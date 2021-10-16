Son dönemde Z kuşağı ve sosyal medya fenomenleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Okan Bayülgen, bu kez de Ay'a yapılan seyahat ve günümüzde devam eden uzay çalışmaları ile ilgili enteresan yorumlarda bulundu. Ay'a gidildiğine inanmadığını söyleyen Bayülgen, Elon Musk ve Jeff Bezos için de ilginç ifadeler kullandı.

Okan Bayülgen, son dönemlerde oldukça enteresan açıklamalar yapan ve bu açıklamalarla sık sık karşımıza çıkan bir isim oldu. Son olarak geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomenleri hakkında 'hepsi çöp' gibi talihsiz açıklamalar yapan ve tepki toplayan Okan Bayülgen, bu kez de uzay çalışmalarıyla ilgili enteresan yorumlarda bulundu.

'Muhabbet Kralı' isimli programında konuklarıyla gerçekleştirdiği bir sohbet esnasında konu Ay'a gidilmesine gelince Okan Bayülgen, '1969'daki de yalan, artık o kadar eminim ki, seyrettim bütün belgeselleri, bu heriflerin Ay'a gitmiş olmasına imkan yok, çünkü Dünya'ya inemiyorlar' dedi.

Elon Musk için 'sapık zengin' ve Jeff Bezos için de 'Amazon'un keltoşu' dedi:

Açıklamasında yalnızca NASA'nın 1969'daki Ay seyahatini inkar etmeyen Bayülgen, Elon Musk ve Jeff Bezos ile ilgili de konuştu. SpaceX ve Blue Origin'in son dönemde gerçekleştirdiği ve 'uzay turizmi' çağının başladığının habercisi olan sivil görevleri kast ederek 'madem Ay'a gittik, bunlar neden atmosferde gezip gelmek yerine Ay'a gitmiyorlar?' şeklinde ifadelerde bulundu.

Bayülgen bu açıklamaları yaparken Musk hakkında 'ne o oğlancağız, herkesle yatıyor kalkıyor, neydi onun adı?' ve 'sapık zengin' ifadelerini kullanırken Bezos hakkında ise 'Amazon'un keltoşu' dedi. Uzay çalışmalarıyle ilgili olarak 'uzayda aranacak bir şey yok' şeklinde ilginç yorumlarda da bulunan Bayülgen, ilk insanlı ay görevinin ABD tarafından Sovyetleri kandırmak için yapıldığına yönelik komplo teorisine inandığını söyledi.

Konuşmasının sonunda 'aptallaşmak' konusundan bahseden Bayülgen, çarenin 'aptallaşmakta' ve 'aptal aptal her şeyi beğenmekte' olduğunu söyledi.

Dev bir ironi olmasını umduğumuz açıklamaların yer aldığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz: