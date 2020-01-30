Enfeksiyona Göre Renk Değiştiren ve Tedavi Eden Bandaj

Bilim insanları, enfeksiyonun durumuna göre renk değiştiren akıllı bandaj üretti. Bandaj sadece bakterinin direncini belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda enfeksiyona karşı tedavi de uygulayabiliyor.

Bakteriler, antibiyotiklere karşı evrimleşen bir dirence sahip ve belirli bir enfeksiyonun bir ilaca dirençli olup olmadığını anlamak zaman alıyor. Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, ilaca dirençli (DR) veya ilaca duyarlı (DS) bakterileri renk değiştirerek gösteren akıllı bir bandaj geliştirdiler. Bandaj enfeksiyonun durumunu tespit ettikten sonra bakterileri öldürmek için antibiyotik salgılayabiliyor.

Bandaj yaraya uygulandığında enfeksiyon yoksa, yeşil renge dönüşüyor. Antibiyotiklere duyarlı bakteriler tespit ederse, rengi yaklaşık dört saatlik bir süre boyunca sarıya dönüyor. Ancak ilaca dirençli bakteriler tespit ederse kırmızı oluyor. Bu renk değiştirme özelliği bandaj içine yerleştirilen kimyasallar sayesinde mümkün oluyor.

Akıllı bandaj, enfeksiyonun durumuna göre aşağıdaki gibi renk değiştiriyor

Patojenik bakteriler genellikle kendileri için daha asidik ortamlar oluşturuyor. Bandaj, aslında bu noktada basit bir pH göstergesi gibi çalışıyor. Kimyasal nitrocefin, ilaca dirençli bakteriler tarafından üretilen ve beta-laktamaz olarak bilinen enzimi algıladığında kırmızıya dönüyor. Renk değiştiren bandaj, doktorların hastaların durumunu görmelerini ve uygulanacak tedaviye karar vermelerini kolaylaştırıyor.

Bir adım daha ileri gidersek, bandaj enfeksiyonu tedavi de edebiliyor. Bandajda, nanomalzemelere yerleştirilmiş antibiyotik ampisilin bulunuyor. Bu nanomalzemeler, bakteriyel enfeksiyonun asidik koşulları altında çözünüyor ve ilaçları serbest bırakarak bakterileri öldürüyor. Bandaj ayrıca reaktif oksijen türlerini (ROS) serbest bırakarak dirençli bakterileri zayıflatıyor ve antibiyotiklerin onları öldürmesini kolaylaştırıyor.

Bandaj, ilaca duyarlı veya dirençli E. coli enfeksiyonları olan farelerde test edildi ve umulduğu gibi renk değiştirdiği, bakterileri öldürmede etkili olduğu görüldü. Araştırma ekibi çoğunlukla kağıttan oluşan bandajı klinik kullanım için ölçeklendirmenin nispeten kolay ve ucuz olacağını söylüyor.