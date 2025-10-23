2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi hız kesmeden devam ediyor. Biz de bu kampanyada fiyatı düşen multiplayer oyunları sizler için derledik.

Sunduğu kampanyalarla oyunseverlerin gönlünde taht kurtmayı başaran Epic Games, yakın zamanda **Cadılar Bayramı İndirimi’ni **başlatmıştı. Bu etkinlik kapsamında yüzlerce oyunda %90 seviyelerine kadar çıkan büyük fırsatlar sunuluyordu. Kampanya, 3 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek.

İndirimde her türden kategoride oyunlarda önemli indirimler sunuluyor. Arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz multiplayer oyunlar da bunlar arasında. Peki Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar hangileri? Sizler için bu yapımlardan oluşan bir liste hazırladık.

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı GTA V 1.049 TL 524,50 TL (%50) Sid Meier's Civilization VII 2.499 TL 1.749,30 TL (%30) Red Dead Online 499 TL 249,50 TL (%50) Back 4 Blood 249 TL 24,90 TL (%90) Overcooked! 2 70 TL 17,50 TL (%75) Dead by Daylight 599 TL 239,60 TL (%60) Mortal Kombat 1 1.749 TL 437,25 TL (%75) Satisfactory 539 TL 391,30 TL (%30) Suicide Squad: Kill the Justice League 1.299 TL 64,95 TL (%95) Harry Potter: Quidditch Champions 1.049 TL 209,80 TL (%80)

3 Kasım'a kadar devam edecek Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.