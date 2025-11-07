En Ucuz S25, Diğer Samsung'lara Göre Ne Kadar İyi?

Samsung'un 2025 model akıllı telefon serisi Galaxy S25'in baz modelini, S25+ ve S25 Ultra'yı Şubat ayında, serinin yıllardır devam eden Fan Edition sürümü Galaxy S25 FE'yi de Eylül ayında gördük. Peki Galaxy S25 FE, hem kendi hem de önceki Galaxy S24 serisine kıyasla ne kadar iyi? Hangi özelliklerinden fedakarlık yapmanız gerekiyor, fiyatını ne kadar hak ediyor? İyi seyiler!

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25, serinin önceki modeli S24 ve uygun fiyatlı versiyonu S25 FE’ye göre daha rafine bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Tasarım çizgilerini koruyan cihaz, performans ve yapay zekâ tarafında önemli bir sıçrama yaparak günlük kullanımı daha akıcı hâle getiriyor. Özellikle fotoğraf, metin özetleme ve çeviri gibi alanlarda gelişmiş Galaxy AI entegrasyonu fark yaratıyor.

Galaxy S25 FE ise, amiral gemisi hissini korurken daha ulaşılabilir bir fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Ekran boyutu, pil ömrü ve tasarım kalitesi açısından üst düzey bir deneyim sunarken, bazı küçük donanım farklarıyla fiyat avantajını elinde tutuyor.

Genel olarak bakıldığında, Galaxy S25 yeniliği ve performansı, S25 FE fiyat/performans dengesini, S24 ise hâlâ güçlü kalan stabil deneyimi temsil ediyor. Hangi modeli tercih edeceğiniz tamamen beklentinize bağlı: en güncel teknolojiyi mi, yoksa uygun fiyatla amiral gemisi deneyimini mi istiyorsunuz?