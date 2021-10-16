Valve, dünyanın en büyük dijital oyun dağıtımı platformu olan Steam için beklenmedik bir karar aldı. Platformda blok zinciri teknolojisini kullanan veya oyuncuların NFT ve kripto para ticareti imkan tanıyan oyunlar yasaklanıyor.

Dijital devrimin öncülerinden olan blokzincir teknolojisi, sadece kripto paralar ya da finans sektörüyle sınırlı değil. Blokzincir teknolojisini kullanan sistemler, mevcut olarak kullanılan sistemleri ciddi anlamda etkiliyor. Bu teknoloji üzerine kurulu olan NFT’ler, sanat sektörü başta olmak üzere dijital eser sektörünü temelden etkilemeye başladı.

Bir süredir sürekli gündemde olan NFT, kelime anlamı itibarıyla takas edilemez jeton anlamına geliyor. Jeton kelimesi dijital defterde depolanan, benzersiz ve değiştirilemez veri paketçiklerini tanımlıyor. NFT’ler, başka bir eşi bulunmayan dijital varlıkları temsil ediyor. Birçok alanda karşımıza çıkan NFT, dijital oyunlarda da kullanılabilir kabul edilirliğe ulaşmışken Steam’den beklenmedik bir karar geldi.

NFT ya da kripto para ticaretine imkan tanıyan oyunlar yasak

Dünyanın en büyük dijital oyun dağıtım platformu olan Steam’in şirketi Valve; mağazada oyun yayınlayacak geliştiricilere koyduğu kurallara, kripto para sektörüyle yakından ilgisi olanların tepkisini çekecek bir ekleme yaptı ve Steam’de paylaşılamayacaklar listesine yeni bir madde ekledi. Maddeye göre, blok zinciri teknolojisini kullanarak NFT ve kripto para ticaretine izin veren oyunların platformda paylaşılamayacağı açıklandı.

Steam’de paylaşılamayacaklar maddesine dikkat çeken ve NFT tabanlı bir oyunun geliştirmesinde çalışan SpacePirate isimli Twitter kullanıcısı, geliştirdiklerini oyunun Steam’den çıkarıldığının bildirildiğini söyledi. Valve’nin Steam hamlesine cevap veren Epic Games ise blok zinciri temelinde kurulan oyunlara Epic Games Store içerisinde izin vereceklerini açıkladı. Bu açıklama geliştiriciler açısından her ne kadar güzel bir haber olsa da, Epic Games’in de süreçte önemli kurallar koyabileceği tahmin ediliyor.