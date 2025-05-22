Geçmişten bugüne, video oyunlarının hayatımıza girdiği o ilk andan itibaren birçoğumuz yüzlerce oyun oynadık. Kimilerimiz için oyun en önemli eğlence aracımız hâline geldi, kimilerimiz için ise kafamızı dağıtmak için kullandığımız bir araç.
Herkesin kendine has sevdiği oyun türleri olsa da genele baktığımızda bu oyunları değerlendiren ve dünyaca kabul gören bir platform var. Birçok farklı eleştirmenin ve kullanıcıların oyunlara dair görüşlerini ve puanlarını girdiği Metacritic'te tüm zamanların en iyi oyunları hangileri biliyor muydunuz?
20. Resident Evil 4
Resident Evil 4, serinin klasik sabit kamera açılarından uzaklaşarak üçüncü şahıs omuz üstü bakış açısını tanıttı ve aksiyon ile korku unsurlarını başarılı bir şekilde harmanladı. Bu yenilikçi yaklaşımıyla hem seriyi yeniden tanımladı hem de modern aksiyon-korku oyunlarına ilham verdi.
- Geliştirici: Capcom
- Çıkış Tarihi: 11 Ocak 2005
- Platform: GameCube, PS2, PC, Wii, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
19. Uncharted 2: Among Thieves
Uncharted 2, sinematik anlatımı, etkileyici karakterleri ve sürükleyici oynanışıyla aksiyon-macera türünde yeni bir standart belirledi. Nathan Drake'in Himalayalar'daki macerası, oyunculara unutulmaz bir deneyim sundu.
- Geliştirici: Naughty Dog
- Çıkış Tarihi: 13 Ekim 2009
- Platform: PS3
18. GoldenEye 007
GoldenEye 007, konsollarda birinci şahıs nişancı türünü popülerleştirdi ve çok oyunculu moduyla arkadaşlar arasında rekabeti teşvik etti. Oyun aynı zamanda film uyarlaması oyunların kalitesini artırarak, türün konsollardaki geleceğini şekillendirdi.
- Geliştirici: Rare
- Çıkış Tarihi: 25 Ağustos 1997
- Platform: Nintendo 64
17. BioShock
BioShock, atmosferik anlatımı ve derin felsefi temalarıyla dikkat çekti. Rapture adlı su altı şehrinde geçen oyun, oyunculara hem aksiyon dolu hem de düşündürücü bir deneyim sundu.
- Geliştirici: Irrational Games
- Çıkış Tarihi: 21 Ağustos 2007
- Platform: PC, Xbox 360, PS3, Mac, iOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch
16. Half-Life 2
Half-Life 2, fizik tabanlı bulmacaları, etkileyici hikâyesi ve yenilikçi oyun motoruyla birinci şahıs nişancı türünde âdeta çığır açtı. Gordon Freeman'ın macerası, oyunculara dönemine göre üst düzey sinematik bir deneyim sundu.
- Geliştirici: Valve
- Çıkış Tarihi: 16 Kasım 2004
- Platform: PC, Xbox 360, PS3, Mac, Linux
15. NFL 2K1
NFL 2K1, çevrim içi çok oyunculu modu ve gerçekçi oynanışıyla spor oyunlarında devrim yarattı. Dreamcast için özel olarak geliştirilen oyun, futbol simülasyonlarında yeni bir standart belirledi.
- Geliştirici: Visual Concepts
- Çıkış Tarihi: 7 Eylül 2000
- Platform: Dreamcast
14. Halo: Combat Evolved
Halo: Combat Evolved; etkileyici hikâyesi, yenilikçi oynanışı ve çok oyunculu modu ile birinci şahıs nişancı türünü konsollarda popülerleştirdi. Master Chief'in destansı macerası, Xbox'ın başarısında büyük rol oynadı.
- Geliştirici: Bungie
- Çıkış Tarihi: 15 Kasım 2001
- Platform: Xbox, PC, Mac
13. Super Mario Odyssey
Super Mario Odyssey, Mario'nun açık dünya maceralarını yeni zirvelere taşıdı. Cappy adlı şapka karakteriyle birleşen Mario, farklı krallıklarda benzersiz yetenekler kazandı ve oyunculara yaratıcı bir keşif deneyimi sundu.
- Geliştirici: Nintendo EPD
- Çıkış Tarihi: 27 Ekim 2017
- Platform: Nintendo Switch
12. Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III, açık dünya oyunlarının öncüsü olarak kabul ediliyor. Liberty City'de geçen oyun, oyunculara özgürlük hissi ve interaktif bir şehir sunarak, oyun dünyasında âdeta devrim yarattı.
- Geliştirici: DMA Design (şimdilerde Rockstar North)
- Çıkış Tarihi: 22 Ekim 2001
- Platform: PS2, PC, Xbox, Mac, iOS, Android
11. Metroid Prime
Metroid Prime, seriyi 3D'ye taşıyarak birinci şahıs macera türünü yeniden tanımladı. Samus Aran'ın keşif dolu yolculuğu, atmosferik dünyası ve derin oynanışıyla öne çıktı.
