Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi hız kesmeden devam ediyor. Biz de bu kampanyada fiyatı düşen multiplayer oyunları sizler için derledik.

2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sunduğu kampanyalarla oyunseverlerin gönlünde taht kurtmayı başaran Epic Games, yakın zamanda **Cadılar Bayramı İndirimi’ni **başlatmıştı. Bu etkinlik kapsamında yüzlerce oyunda %90 seviyelerine kadar çıkan büyük fırsatlar sunuluyordu. Kampanya, 3 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek.

İndirimde her türden kategoride oyunlarda önemli indirimler sunuluyor. Arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz multiplayer oyunlar da bunlar arasında. Peki Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar hangileri? Sizler için bu yapımlardan oluşan bir liste hazırladık.

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar

epic

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
GTA V 1.049 TL 524,50 TL (%50)
Sid Meier's Civilization VII 2.499 TL 1.749,30 TL (%30)
Red Dead Online 499 TL 249,50 TL (%50)
Back 4 Blood 249 TL 24,90 TL (%90)
Overcooked! 2 70 TL 17,50 TL (%75)
Dead by Daylight 599 TL 239,60 TL (%60)
Mortal Kombat 1 1.749 TL 437,25 TL (%75)
Satisfactory 539 TL 391,30 TL (%30)
Suicide Squad: Kill the Justice League 1.299 TL 64,95 TL (%95)
Harry Potter: Quidditch Champions 1.049 TL 209,80 TL (%80)

3 Kasım'a kadar devam edecek Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim