2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar

Sunduğu kampanyalarla oyunseverlerin gönlünde taht kurtmayı başaran Epic Games, yakın zamanda **Cadılar Bayramı İndirimi’ni **başlatmıştı. Bu etkinlik kapsamında yüzlerce oyunda %90 seviyelerine kadar çıkan büyük fırsatlar sunuluyordu. Kampanya, 3 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek.
İndirimde her türden kategoride oyunlarda önemli indirimler sunuluyor. Arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz multiplayer oyunlar da bunlar arasında. Peki Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi’nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar hangileri? Sizler için bu yapımlardan oluşan bir liste hazırladık.
Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|GTA V
|1.049 TL
|524,50 TL (%50)
|Sid Meier's Civilization VII
|2.499 TL
|1.749,30 TL (%30)
|Red Dead Online
|499 TL
|249,50 TL (%50)
|Back 4 Blood
|249 TL
|24,90 TL (%90)
|Overcooked! 2
|70 TL
|17,50 TL (%75)
|Dead by Daylight
|599 TL
|239,60 TL (%60)
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|437,25 TL (%75)
|Satisfactory
|539 TL
|391,30 TL (%30)
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|1.299 TL
|64,95 TL (%95)
|Harry Potter: Quidditch Champions
|1.049 TL
|209,80 TL (%80)
3 Kasım'a kadar devam edecek Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi'nde fiyatı düşen multiplayer oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.