- Geliştirici: Retro Studios
- Çıkış Tarihi: 18 Kasım 2002
- Platform: GameCube, Wii, Wii U
10. Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V, üç ana karakterin hikâyesini bir arada sunarak anlatımda yenilik getirdi. Geniş ve detaylı açık dünyası, çevrim içi modu ve zengin içeriğiyle oyun dünyasında eşi benzeri olmayan bir başarı yakaladı.
- Geliştirici: Rockstar North
- Çıkış Tarihi: 17 Eylül 2013
- Platform: PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X/S
9. Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2, vahşi batının son dönemlerini etkileyici bir şekilde yansıttı. Arthur Morgan'ın duygusal hikâyesi, detaylı dünyası ve sinematik anlatımıyla oyuncuları derinden etkiledi.
- Geliştirici: Rockstar Studios
- Çıkış Tarihi: 26 Ekim 2018
- Platform: PS4, Xbox One, PC
8. Perfect Dark
Perfect Dark; gelişmiş yapay zekâ, çok oyunculu modlar ve derin hikâyesiyle birinci şahıs nişancı türünde yeni standartlar belirledi. Joanna Dark'ın macerası, oyunculara eşsiz bir deneyim sundu.
- Geliştirici: Rare
- Çıkış Tarihi: 22 Mayıs 2000
- Platform: Nintendo 64
7. Tony Hawk's Pro Skater 3
Tony Hawk's Pro Skater 3, çevrim içi çok oyunculu modu ve geliştirilmiş kontrol mekanikleriyle kaykay oyunları arasında devrim yarattı. Akıcı oynanışı ve ikonik müzikleriyle oyuncuların favorisi oldu.
- Geliştirici: Neversoft
- Çıkış Tarihi: 28 Ekim 2001
- Platform: PS2, GameCube, Xbox, PC, Nintendo 64
6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
The Legend of Zelda: Breath of the Wild, açık dünya oyunlarına yeni bir soluk getirdi. Serbest keşif, fizik tabanlı bulmacalar ve yenilikçi oynanışıyla hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan büyük övgü aldı.
- Geliştirici: Nintendo EPD
- Çıkış Tarihi: 3 Mart 2017
- Platform: Nintendo Switch, Wii U
5. Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2, ilk oyunun devrimsel yer çekimi mekaniklerini daha da geliştirerek çok daha yaratıcı ve zorlu seviyeler sundu. Yoshi'nin eklenmesi, yeni güçler ve şaşırtıcı galaksi tasarımlarıyla oyuna taze bir soluk getirdi. Teknik açıdan Wii donanımının sınırlarını zorlayan yapım, hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından mükemmelliğe yakın olarak değerlendirildi.
- Geliştirici: Nintendo EAD Tokyo
- Çıkış Tarihi: 23 Mayıs 2010
- Platform: Wii
4. Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy, yerçekimi kurallarını altüst eden yaratıcı tasarımıyla üç boyutlu platform oyunları arasında çığır açtı. Farklı galaksilerde geçen bölümler ve kusursuz kontrol sistemi, oyunculara hem teknik hem de görsel olarak benzersiz bir deneyim sundu. Oyun, Wii’nin hareket kontrollerini en iyi kullanan yapımlardan biri olarak dikkat çekti.
- Geliştirici: Nintendo EAD Tokyo
- Çıkış Tarihi: 12 Kasım 2007
- Platform: Wii
3. Grand Theft Auto IV
GTA IV, seriye daha karanlık ve gerçekçi bir ton getirerek açık dünya oyunlarının sınırlarını genişletti. Liberty City'nin detaylı atmosferi ve göçmen Niko Bellic’in hikâyesi, serinin hikâye anlatımı ve karakter gelişimi açısından dönüm noktası oldu. Aynı zamanda fizik motoru Euphoria ile etkileşimler daha doğal hâle getirildi.
- Geliştirici: Rockstar North
- Çıkış Tarihi: 29 Nisan 2008
- Platform: PS3, Xbox 360, PC
2. SoulCalibur
SoulCalibur, üç boyutlu dövüş oyunlarında akıcı animasyonları, sezgisel kontrolleri ve taktiksel derinliğiyle öne çıktı. Dreamcast versiyonu, arcade sürümünden daha gelişmiş grafikler sunarak döneminin konsollarının gücünü kanıtladı. Silah tabanlı dövüş sistemiyle türüne yenilik getiren bir yapım oldu.
- Geliştirici: Project Soul / Namco
- Çıkış Tarihi: 30 Ağustos 1999
- Platform: Arcade, Dreamcast
1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Ocarina of Time, 3D aksiyon-macera türünü tanımlayan oyunlardan biri oldu. Zaman yolculuğu temasını, epik bir hikâye ve yenilikçi oynanışla birleştiren oyun; Z-targeting gibi mekaniklerle 3D dövüş sistemlerini şekillendirdi. O dönemin teknik sınırlarını zorlayan yapısıyla hem eleştirmenlerden tam not aldı hem de birçok oyuncuya unutulmaz bir deneyim sundu.
- Geliştirici: Nintendo EAD
- Çıkış Tarihi: 21 Kasım 1998
- Platform: Nintendo 64 (sonradan GameCube, Wii, 3DS, Switch gibi platformlara da geldi)
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Peki sizin için tüm zamanların en iyi oyunu hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.