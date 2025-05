Oyunlar tıpkı birçok şey gibi öznel görüşler içerebilecek şeyler fakat bu alanda dünyada kabul gören platform Metacritic'e göre tüm zamanların en iyi oyunlarını sizler için listeledik.

Geçmişten bugüne, video oyunlarının hayatımıza girdiği o ilk andan itibaren birçoğumuz yüzlerce oyun oynadık. Kimilerimiz için oyun en önemli eğlence aracımız hâline geldi, kimilerimiz için ise kafamızı dağıtmak için kullandığımız bir araç.

Herkesin kendine has sevdiği oyun türleri olsa da genele baktığımızda bu oyunları değerlendiren ve dünyaca kabul gören bir platform var. Birçok farklı eleştirmenin ve kullanıcıların oyunlara dair görüşlerini ve puanlarını girdiği Metacritic'te tüm zamanların en iyi oyunları hangileri biliyor muydunuz?

20. Resident Evil 4

Resident Evil 4, serinin klasik sabit kamera açılarından uzaklaşarak üçüncü şahıs omuz üstü bakış açısını tanıttı ve aksiyon ile korku unsurlarını başarılı bir şekilde harmanladı. Bu yenilikçi yaklaşımıyla hem seriyi yeniden tanımladı hem de modern aksiyon-korku oyunlarına ilham verdi.

Geliştirici : Capcom

: Capcom Çıkış Tarihi : 11 Ocak 2005

: 11 Ocak 2005 Platform: GameCube, PS2, PC, Wii, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

19. Uncharted 2: Among Thieves

Uncharted 2, sinematik anlatımı, etkileyici karakterleri ve sürükleyici oynanışıyla aksiyon-macera türünde yeni bir standart belirledi. Nathan Drake'in Himalayalar'daki macerası, oyunculara unutulmaz bir deneyim sundu.

Geliştirici : Naughty Dog

: Naughty Dog Çıkış Tarihi : 13 Ekim 2009

: 13 Ekim 2009 Platform: PS3

18. GoldenEye 007

GoldenEye 007, konsollarda birinci şahıs nişancı türünü popülerleştirdi ve çok oyunculu moduyla arkadaşlar arasında rekabeti teşvik etti. Oyun aynı zamanda film uyarlaması oyunların kalitesini artırarak, türün konsollardaki geleceğini şekillendirdi.

Geliştirici : Rare

: Rare Çıkış Tarihi : 25 Ağustos 1997

: 25 Ağustos 1997 Platform: Nintendo 64

17. BioShock

BioShock, atmosferik anlatımı ve derin felsefi temalarıyla dikkat çekti. Rapture adlı su altı şehrinde geçen oyun, oyunculara hem aksiyon dolu hem de düşündürücü bir deneyim sundu.

Geliştirici : Irrational Games

: Irrational Games Çıkış Tarihi : 21 Ağustos 2007

: 21 Ağustos 2007 Platform: PC, Xbox 360, PS3, Mac, iOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

16. Half-Life 2

Half-Life 2, fizik tabanlı bulmacaları, etkileyici hikâyesi ve yenilikçi oyun motoruyla birinci şahıs nişancı türünde âdeta çığır açtı. Gordon Freeman'ın macerası, oyunculara dönemine göre üst düzey sinematik bir deneyim sundu.

Geliştirici : Valve

: Valve Çıkış Tarihi : 16 Kasım 2004

: 16 Kasım 2004 Platform: PC, Xbox 360, PS3, Mac, Linux

15. NFL 2K1

NFL 2K1, çevrim içi çok oyunculu modu ve gerçekçi oynanışıyla spor oyunlarında devrim yarattı. Dreamcast için özel olarak geliştirilen oyun, futbol simülasyonlarında yeni bir standart belirledi.

Geliştirici : Visual Concepts

: Visual Concepts Çıkış Tarihi : 7 Eylül 2000

: 7 Eylül 2000 Platform: Dreamcast

14. Halo: Combat Evolved

Halo: Combat Evolved; etkileyici hikâyesi, yenilikçi oynanışı ve çok oyunculu modu ile birinci şahıs nişancı türünü konsollarda popülerleştirdi. Master Chief'in destansı macerası, Xbox'ın başarısında büyük rol oynadı.

Geliştirici : Bungie

: Bungie Çıkış Tarihi : 15 Kasım 2001

: 15 Kasım 2001 Platform: Xbox, PC, Mac

13. Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey, Mario'nun açık dünya maceralarını yeni zirvelere taşıdı. Cappy adlı şapka karakteriyle birleşen Mario, farklı krallıklarda benzersiz yetenekler kazandı ve oyunculara yaratıcı bir keşif deneyimi sundu.

Geliştirici : Nintendo EPD

: Nintendo EPD Çıkış Tarihi : 27 Ekim 2017

: 27 Ekim 2017 Platform: Nintendo Switch

12. Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto III, açık dünya oyunlarının öncüsü olarak kabul ediliyor. Liberty City'de geçen oyun, oyunculara özgürlük hissi ve interaktif bir şehir sunarak, oyun dünyasında âdeta devrim yarattı.

Geliştirici : DMA Design (şimdilerde Rockstar North)

: DMA Design (şimdilerde Rockstar North) Çıkış Tarihi : 22 Ekim 2001

: 22 Ekim 2001 Platform: PS2, PC, Xbox, Mac, iOS, Android

11. Metroid Prime

Metroid Prime, seriyi 3D'ye taşıyarak birinci şahıs macera türünü yeniden tanımladı. Samus Aran'ın keşif dolu yolculuğu, atmosferik dünyası ve derin oynanışıyla öne çıktı.

