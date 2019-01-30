Endonezya’da Satılan Bu Meyvenin Tanesi Tam 5280 TL

Endonezya’da yetişen nadir bir durian meyvesi türü, tanesi 1000 dolardan satışa çıkarıldı.

Bir meyve, dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak biliniyorsa o meyveye çok da talep ya da fiyatının çok yüksek olmasını beklemezsiniz. Ancak dünyanın en kötü kokan meyvesi olan durian'ın bir türü olan J Queen, 14 milyon Endonezya Rupilik fiyat etiketiyle tartışma konusu oldu. Ülkede asgari ücret ise 3 milyon 940 bin rupi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre meyvenin satıldığı süpermarket, fotoğraf çektirmek isteyen kişilerle dolup taşıyor. Hafta sonundan bu yana ise 2 adet meyvenin satıldığı belirtiliyor.

Durian, Güneydoğu Asya’nın birçok bölgesinde çok özel bir meyve olarak kabul görüyor. J Queen türü ise, Aka adlı 32 yaşındaki bir psikoloji mezunu tarafından iki farklı durain türünün aşılanmasıyla yetiştirilen bir tür.

Aka’ya göre J Queen ağacı 3 yılda bir meyve veriyor.

Normalde durian meyvesi yassı olurken, bu türün meyvesi yuvarlak ve altın sarısı renginde. Tadının da fıstık ile tereyağının karışımına benzediği söyleniyor. Normal durian meyveleri de 200 bin Endonezya rupisinden satılıyor.