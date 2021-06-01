Webtekno, Twitter üzerinden takipçilerine sinemada en son hangi filmleri izlediklerini sorduk. Komik ancak bir o kadar trajik yanıtları sizler için derledik.

Pandemi ilk başladığı sırada çoğu öğrenci okullarına iki hafta sonra geri dönebileceğini sandı, çoğu kişi de durumun ciddiyetini tam kavrayamadığı için hayatın kısa bir süre içerisinde normale döneceğine inandı. Aslında hiçbirimiz, bir buçuk yıl boyunca yüzünde maske ve elinde dezenfektan ile sadece marketlere girebileceğini düşünmemişti.

Pandemiden önce son kez yaptığımız şeylerin arasında, ilk kapatılan yerlerden biri olan sinemaya gitmek vardı. Biz de hem en son izlemeye gittiğimiz filmin ne kadar eski olduğuna bakıp şaşırmak, biraz da gülmek için Webtekno takipçilerine sinemada en son hangi filmlere gittiklerini sorduk.

Hasret kaldık: Sinemada en son hangi filme gitmiştiniz?





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