Geliştirici : Retro Studios

: Retro Studios Çıkış Tarihi : 18 Kasım 2002

: 18 Kasım 2002 Platform: GameCube, Wii, Wii U

10. Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V, üç ana karakterin hikâyesini bir arada sunarak anlatımda yenilik getirdi. Geniş ve detaylı açık dünyası, çevrim içi modu ve zengin içeriğiyle oyun dünyasında eşi benzeri olmayan bir başarı yakaladı.

Geliştirici : Rockstar North

: Rockstar North Çıkış Tarihi : 17 Eylül 2013

: 17 Eylül 2013 Platform: PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X/S

9. Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, vahşi batının son dönemlerini etkileyici bir şekilde yansıttı. Arthur Morgan'ın duygusal hikâyesi, detaylı dünyası ve sinematik anlatımıyla oyuncuları derinden etkiledi.

Geliştirici : Rockstar Studios

: Rockstar Studios Çıkış Tarihi : 26 Ekim 2018

: 26 Ekim 2018 Platform: PS4, Xbox One, PC

8. Perfect Dark

Perfect Dark; gelişmiş yapay zekâ, çok oyunculu modlar ve derin hikâyesiyle birinci şahıs nişancı türünde yeni standartlar belirledi. Joanna Dark'ın macerası, oyunculara eşsiz bir deneyim sundu.

Geliştirici : Rare

: Rare Çıkış Tarihi : 22 Mayıs 2000

: 22 Mayıs 2000 Platform: Nintendo 64

7. Tony Hawk's Pro Skater 3

Tony Hawk's Pro Skater 3, çevrim içi çok oyunculu modu ve geliştirilmiş kontrol mekanikleriyle kaykay oyunları arasında devrim yarattı. Akıcı oynanışı ve ikonik müzikleriyle oyuncuların favorisi oldu.

Geliştirici : Neversoft

: Neversoft Çıkış Tarihi : 28 Ekim 2001

: 28 Ekim 2001 Platform: PS2, GameCube, Xbox, PC, Nintendo 64

6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, açık dünya oyunlarına yeni bir soluk getirdi. Serbest keşif, fizik tabanlı bulmacalar ve yenilikçi oynanışıyla hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan büyük övgü aldı.

Geliştirici : Nintendo EPD

: Nintendo EPD Çıkış Tarihi : 3 Mart 2017

: 3 Mart 2017 Platform: Nintendo Switch, Wii U

5. Super Mario Galaxy 2

Super Mario Galaxy 2, ilk oyunun devrimsel yer çekimi mekaniklerini daha da geliştirerek çok daha yaratıcı ve zorlu seviyeler sundu. Yoshi'nin eklenmesi, yeni güçler ve şaşırtıcı galaksi tasarımlarıyla oyuna taze bir soluk getirdi. Teknik açıdan Wii donanımının sınırlarını zorlayan yapım, hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından mükemmelliğe yakın olarak değerlendirildi.

Geliştirici : Nintendo EAD Tokyo

: Nintendo EAD Tokyo Çıkış Tarihi : 23 Mayıs 2010

: 23 Mayıs 2010 Platform: Wii

4. Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy, yerçekimi kurallarını altüst eden yaratıcı tasarımıyla üç boyutlu platform oyunları arasında çığır açtı. Farklı galaksilerde geçen bölümler ve kusursuz kontrol sistemi, oyunculara hem teknik hem de görsel olarak benzersiz bir deneyim sundu. Oyun, Wii’nin hareket kontrollerini en iyi kullanan yapımlardan biri olarak dikkat çekti.

Geliştirici : Nintendo EAD Tokyo

: Nintendo EAD Tokyo Çıkış Tarihi : 12 Kasım 2007

: 12 Kasım 2007 Platform: Wii

3. Grand Theft Auto IV

GTA IV, seriye daha karanlık ve gerçekçi bir ton getirerek açık dünya oyunlarının sınırlarını genişletti. Liberty City'nin detaylı atmosferi ve göçmen Niko Bellic’in hikâyesi, serinin hikâye anlatımı ve karakter gelişimi açısından dönüm noktası oldu. Aynı zamanda fizik motoru Euphoria ile etkileşimler daha doğal hâle getirildi.

Geliştirici : Rockstar North

: Rockstar North Çıkış Tarihi : 29 Nisan 2008

: 29 Nisan 2008 Platform: PS3, Xbox 360, PC

2. SoulCalibur

SoulCalibur, üç boyutlu dövüş oyunlarında akıcı animasyonları, sezgisel kontrolleri ve taktiksel derinliğiyle öne çıktı. Dreamcast versiyonu, arcade sürümünden daha gelişmiş grafikler sunarak döneminin konsollarının gücünü kanıtladı. Silah tabanlı dövüş sistemiyle türüne yenilik getiren bir yapım oldu.

Geliştirici : Project Soul / Namco

: Project Soul / Namco Çıkış Tarihi : 30 Ağustos 1999

: 30 Ağustos 1999 Platform: Arcade, Dreamcast

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Ocarina of Time, 3D aksiyon-macera türünü tanımlayan oyunlardan biri oldu. Zaman yolculuğu temasını, epik bir hikâye ve yenilikçi oynanışla birleştiren oyun; Z-targeting gibi mekaniklerle 3D dövüş sistemlerini şekillendirdi. O dönemin teknik sınırlarını zorlayan yapısıyla hem eleştirmenlerden tam not aldı hem de birçok oyuncuya unutulmaz bir deneyim sundu.

Geliştirici : Nintendo EAD

: Nintendo EAD Çıkış Tarihi : 21 Kasım 1998

: 21 Kasım 1998 Platform: Nintendo 64 (sonradan GameCube, Wii, 3DS, Switch gibi platformlara da geldi)

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Peki sizin için tüm zamanların en iyi oyunu hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.