Piyasada Bulunan En İyi Fiyat-Performans Oyuncu Monitörleri

Oyuncu monitörleri piyasada birçok farklı özellik ve fiyat aralığında bulunabiliyor. Bu denli fazla seçenek olunca uygun bir oyuncu monitörü seçmek epey bir uğraş gerektirebiliyor. Bu içeriğimizde fiyat-performans yönünden güçlü ve günümüz teknolojilerine uygun özellikler sunan en iyi oyuncu monitörlerini sıralıyor ve bu monitörlere yakından bakıyoruz.

En iyi oyun deneyimini yakalamak istediğimizde, yardımımıza oyun için özel geliştirilmiş oyuncu monitörleri koşuyor. Yüksek yenileme hızı, düşük gecikmeler ve güzel renkler veren paneller oyun için vazgeçilmez hâline geliyor.

Fakat yüzlerce seçenek arasından bir monitör seçmek hiç de kolay bir iş değil, çünkü piyasada benzer özelliklere sahip onlarca oyuncu monitörü bulunuyor. Bu içeriğimizde sizler için fiyat-performans yönünden güçlü en iyi oyuncu monitörleri listesi hazırlıyor ve bu listede bulunan monitörlere yakından bakıyoruz.

Ürünlerin sayfalarına başlıklara ve açıklama bölümlerindeki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Piyasada bulunan fiyat-performans ürünü oyuncu monitörleri:

Casper Excalibur E27QHD-G 27"

LG 24GN600-B 24"

NightSilver NS23165 23.6"

GameBooster GB-2467CF 24"

AOC G2490VXA 23.8"

Asus VP249QGR 23.8"

Viewsonic VX2458-C-MHD 23.6"

Asus VP248H 24"

Çözünürlük: 1920x1080p

Yenileme hızı: 75 Hz

Gecikme: 1 ms

Panel: TN

Oyuncu monitörlerinde artık 144 Hz yenileme hızı bir standart hâline geliyor. Fakat profesyonel bir oyuncu değilseniz 75 Hz yenileme hızı da gayet başarılı bir şekilde işinizi görecektir. Asus’un bu giriş seviyesi modeli bizlere 75 Hz yenileme hızı ve 1 ms griden girye gecikme süresi sunuyor. Asus VP248H tasarım açısından pek modern bir görünüme sahip olmasa da fiyatına göre oldukça iyi özellikler sunuyor. Asus’un TUF Gaming monitörlerinde kullanılan Eye Care göz koruma teknolojisi bu monitörde de bulunuyor ve monitör AMD FreeSync teknolojisini destekliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çözünürlük: 1920x1080p

Yenileme hızı: 144 Hz

Gecikme: 1 ms

Panel: VA TFT

AMD FreeSync desteğine, 144 Hz yenileme hızına ve 1 ms gecikme süresine sahip olan Viewsonic VX2458-C-MHD, asıl olarak tasarımı ile ön plana çıkıyor. İnce çerçeveli tasarıma sahip olan bu model, yine ince çerçevelere yakışan modern ince ayaklar kullanıyor ve Curved kavisli ekran ile karşımıza çıkıyor. VX2458-C-MHD modelini aynı fiyat aralığındaki rakiplerinden ayıran şey de kavisli ekran oluyor. Viewsonic VX2458-C-MHD, 280 nit parlaklık ile yüksek ışıkta biraz zorluk çekse de renk canlılığı ve özel kullanıcı modları ile bu açığı kapatabiliyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çözünürlük: 1920x1080p

Yenileme hızı: 144 Hz

Gecikme: 1 ms

Panel: IPS

Renk doğruluğu arıyorsanız ve her açıdan düzgün bir görüntü görmek istiyorsanız, Asus VP249QGR yardımınıza koşacaktır. Fiyat aralığına göre sahip olduğu IPS paneli, 144 Hz yenileme hızı ve düşük gecikme süresi ile ön plana çıkan bu model; Shadow Boost teknolojisi ise gölgeler arasında gizlenen detayları ortaya çıkarıyor. Yırtılma ve ghosting sorunlarını 1 ms mprt gecikme süresi ve Flicker Free teknolojisi ile çözen Asus, bu monitörde hem AMD FreeSync hem de Nvidia G-Sync desteği sunuyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çözünürlük: 1920x1080p

Yenileme hızı: 144 Hz

Gecikme: 1 ms

Panel: VA

1.500 TL’nin üzerine çıkmadan bulabileceğiniz az sayıda 144 Hz 1 ms oyuncu monitörleri arasında AOC G2490VXA, fiyatı ve özellikleri ile ön plana çıkıyor. İnce çerçeveli şık ve modern bir görünüme sahip olan bu monitörde karanlık oyunlarda kullanabileceğiniz gölge modu bulunuyor. Bu modda gölgeler aydınlatılıyor ve detayları daha iyi yakalayabiliyorsunuz. Dâhili hoparlörü de bulunan AOC G2490VXA, 1 ms mprt gecikmesi süresi sunarak ghosting sorununu en aza indiriyor ve 350 nit parlaklığı ile de yoğun gün ışığında başarılı bir performans gösteriyor. AMD FreeSync desteği bulunan G2490VXA, ne yazık ki G-Sync teknolojisini desteklemiyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çözünürlük: 1920x1080p

Yenileme hızı: 144 Hz

Gecikme: 1 ms

Panel: Samsung VA

İnce çizgilerden oluşan modern ve şık tasarıma sahip GameBooster GB-2467CF, kavisli ekranı ile tasarıma ve oyun deneyimine büyük bir artı kazandırıyor. AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync teknolojilerini bir arada sunan bu model, Samsung’un geliştirdiği VA panelleri kullanıyor. GameBooster GB-2467CF, 250 nit parlaklığı ile bir miktar soluk kalsa da bu açığı renk doğrulu sağlayan High Color Gamut teknolojisi ile kapatmayı başarıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çözünürlük: 1920x1080p

Yenileme hızı: 165 Hz

Gecikme: 1 ms

Panel: IPS

Oyuncu monitörleri fiyat aralığında gerçek bir fiyat-performans ürünü olan NightSilver NS23165, 165 Hz yenileme hızını 1 ms gecikme süresi ve IPS panel ile birlikte sunuyor. 1800R kavisli ekrana sahip olan NightSilver NS23165, ince çerçeveli hoş bir tasarıma sahip. NightSilver NS23165, 350 nit parlaklığı ile yoğun ışıkta iyi bir performans sunuyor ve FreeSync + G-Sync desteğine sahip olarak geliyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çözünürlük: 1920x1080p

Yenileme hızı: 144 Hz

Gecikme: 1 ms

Panel: IPS

2.000 TL’nin altında en iyi fiyat performans oyuncu monitörlerinden biri olan LG 24GN600-B, ne ararsanız bulabileceğiniz bir oyuncu monitörü. 144 Hz yenileme hızı, 1 ms gecikmesi süresi ve IPS paneli ile öne çıkan bu model rakiplerinden farklı olarak LED yerine OLED görüntü teknolojisi kullanıyor. HDR10 desteğine sahip olarak gelen bu model, FreeSync ve G-Sync de destekliyor. Yansımasız Anti-glare ekran teknolojisine sahip olan LG 24GN600-B, titreme sorunlarını ise Flicker-free teknolojisi ile çözüyor. Tasarıma baktığımızda ise bizleri ince bir çerçeve ve kırmızı-siyah karışık renklerde stand ve arka kapak karşılıyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çözünürlük: 2560x1440p

Yenileme hızı: 144 Hz

Gecikme: 1 ms

Panel: TN

1080p bana yetmez, 2K çözünürlükte oyun oynamak istiyorum diyorsanız, Casper Excalibur E27QHD-G bu ihtiyacınızı karşılayacaktır. Piyasada bulunan uygun fiyatlı en iyi 2K monitörlerden biri olan Excalibur E27QHD-G, özellikleri ile olduğu kadar tasarımı ile de ön plana çıkıyor. Arkadan ambiyans RGB aydınlatmaları bulunan Excalibur E27QHD-G, istediğiniz yöne ayarlanabilen oldukça şık bir stand ile birlikte geliyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

27 inç 2560x1440p ekrana sahip Excalibur E27QHD-G’nin temel ekran özelliklerine baktığımızda bizleri 350 nit parlaklık, yansıma karşıtı Anti-glare teknolojisi ve HDR10 desteği karşılıyor. Bunlar dışında Excalibur E27QHD-G FreeSync ve G-Sync desteği sunuyor. Ayrıca arka RGB aydınlatmalı kısımda 2 adet 3W hoparlör de bulunuyor. Excalibur E27QHD-G’nin en büyük eksisi ise TN panel kullanması. Oyunlarda hâlâ oldukça yeterli olan TN paneller; video, fotoğraf veya tasarım işleri ile uğraşıyorsanız, en doğru renkleri vermekte zorlanacaktır.

Piyasada bulabileceğiniz fiyat-performans yönünden güçlü monitörleri sıraladığımız, en iyi oyuncu monitörleri listemizin sonuna geldik. Piyasada daha onlarca farklı monitör modeli bulunuyor, bu içeriğimizde fiyat-performansı güçlü, genellikle tercih edilen ve nispeten fiyatı düşük monitörleri sıralamaya çalıştık. Sizler de beğendiğiniz, kullandığınız veya almayı düşündüğünüz monitörleri bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.