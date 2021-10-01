Haber Global isimli televizyon kanalında yayınlanan "Tarafını Seç" isimli programa katılan Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenleri için sert açıklamalarda bulundu. Bayülgen, internet fenomenlerinin hepsinin çöp olduğunu, sosyal medya platformlarının yok olmasıyla fenomenlerin de unutulacağını ifade etti.

Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden biri olan Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan “Tarafını Seç” isimli programda sosyal medya fenomenlerine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Fenomenleri "çöp" olarak nitelendiren Bayülgen, tek amaçlarının para olduğunu ve sanat camiasındaki isimlerin fenomen olmaya kalkmalarının kendisi için utanç verici olduğunu belirtti.

Okan Bayülgen'e göre aslında "zavallı" olan internet fenomenleri, yalnızca bazı platformlar var oldukları sürece aramızda olacaklar. Bu mecralara bir şey olursa, fenomenler de yok olacak. Bayülgen'in isim vermeden konuşmuş olması, açıklamayı gören pek çok sosyal medya fenomeninin canını sıkacak gibi görünüyor. Magazin dünyası, önümüzdeki günlerde bu meseleden doğan bir polemiği gündeme getirebilir.

"Tek amaçları para"

Okan Bayülgen'in fenomenlerle ilgili açıklaması, aslında çok da şaşılacak bir şey değil. Zira ünlü komedyen, geçmişte yaptığı açıklamalarda da sosyal medyaya olan nefretini dile getirmişti. İşte Okan Bayülgen'in Tarafını Seç isimli programda yaptığı o açıklama:

"Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence."