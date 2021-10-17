Steam’in NFT ve kripto para alışverişine imkan tanıyan oyunlara izin vermeyeceğine dair açıklamasından saatler sonra açıklama yapan Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Epic Games Store’un blokzincir teknolojisine sahip oyunlara açık olduğunu duyurdu.

Dün, dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam’in NFT ve kripto para ticareti imkan tanıyan oyunları kabul etmeyeceği açıklanmıştı. Valve’ın bu kararı, kripto paralarla haşır neşir olan ya da en azından bu konuda umut sahibi olan oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. Derken şirketin rakibi denebilecek bir isim, bunun tam aksi bir açıklamada bulundu.

Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, Twitter’dan yaptığı açıklamada blokzincir teknolojisinin oyunlarda kullanımı hakkındaki görüşlerini açıkladı. Sweeney, belli kurallara uyulduğu takdirde kripto para ve NFT kullanılan oyunların Epic Games Store’da yer alabileceğini duyurdu.

"Finans ve teknoloji alanlarından inovatif fikirlere açığız"

Kripto varlık veya NFT alışverişi gerçekleştiren veya bunlara olanak sağlayan blokzincir tabanlı oyunlara izin vermeyeceğini söyleyen Steam’in hemen ardından açıklama yapan Epic Games CEO’su, Epic Games’in gerçekten de Steam’in sıkı bir rakibi haline geldiğini kanıtlayan ifadeler kullandı. Rakibinin aksine Epic Games’in blokzincir teknolojisine açık olduğunu duyuran Tim Sweeney’in açıklamalarının tamamı, şu şekilde oldu:

Epic Games Store ilgili yasalara uymaları, şartlarını belirlemeleri ve uygun bir mecra tarafından yaş derecelendirilmesi yapılması şartıyla blokzincir teknolojisini barındıran oyunları memnuniyetle karşılayacaktır. Epic Games kendi oyunlarında kripto teknolojiler kullanmasa da, finans ve teknoloji alanlarından inovatif fikirlere açığız.

Ayrıca Verge’e de konu hakkında konuşan Sweeney, NFT alanında da çalışacak oyun geliştiricilerle çalışmaya istekli olduklarını ifade etti. Oyunlar, belirlenen yasalara uymak, şartları karşılamak ve yaş derecelendirmesi yapmak koşuluyla platformda yer alabilecek.