Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı olmasından bu yana tüm şirketlerinin değeri artmaya başlayan Elon Musk'ın serveti, bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı.

Son aylarda SpaceX, Tesla ya da diğer şirketlerinden ziyade ABD başkanlık seçimleriyle gündeme gelen Elon Musk, seçim kampanyasına on milyonlarca dolar harcadığı Donald Trump'ın başkan olmasıyla aylar süren propaganda mücadelesinin meyvesini almış gibi görünüyor. Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana şirketlerinin ve desteklediği yatırım araçlarının değeri hızla artan Elon Musk'ın serveti, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre yapay zeka girişimi xAI'ın son yatırım turunda 50 milyar dolar değerlemeye ulaşmasıyla birlikte Elon Musk'ın toplam serveti, 348 milyar dolar oldu. Bu, halihazırda dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın ulaşmış olduğu en yüksek değer. Tabii bu miktarın Elon Musk'ın sahip olduğu nakit para miktarı değil sahip olduğu mal varlıkların güncel değeri olduğunun altını çizelim. Yarın Tesla, SpaceX gibi şirketler değer kaybettiğinde Musk'ın serveti de erimiş oluyor.

Elon Musk'ın serveti 348 milyar dolara ulaştı

Forbes tarafından paylaşılan Gerçek Zamanlı Milyarderler Endeksi verilerine baktığımızda ise Elon Musk'ın 330 milyar dolar servete sahip olduğunu görüyoruz. Bloomberg ile Forbes farklı veriler sunuyor olsa da her iki listeye göre de Elon Musk dünyanın en zengin insanı konumunda. Bloomberg'e göre Amazon kurucusu Jeff Bezos 2. sırada yer alırken Oracle kurucusu Larry Ellison 3. sırada yer alıyor.

Bloomberg'e göre dünyanın en zengin insanları şu şekilde: