Epic Games'te Muhteşem Cuma ve Siber Pazartesi İndirimleri Başladı (Dikkat Çeken Oyunları Listeledik)

Epic Games, 'Muhteşem Cuma ve Siber Pazartesi indirimleri' adı altında yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında birçok popüler ve kaliteli yapım indirimde.

Steam'in dolara geçişinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Dev platform, bugün de "Muhteşem Cuma ve Siber Pazartesi indirimleri" adı altında yeni indirimlerle karşımızda.

Yeni kampanya kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. Fiyatların sürekli yükseldiğini düşündüğümüzde bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Bu yeni indirimlerde büyük çoğunlukla oyunların üst paketleri önemli derecede indirime girmiş durumda. İndirimler, 2 Aralık'a kadar devam edecek. En dikkat çeken indirimlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games "Muhteşem Cuma ve Siber Pazartesi" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Battlefield 6 Phantom Edition 3.599,99 TL 3.059,99 TL (-%15) Ready or Not: Digital Deluxe Edition 969 TL 581,40 TL (-%40) Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.278 TL 383,40 TL (-%70) HITMAN World of Assassination Deluxe Edition 769 TL 346,05 TL (-%55) Dying Light: The Beast Deluxe Edition 2.008 TL 1.506 TL (-%25) Marvel's Spider-Man 2 Digital Deluxe Edition 1.749 TL 1.399,20 TL (-%20) Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 1.379 TL 689,50 TL (-%80) God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition 1.749 TL 1.399,20 TL (-%20) Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition 960 TL 768 TL (-%20) The Last of Us Part I - Digital Deluxe Edition 1.299 TL 649,50 TL (-%50) Sid Meier's Civilization VII Settler's Edition 4.299 TL 2.794,35 TL (-%35) The Outlast Trials Deluxe Edition 379 TL 113,70 TL (-%70) Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition 3.499 TL 699,80 TL (-%80) Stellar Blade Complete Edition 3.149 TL 2.519,20 TL (-%20) Hell Is Us - Deluxe Edition 1.699 TL 1.359,20 TL (-%20) Snowrunner - 1-Year Anniversary Edition 280 TL 112 TL (-%60) Europa Universalis IV: Ultimate Bundle 4.080 TL 816 TL (-%80) Europa Universalis IV Starter Edition 839 TL 167,80 TL (-%80) Robocop - Alex Murphy Edition 985 TL 98,50 TL (-%90) Need for Speed Unbound Palace Edition 1.399,99 TL 167,99 TL (-%85)

Epic Games'in hâlâ TL ile satış yapıyor olmasından ötürü Steam'e kıyasla oyunlar çok daha uygun durumda ve bu denli büyük indirimler varken almayı düşündüğünüz oyun varsa mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz.

%20 iade de alabileceksiniz

Oyuncular, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde zaten standart olan %5 para iadesini daha da artırılmış bir şekilde tam %20 olarak geri alabilecek.