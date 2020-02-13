Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, Las Vegas’ta düzenlenen DICE Summit etkinliğinde Android ve iOS’i topa tuttu. Sweeney, Android'in iddia edildiği gibi açık bir sistem olmadığını, iOS’in ise Android’den daha kötü bir durumda olduğunu söyledi.

Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, DICE Summit oyun etkinliğinde oyun dünyasının gelecek on yıldaki vizyonu hakkında bir konuşma yaptı. Sweeney, gelecek on yılda oyun dünyasının nasıl olması gerektiğini anlatırken Google’ın mobil işletim sistemi Android’i ve Apple’ın mobil işletim sistemi olan iOS’i uygulamaları nedeniyle eleştirdi.

Epic Games, Fortnite ile büyük bir başarı elde etti. Fortnite’tan elde edilen büyük gelir Epic Games’e oyun platformları karşısında büyük bir finansal özgürlük tanıyor. Sweeney, DICE Summit’te yaptığı konuşmada, Google’ın oyuncuların Fortnite’ı Play Store yerine Epic Games’in sitesinden yüklemelerinin önüne geçmek için engeller çıkardığını söyledi.

Sweeney, Google’ın Epic Games’ten indirilen Fortnite’ın kötü amaçlı yazılım olabileceği konusunda uyardığını söyledi. Epic Games CEO’su bu uygulama nedeniyle Android’i “sahte bir açık sistem” olarak tanımladı.

İşletim sistemlerinin her geçen gün daha da kapalı hale geldiğini söyleyen Tim Sweeney, bu kapalılık durumunun platformlara zarar verdiğini söyledi. Sweeney bu sözlerine örnek olarak Microsoft’u verdi. CEO, son 10 yıllık deneyiminde Windows’u MacOS gibi kapalı hale getirmeye çalışan Microsoft’un ilerlemesinin yavaşladığını iddia etti.

Epic Games’in yaşadığı tek zorluk bu olmadı. Epic Games, Fortnite’ı oyuncuların çapraz olarak oynayabileceği bir oyun haline getirmek istediğinde Sony, Microsoft ve Nintendo ile zorlu bir anlaşma süreci geçirdi.

Tim Sweeney, yaptığı konuşmalarda oyunlarda yapılan ödemeler konusunda da iOS ve Android’i eleştirdi. Sweeney, oyunlar için yapılan ödemelerde Visa ve Mastercard gibi şirketlerin yüzde 2.5 ile yüzde 3.5 gibi komisyon uyguladığını söyledi. Sweeney, Steam, Apple ve Google’ın ise bu ödemelerden yüzde 30 oranında bir pay aldığını belirtti.

Epic Games’in CEO’su eleştirilerinin yanında aynı zamanda önerilerini de sundu. Sweeney, oyun dünyasının artık kendine ait bir sosyal medya deneyimini hakettiğini söyledi. Oyuncuların Discord ve TikTok gibi bir sosyal medya platformunda bir araya gelerek daha sonra ne oynayacaklarına karar verebileceklerini söyledi.

Sweeney, böyle bir sosyal medya deneyiminin geliştirilmesi için daha fazla içeriğin üretilmesinin teşvik edilmesini önerdi. Ünlü CEO, milyarlarca dolarlık bir sektör olan oyun sektörünün bu alanda destekleyici olması gerektiğini de sözlerine ekledi.