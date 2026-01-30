[29 Ocak-5 Şubat] Steam Fiyatı 540 TL Olan Oyun, Epic Games'te Ücretsiz Oldu!

Epic Games, bu hafta ücretsiz olarak dağıtacağı oyunu açıkladı. Oyuncular, 5 Şubat tarihine kadar 349 TL değerindeki Definitely Not Fried Chicken isimli oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler...

Yıllardır düzenlediği ücretsiz oyun kampanyaları ile oyunseverlerin gönüllerinde taht kuran Epic Games, bu hafta boyunca ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceğiniz yapımı duyurdu. Şirket bu hafta 349 TL değerindeki Definitely Not Fried Chicken oyununu ücretsiz olarak verecek.

2023 yılında piyasaya sürülen Definitely Not Fried Chicken, Steam'deki verilere göre genel anlamda sevilen bir oyun. Oyunun olayı ise aslında işletme yönetim simülasyonu. Ancak oyunun yapısı, benzerlerinden biraz farklı. Zira oyunun konusu gereğince kazandığınız parayı yasa dışı işlere harcamanız gerekiyor.

Definitely Not Fried Chicken sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 ve sonrası

İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD FX-8350

RAM: 16 GB

Depolama: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 1650 / AMD Radeon RX 580

Epic Games'in Definitely Not Fried Chicken kampanyası, 5 Şubat tarihine kadar devam edecek. Oyuncular, bu süreçte oyunu kalıcı olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler. Eğer siz de kampanyadan yararlanmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayıp, Definitely Not Fried Chicken'ın Epic Games sayfasına ulaşabilirsiniz.