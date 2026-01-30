Tümü Webekno
Protein Ocean'da indirimler! Paen'de indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[29 Ocak-5 Şubat] Steam Fiyatı 540 TL Olan Oyun, Epic Games'te Ücretsiz Oldu!

Epic Games, bu hafta ücretsiz olarak dağıtacağı oyunu açıkladı. Oyuncular, 5 Şubat tarihine kadar 349 TL değerindeki Definitely Not Fried Chicken isimli oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler...

[29 Ocak-5 Şubat] Steam Fiyatı 540 TL Olan Oyun, Epic Games'te Ücretsiz Oldu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yıllardır düzenlediği ücretsiz oyun kampanyaları ile oyunseverlerin gönüllerinde taht kuran Epic Games, bu hafta boyunca ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceğiniz yapımı duyurdu. Şirket bu hafta 349 TL değerindeki Definitely Not Fried Chicken oyununu ücretsiz olarak verecek.

2023 yılında piyasaya sürülen Definitely Not Fried Chicken, Steam'deki verilere göre genel anlamda sevilen bir oyun. Oyunun olayı ise aslında işletme yönetim simülasyonu. Ancak oyunun yapısı, benzerlerinden biraz farklı. Zira oyunun konusu gereğince kazandığınız parayı yasa dışı işlere harcamanız gerekiyor.

Definitely Not Fried Chicken sistem gereksinimleri:

Başlıksız-1

  • İşletim Sistemi: Windows 10 ve sonrası
  • İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350
  • RAM: 16 GB
  • Depolama: 2 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580
1.040 TL Değerindeki Fallout 76, Bir Hafta Boyunca Ücretsiz! (Fırsatı Kaçırmayın) 1.040 TL Değerindeki Fallout 76, Bir Hafta Boyunca Ücretsiz! (Fırsatı Kaçırmayın)

Epic Games'in Definitely Not Fried Chicken kampanyası, 5 Şubat tarihine kadar devam edecek. Oyuncular, bu süreçte oyunu kalıcı olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler. Eğer siz de kampanyadan yararlanmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayıp, Definitely Not Fried Chicken'ın Epic Games sayfasına ulaşabilirsiniz.

ücretsiz oyun Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Xiaomi, Evinizi Çok Güvenli Hâle Getirecek 4G Destekli Akıllı Güvenlik Kamerasını Duyurdu

Xiaomi, Evinizi Çok Güvenli Hâle Getirecek 4G Destekli Akıllı Güvenlik Kamerasını Duyurdu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim