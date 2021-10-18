Türkiye'nin önde gelen YouTuber'larından Enes Batur, Okan Bayülgen'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomenlerine karşı dile getirdiği "onların hepsi çöp" ifadelerine yanıt verdi.

İlk önce sosyal medya fenomenleri, daha sonra da insanlığın Ay'a çıkmasının yalan olduğu düşünceleriyle gündeme gelen Okan Bayülgen'e bir karşılık da ünlü YouTuber Enes Batur'dan geldi. Hatırlayacak olursanız Bayülgen, katıldığı "Tarafını Seç" adlı programda sosyal medya fenomenleri için "onların hepsi çöp" ifadelerini kullanmış, onları 'para kazanmaya çalışan zavallılar' olarak nitelendirmişti.

Bu açıklamaların ardından epey tepki gören Okan Bayülgen, birçok sosyal medya fenomeni tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuş ve "yeniden gündeme gelmeye çalışmakla" suçlanmıştı. Bir zamanlar Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden biri olarak nitelendirilen Bayülgen'e bir cevap da ünlü YouTuber Enes Batur'dan geldi.

"Ben olsam dinlenirdim"

Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenlerini neden bu kadar kızdırdığına anlam veremiyorsanız, ünlü komedyenin Tarafını Seç programında sarf ettiği cümleleri yeniden hatırlatalım; "Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence."

Alara Eriç'in "Yıldızlar" adlı yeni şarkısının lansmanına katılan Enes Batur, basına yaptığı açıklamada Okan Bayülgen'in bu sert sözlerine de cevap verdi. Batur, Bayülgen hakkında; "Onun bu yaptığı tamamen çocukluk. Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim" ifadelerini kullandı.