Aynı zamanda doktor da olan engelli bir akademisyen, hastalığının ilerlemesiyle birlikte sesini de kaybetmeye başladı. Engelli hakları savunucusu da olan bu kişi, sesini korumak için ise iPhone'dan destek aldı.

Yeni Zelanda yerlilerinden olan Tristram Ingham, akademik araştırmalar yapan bir doktor ve engelli topluluğunun da liderlerinden biri. Ingham'ın kendisi de fasioskapulohumeral musküler distrofi (FSHD) adlı bir hastalıkla mücadele ediyor. Bu rahatsızlık yüz, omuz ve kol kaslarının bozulmasına neden oluyor.

FSHD'den muzdarip kişiler zaman içerisinde konuşma, yemek yeme gibi durumlarda yeteneğini kaybedebiliyor. 2013 yılında tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Ingham, son yıllarda sesinin değiştiğini de fark etmeye başladığını söylüyor. Sesini korumak içinse iPhone'dan destek alıyor.

Ingham, sesini korumak için iPhone'a güveniyor

Ingham yaşadıklarını “Uzun bir günün sonunda sesimi çıkarmamın giderek zorlaştığını fark ettim. Geçtiğimiz ay bir konferansta sunum yapmam gerekiyordu fakat o gün nefes nefese kaldığım için konuşamadım. Sunumu ben hazırlamış olmama rağmen başkasının yapması gerekti.” şeklinde anlatıyor.

Gelecekte konuşma sesini hiç kullanamayabileceğini söyleyen Ingham, insani açıdan bunu aklından çıkardığını çünkü bunun için yapabileceği bir şey olmadığını söylüyor. Ingham'ın yardımına ise Apple'ın iOS 17, iPadOS 17 ve macOS Sonoma ile birlikte kullanıma sunduğu Kişisel Ses özelliği koştu. Kişisel Ses ile birlikte konuşma yeteneğini kaybetme riski olan kullanıcılar, bir dizi metni okuyarak 15 dakikalık bir ses kaydı yapabiliyorlar. Böylece kişilerin konuşmalarından alınan örneklerle, kendi seslerine benzeyen bir ses oluşturulabiliyor.

Bu teknolojide Apple, nöral ağları tamamen aygıt üzerinde eğiterek yapay zekâ ile konuşmalar yapmayı mümkün kılıyor. Böylelikle konuşma alanında erişilebilirlik olanakları geliştirilirken bir yandan da kullanıcıların gizliliğini sağlıyor.

Apple, erişim konusunda çalışmalarına devam ediyor

Ingham bu teknoloji ile ilgili olarak “Engelli toplulukları bizim yerimize konuşan aracı seslere çok önem veriyor. Tarih boyunca, engelli kişilerin yerine yardımcıları veya aileleri konuştu. Teknoloji, bir sesin korunup saklanmasına olanak veriyorsa bu bağımsızlık ve kendi kendini idare edebilmek anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

Ingham, Apple için The Lost Voice (Kaybolmuş Ses) adlı filmde de kendi Kişisel Ses'i ile aynı adlı çocuk kitabını seslendirdi. Bu film Uluslararası Engelli Kişiler Günü için hazırlanmıştı.

Apple'ın erişilebilirlik anlamında yazıları seslendirebilen Canlı Konuşma özelliği de bulunuyor.

Apple'ın Ingham'ın da yer aldığı "Kaybolmuş Ses" isimli bir kısa filmi