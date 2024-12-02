En Zengin 10 Türk İş İnsanı Belli Oldu: 2023'te Zirvede Yer Alan, 10. Sıraya Düştü!

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Forbes verilerine göre en zengin 10 Türk iş insanı belli oldu. Zirve aynı kalırken bir ara en üstte yer alan bir iş insanı, 10. sıraya kadar geriledi.

En prestijli dergiler arasında yer alan Forbes, düzenli olarak dünyanın en zengin insanları listelerini güncelliyordu. Tabii ki bu listeler arasında Türkiye de vardı. Şimdi ise yenilenen Forbes verileriyle güncel en zengin 10 Türk iş insanı belli olmuş oldu.

Sıralamanın ilk sırasında bir değişim olmadı. Yıldız Holding’den Murat Ülker 5,1 milyar dolar ile zirvedeki yerini koruyor. İkide İpek Kıraç’ı, üçte ise Semahat Sevim Arsel’i görüyoruz. Ülker’den önce zirvede olan İbrahim Erdemoğlu ise 2,2 milyara kadar düşerek 10. sıraya gerilemiş. Erdemoğlu’nun serveti Nisan 2023’te 5,3 milyar dolardı.

İşte en zengin 10 Türk iş insanı

  1. Murat Ülker (Yıldız Holding) - 5,1 milyar dolar
  2. İpek Kıraç (Koç Holding) - 3,2 milyar dolar
  3. Semahat Sevim Arsel (Koç Holding) - 3,1 milyar dolar
  4. Şaban Cemil Kazancı (Kazancı Holding) - 3,1 milyar dolar
  5. Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding) - 2,8 milyar dolar
  6. Erman Ilıcak (Rönesans Holding) - 2,6 milyar dolar
  7. Hamdi Ulukaya (Chobani Inc.) - 2,5 milyar dolar
  8. Mehmet Sinan Tara (ENKA) - 2,4 milyar dolar
  9. Ferit Faik Şahenk (Doğuş Grubu) - 2,2 milyar dolar
  10. İbrahim Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,2 milyar dolar
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