Enes Batur, Bir Okula Robotik Kodlama Sınıfı Yaptırdı

YouTube Türkiye’de bireysel olarak en fazla aboneye sahip olan Enes Batur, bir takipçisinden gelen mektup üzerine Batman’daki okula robotik kodlama sınıfı yaptırdı. Enes Batur, bu hareketi için “Hayatımın en anlamlı günüydü” ifadelerini kullandı.

YouTube Türkiye’nin en büyük isimlerinin başında gelen Enes Batur, günümüzde 15 milyonu aşkın aboneye sahip. Çektiği videolarla sosyal medyada adını sıkça duyduğumuz Batur’u YouTube’un yanı sıra yayınladığı şarkıları ve sinema filmleriyle de biliyoruz. Kendisi bugünse yaptığı anlamlı ve örnek bir hareketiyle gündeme geldi.

Enes Batur, 4 yıl önce şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın görev yaptığı okulu ziyaret etti. Batman’da şehit öğretmenin adını taşıyan okula robotik kodlama sınıfı yapılmasını sağlayan ünlü YouTuber, okul için yaptığı bu hareketi “Hayatımın en anlamlı günüydü” sözleriyle ifade etti.

Bir mektupla gelen istek yerine getirildi:

Enes Batur’un okulda robotik kodlama sınıfı açılmasını sağlamasıysa bir hayranından aldığı mektuptan kaynaklanıyordu. Twitter hesabından paylaşım yapan Enes Batur, kendisine iletilen mektubu da paylaştı. 23 Şubat tarihli o mektupta Enes Batur’un takipçisi, kendisinden bir yardım isteğinde bulunmuştu.

Mektubu yazan kişi, okuldaki birçok öğrencinin hayalinin robotik kodlama atölyesine sahip olmak olduğunu belirtmişti. Enes Batur’un gerçekleştirdiği örnek hareket, sosyal medyada kendisini seven ya da sevmeyen birçok kişi tarafından takdir edildi.