kullanışlı bir kardiyo bisikleti olan Fox Fitness FZ23, aynı zamanda piyasadaki diğer bisikletlere göre daha ucuz bir seçenek. Hız, zaman, mesafe ve kalori gibi bilgilerini gösteren LED ekranı, ayarlanabilir pedal sertliği, ayarlanabilir sele ve yüksek kalite kauçuktan yapılmış tutma kollarına sahip. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

Taşıma kapasitesi: 100 kg

Voit’in piyasaya sürdüğü kardiyo bisikleti V-Fit, yeşil ve turuncu olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Tek pencereli LCD ekranda zaman, mesafe, hız, kalori ve nabızı göstermenin yanı sıra 6 saniyede bütün fonksiyonları göstermeye yarayan tarama özelliği de bulunuyor.

Yukarı aşağı ayarlanabilir ergonomik selesi ve 8 kademeli sertlik seviyesi ayarlanabilen manyetik pedal sistemine sahip olan bu kardiyo bisikletinin 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan göz atabilirsiniz.

Taşıma kapasitesi: 110 kg

Gymtech Mini az yer kaplayan, zorluk derecesi ayarlanabilen, ucuz, hafif ve adında belirtildiği gibi ufak bir kardiyo bisikleti. Üzerindeki dijital saatte hız, zaman, mesafe ve kalori gibi değerleri takip edebilir, evde televizyon izlerken ya da herhangi bir şeyle ilgilenirken bile oturarak rahatça kullanabilirsiniz. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan göz atabilirsiniz.