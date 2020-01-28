Fortnite'tan Kazandığı Paralarla Annesinin Borçlarını Ödedi

Twitch’in en popüler Fortnite yayıncılarından biri olan Aydan Conrad, platformdan elde ettiği gelirlerle annesinin öğrenci kredisi borcunu ödedi. Müjdeyi vermek için canlı yayında annesini arayan genç yayıncı, Twitch tarihinin en güzel anlarından birine imza attı.

Öğrenci kredisi borcu, Türkiye gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) de en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Yapılan araştırmalar, 2016 yılındaki üniversite mezunlarının ortalama 37.000 dolardan fazla borcu olduğunu gösteriyor. Bu da 10 yıllık bir geri ödeme planında aylık 380 doların üzerinde bir taksit yükü anlamına geliyor.

Oyun odaklı akış platformu Twitch’te çektiği Fortnite yayınları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Aydan Conrad, annesini bu yükten kurtarmanın haklı gururunu yaşıyor. Conrad, Twitch’teki bir canlı yayını sırasında annesini arayarak, öğrenci kredisi borcunu ödediğini söyledi. Genç yayıncının annesi, ilk önce bunun gerçek olduğuna inanmıyor; ancak daha sonra gözyaşlarını tutamayarak oğluna teşekkür ediyor.

Bu arada Conrad’ın ödediği toplam tutarın ne kadar olduğu belli değil. Zaten pek de fazla bir önemi yok. Twitch platformunda 1.4 milyon takipçisi bulunan genç yayıncı, aynı zamanda ünlü e-spor organizasyonu Ghost Gaming'in de bir üyesi.

Genellikle ekstrem olaylarla gündeme gelen Twitch yayınlarında, böyle duygusal anlara her zaman rastlamıyoruz. Gencecik yaşına rağmen kazandığı paralarla annesine destek olan Conrad, tüm oyunculara örnek olacak bu davranışıyla hemen herkesin takdirini kazanmayı başardı.

Genç yayıncının annesi ile arasındaki duygusal diyalog