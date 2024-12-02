En prestijli dergiler arasında yer alan Forbes, düzenli olarak dünyanın en zengin insanları listelerini güncelliyordu. Tabii ki bu listeler arasında Türkiye de vardı. Şimdi ise yenilenen Forbes verileriyle güncel en zengin 10 Türk iş insanı belli olmuş oldu.
Sıralamanın ilk sırasında bir değişim olmadı. Yıldız Holding’den Murat Ülker 5,1 milyar dolar ile zirvedeki yerini koruyor. İkide İpek Kıraç’ı, üçte ise Semahat Sevim Arsel’i görüyoruz. Ülker’den önce zirvede olan İbrahim Erdemoğlu ise 2,2 milyara kadar düşerek 10. sıraya gerilemiş. Erdemoğlu’nun serveti Nisan 2023’te 5,3 milyar dolardı.
İşte en zengin 10 Türk iş insanı
- Murat Ülker (Yıldız Holding) - 5,1 milyar dolar
- İpek Kıraç (Koç Holding) - 3,2 milyar dolar
- Semahat Sevim Arsel (Koç Holding) - 3,1 milyar dolar
- Şaban Cemil Kazancı (Kazancı Holding) - 3,1 milyar dolar
- Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding) - 2,8 milyar dolar
- Erman Ilıcak (Rönesans Holding) - 2,6 milyar dolar
- Hamdi Ulukaya (Chobani Inc.) - 2,5 milyar dolar
- Mehmet Sinan Tara (ENKA) - 2,4 milyar dolar
- Ferit Faik Şahenk (Doğuş Grubu) - 2,2 milyar dolar
- İbrahim Erdemoğlu (Erdemoğlu Holding) - 2,2 milyar dolar