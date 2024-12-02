Forbes verilerine göre en zengin 10 Türk iş insanı belli oldu. Zirve aynı kalırken bir ara en üstte yer alan bir iş insanı, 10. sıraya kadar geriledi.

En prestijli dergiler arasında yer alan Forbes, düzenli olarak dünyanın en zengin insanları listelerini güncelliyordu. Tabii ki bu listeler arasında Türkiye de vardı. Şimdi ise yenilenen Forbes verileriyle güncel en zengin 10 Türk iş insanı belli olmuş oldu.

Sıralamanın ilk sırasında bir değişim olmadı. Yıldız Holding’den Murat Ülker 5,1 milyar dolar ile zirvedeki yerini koruyor. İkide İpek Kıraç’ı, üçte ise Semahat Sevim Arsel’i görüyoruz. Ülker’den önce zirvede olan İbrahim Erdemoğlu ise 2,2 milyara kadar düşerek 10. sıraya gerilemiş. Erdemoğlu’nun serveti Nisan 2023’te 5,3 milyar dolardı.

İşte en zengin 10 Türk iş insanı