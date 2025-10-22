Şimdiden Yerinizi Alın: Türkiye'de Satın Alabileceğiniz En Ucuz 10 5G Telefon

Türkiye'de 5G teknolojisine geçiş 1 Nisan 2026'da başlıyor. Peki, yeni nesil bağlantıya hazır mısınız? Bütçenizi sarsmadan 5G'li bir telefona sahip olmak isteyenler için piyasadaki en uygun fiyatlı 10 modeli listeledik. İşte güncel fiyatları ve öne çıkan özellikleriyle Türkiye'deki en ucuz 5G telefonlar...

Türkiye'de 5G teknolojisine geçiş için artık resmî bir takvimimiz var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği yol haritasına göre 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla ülkemiz, 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süreleriyle tanışacak. Bu yeni dönem, mobil internet deneyimimizi baştan sona değiştirecek.

Pek çoğumuz için bu tarih, aynı zamanda "Telefonum 5G'yi destekliyor mu?" sorusunu da gündeme getiriyor. Eğer siz de 2026'daki bu büyük geçişe şimdiden hazır olmak ve yeni nesil teknolojiyi bütçenizi sarsmadan yakalamak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu içeriğimizde Türkiye'de şu anda satın alabileceğiniz en ucuz 5G destekli telefonları sizler için derledik.

Türkiye'de satılan en ucuz 5G telefonlar:

ZTE Nubia Focus 5g

Özellik Teknik Detay Ekran 6.6 inç, 720x1612 (HD+), IPS LCD, 120 Hz İşlemci Unisoc T760 (8 Çekirdek) RAM 6 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 108 MP (Ana Kamera) + 2 MP (Derinlik) Batarya 5000 mAh İşletim Sistemi Android 13 Fiyatı 8.899 TL

Listemizin ilk sırasında fiyatıyla 5G'ye geçiş yapmak isteyenler için en erişilebilir seçeneklerden biri olan ZTE Nubia Focus 5G yer alıyor. Bu cihaz, giriş segmentinde olmasına rağmen 108 MP çözünürlüğündeki iddialı ana kamerası ve 120 Hz'lik akıcı ekranıyla dikkat çekiyor. Gücünü Unisoc T760 işlemciden alan telefon, 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla da 2026'daki 5G geçişi için günü kurtaracak bir performans vadediyor.

vivo Y29S 5G

Özellik Teknik Detay Ekran 6.74 inç, 1600x720 (HD+), LCD, 90 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 6 GB (+6 GB Sanal RAM) Depolama 128 GB / 256 GB (Seçenekli) Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 50 MP (Ana Kamera) + 0.08 MP (Yardımcı Kamera) Batarya 5500 mAh İşletim Sistemi Android 15 Fiyatı 9.199 TL

Vivo Y29S 5G, özellikle batarya ömrüne önem veren kullanıcılar için güçlü bir aday. 5500 mAh kapasiteli dev bataryasıyla öne çıkan telefon, 5G'nin getireceği ekstra güç tüketimine karşı hazırlıklı görünüyor. MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan ve 90 Hz yenileme hızına sahip ekran sunan cihaz, aynı zamanda IP64 sertifikasıyla toza ve su sıçramalarına karşı da dayanıklılık sunarak bu fiyat segmentinde fark yaratıyor.

Omix O1 Next 5G

Özellik Teknik Detay Ekran 6.74 inç, 720x1600 (HD+), IPS LCD, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 6400 RAM 8 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP (Ana Kamera) + 2 MP Batarya 5000 mAh (18W Hızlı Şarj) İşletim Sistemi Android 15 Fiyatı 11.249 TL

Listemize giren yerli markalardan biri olan Omix, O1 Next 5G modeliyle 5G'ye hazır olmak isteyenlere bir seçenek sunuyor. MediaTek'in 5G destekli Dimensity 6400 işlemcisiyle donatılan cihaz, 120 Hz'lik akıcı ekranı ve 8 GB RAM desteğiyle segmentindeki rakiplerine göz kırpıyor. 50 MP ana kamerası ve 5000 mAh bataryası ile standartları karşılayan telefon, Android 15 gibi güncel bir işletim sistemiyle kutudan çıkmasıyla da avantaj sağlıyor.

ZTE Nubia Neo 5G

Özellik Teknik Detay Ekran 6.6 inç, 1080x2408 (FHD+), IPS LCD, 120 Hz İşlemci Unisoc T820 RAM 8 GB (+10 GB Sanal RAM) Depolama 256 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP (Ana Kamera) + 2 MP (Derinlik) Batarya 4500 mAh (22.5W Hızlı Şarj) İşletim Sistemi Android 13 Fiyatı 11.899 TL

Listemizin dördüncü sırasında, özellikle mobil oyuncuları hedefleyen bir model var: ZTE Nubia Neo 5G. Unisoc T820 gibi 5G destekli performanslı bir oyun işlemcisinden güç alan telefon, 120 Hz yenileme hızına sahip FHD+ ekranıyla akıcı bir deneyim vadediyor. 8 GB fiziksel RAM'e ek olarak sanal RAM desteği de sunan cihaz, 256 GB depolama ve 22.5W hızlı şarjlı 4500 mAh bataryasıyla 5G'ye hazır bir performans telefonu arayanlar için bütçe dostu bir alternatif oluşturuyor.

TECNO Pova 5 Pro 5G

Özellik Teknik Detay Ekran 6.78 inç, 1080x2460 (FHD+), IPS LCD, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 6080 RAM 8 GB (+8 GB Sanal RAM) Depolama 256 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP (Ana Kamera) + 0.08 MP (Yapay Zeka Lensi) Batarya 5000 mAh (68W Hızlı Şarj) İşletim Sistemi Android 13 Fiyatı 12.699 TL

TECNO Pova 5 Pro 5G, özellikle 5G'ye geçerken hızlı şarj desteğinden ödün vermek istemeyenlerin dikkatini çekecek bir model. Rakiplerinden sıyrılarak tam 68W hızlı şarj desteği sunan telefon, 5000 mAh'lık bataryasını çok hızlı bir şekilde doldurabiliyor. MediaTek Dimensity 6080 işlemcisi ve 120 Hz'lik FHD+ ekranıyla performanslı bir kullanım sunan cihaz, 8 GB sanal RAM desteğiyle çoklu görevlerde de iddialı.

OPPO A5 5G

Özellik Teknik Detay Ekran 6.67 inç, 1604x720 (HD+), LCD, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP (Ana Kamera) + 2 MP (Monokrom) Batarya 6000 mAh (45W Hızlı Şarj) İşletim Sistemi Android 15 Fiyatı 12.499 TL

Listemizin altıncı sırasında, batarya kapasitesiyle öne çıkan bir model var. Oppo A5 5G, tam 6000 mAh kapasiteli dev bataryası ve 45W SUPERVOOC hızlı şarj desteğiyle 5G'ye geçişte yoğun kullanımda bile şarj endişesi yaşamak istemeyenlere hitap ediyor. Gücünü yeni nesil MediaTek Dimensity 6300 işlemciden alan telefon, 120 Hz'lik akıcı ekranı ve 8 GB RAM / 256 GB depolama gibi cömert donanımlarıyla da dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy A26 5G

Özellik Teknik Detay Ekran 6.7 inç, 1080x2340 (FHD+), Super AMOLED, 120 Hz İşlemci Exynos 1380 RAM 6 GB / 8 GB (Seçenekli) Depolama 128 GB / 256 GB (Seçenekli) Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 50 MP (Ana, OIS) + 8 MP (Geniş Açı) + 2 MP (Makro) Batarya 5000 mAh İşletim Sistemi Android 15 Fiyatı 12.730 TL

5G'ye geçiş yaparken Samsung kalitesinden ve Super AMOLED ekran deneyiminden vazgeçmek istemeyenler için Galaxy A26 5G güçlü bir aday. Segmentinde fark yaratan 6.7 inçlik 120 Hz ekrana sahip cihaz, gücünü Exynos 1380 işlemciden alıyor. OIS destekli 50 MP ana kamerası, 5000 mAh bataryası ve Samsung'un uzun güncelleme desteğiyle bu fiyat bandında güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Samsung Galaxy A17 5G

Özellik Teknik Detay Ekran 6.7 inç, 1080x2340 (FHD+), Super AMOLED, 90 Hz İşlemci Samsung Exynos 1330 RAM 6 GB / 8 GB (Seçenekli) Depolama 128 GB / 256 GB (Seçenekli) Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 50 MP (Ana, OIS) + 5 MP (Geniş Açı) + 2 MP (Makro) Batarya 5000 mAh (25W Hızlı Şarj) İşletim Sistemi Android 15 Fiyatı 12.900 TL

Listemize Samsung'un A serisinden bir modelle daha devam ediyoruz: Galaxy A17 5G. Markanın en çok satan serilerinden birinin güncel üyesi olan bu telefon, 6.7 inçlik Super AMOLED ekranıyla öne çıkıyor. Gücünü Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 1330 işlemcisinden alan cihaz, OIS destekli 50 MP ana kamerası, 5000 mAh bataryası ve 25W hızlı şarj desteğiyle 5G'ye geçiş için dengeli bir paket sunuyor.

Redmi Note 12 Pro 5G Speed Edition

Özellik Teknik Detay Ekran 6.67 inç, 1080x2400 (FHD+), AMOLED, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 778G 5G RAM 8 GB (6 GB seçeneği de mevcut) Depolama 256 GB (128 GB seçeneği de mevcut) Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 108 MP (Ana) + 8 MP (Geniş Açı) + 2 MP (Makro) Batarya 5000 mAh (67W Hızlı Şarj) İşletim Sistemi Android 12 Fiyatı 12.985 TL

Listemizin en performanslı "fiyat/performans" modellerinden biri Redmi Note 12 Pro 5G Speed Edition. Gücünü efsanevi Snapdragon 778G 5G işlemcisinden alan bu telefon, 5G'ye geçişte oyun ve yüksek performans arayanlar için biçilmiş kaftan. 108 MP'lik ana kamerası, 120 Hz AMOLED ekranı ve 67W hızlı şarjlı 5000 mAh bataryasıyla 5G'nin tüm nimetlerinden faydalanmak için harika bir paket sunuyor.

Oneplus Nord CE 3 Lite 5G

Özellik Teknik Detay Ekran 6.72 inç, 1080x2400 (FHD+), IPS LCD, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 695 RAM 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB (Seçenekli) Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 108 MP (Ana) + 2 MP (Makro) + 2 MP (Derinlik) Batarya 5000 mAh (67W SUPERVOOC Hızlı Şarj) İşletim Sistemi Android 13 (OxygenOS 13.1) Fiyatı 14.599 TL

Ve listemizin son sırasında OnePlus Nord CE 3 Lite 5G yer alıyor. 108 MP'lik ana kamerası ve 3x kayıpsız zoom yeteneğiyle fotoğrafçılıkta iddialı olan bu model, 67W SUPERVOOC hızlı şarj desteğiyle 5000 mAh bataryasını oldukça kısa sürede doldurabiliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip geniş ekranı ve akıcı OxygenOS arayüzüyle keyifli bir kullanım sunan telefon, gücünü 5G destekli Snapdragon 695 işlemcisinden alıyor.