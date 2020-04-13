EndeavourOS İşletim Sisteminin Yeni Sürümü Yayınlandı

Kolay kurulumlu Arch Linux işletim sistemi olan EndeavourOS'un yeni sürümü yayınlandı. Yeni EndeavourOS sürümü, kullanıcılara birçok yenilik sunuyor.

Belirli bir düzeyde Linux bilgisi olan kullanıcılara sunulan Arch Linux işletim sistemlerinden biri olan EndeavourOS'un yeni bir sürümü yayınlandı. Diğer Arch Linux işletim sistemlerine göre daha basit bir kullanım sunan EndeavourOS, Arch Linux işletim sistemlerini kullanmak isteyen kullanıcılar için kolay bir başlangıç sunuyor.

EndeavourOS’un ilk kararlı sürümü, 15 Temmuz 2019’da kullanıcılara sunulmuştu. İlk kararlı sürümün ardından çalışmaları devam eden işletim sisteminin şimdi yeni bir sürümü hizmete sunuldu. Kolay bir kurulum menüsü ile kullanıcıların karşısına çıkan işletim sistemi, birçok yeniliği de beraberinde getiriyor.

EndeavourOS 2020.4.11 sürümünde yer alan yenilikler

EndeavourOS’un yeni sürümünün içerdiği yeniliklerin ilk sırasında Genel ISO önyüklemesi yer alıyor. Açık kaynaklı sürücüler veya NVIDIA’nın özel sürücülerinden birini kullanıyorsanız, artık sisteminizin özel grafik kartlarının sürücülerini önyükleme ile yükleyebiliyorsunuz.

EndeavourOS’un yeni sürümünde Calamares yükleyicisinin görünümü ve deneyimi de geliştirilmiş görünüyor. Yükleyicinin göze çarpan ilk değişikliği renginde olmuş görünüyor. Calmares yükleyicisinin rengi turkuazdan koyu maviye doğru uzanan bir renk geçişiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Aynı zamanda Ubuntu’nun yükleyicisinde olduğu gibi arka planda devam eden kurulumun ilerlemesini gösteren bir terminal penceresi de EndeavourOS’a gelmiş görünüyor.

Arch Linux tabanlı işletim sisteminin giriş bölümüne İngilizce dışında yeni diller de eklenmiş görünüyor. EndeavourOS’un giriş bölümünde artık İngilizce’nin yanında Rusça, Fransızca, İspanyolca ve Almanca gibi diller de bulunuyor.

EndeavourOS’un yeni sürümünde bazı programlar da hazır olarak kullanıcılara sunuluyor. Firefox’un Firefox 75.0.-1 Arch sürümü gibi bazı programlar, işletim sisteminin kurulumu ile beraber önyüklü olarak geliyor.

EndeavourOS’un 2020.4.11 sürümünün getirdiği diğer yeniliklere buradaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz. EndeavourOS’un yeni sürümünü ise buradaki bağlantıyı kullanarak indirebilir ve bağlantıda bulunan kılavuz aracılığıyla da kolayca bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.