  Webtekno
  Oyun

Epic Games'e "Oyun Hediye Etme" Özelliği Geldi

Epic Games Store'a Steam'de uzun yıllardır olan çok beklenen bir özellik geldi. Artık arkadaşlarınıza oyun hediye edebileceksiniz.

Epic Games'e "Oyun Hediye Etme" Özelliği Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2018’den beri hayatımızda bulunan Epic Games Store, sunduğu devasa indirimler, hâlâ TL desteğine sahip olması, her hafta ücretsiz oyun dağıtması gibi avantajlarıyla oyunseverlerin gönlünde taht kurmayı başarmış bir platform olarak tarihe geçmişti. Ancak Epic’te çok güyük bir eksiklik vardı.

Steam’de sık sık kullandığımız, çok sevilen “hediye” özelliği yıllar geçmesine rağmen Epic Games Store’a bir türlü gelememişti. Epic’in yaptığı yeni açıklama nihayet bunun değiştiğini ortaya koydu. Artık Epic Games kullanıcıları da birbirine hediye gönderme imkânına sahip olacak.

Oyun satın alıp arkadaşlarınıza hediye edebileceksiniz

epe

Artık kullanıcılar, arkadaş listelerindeki arkadaşlarına oyun satın alıp hediye etme imkânına sahip olacak. Aynı şekilde onlardan hediyeler de alabilecekler. Özelliğin kullanımı ise oldukça basit. Hediye etmek istediğiniz oyunun sayfasına girdiğinizde satın alma kısmının hemen altında yeni bir “Hediye” bölümü göreceksiniz. Bu bölümü kullanarak hediye etmek mümkün hâle geliyor.

Ekran Resmi 2025-11-19 09.26.42

Hediye seçeneğine bastıktan sonra o oyunu kime hediye etmenizi seçmenizi sağlayacak bir bölüm göreceksiniz. Sonrasında isterseniz bir teslimat tarihi seçip hediyenin istediğiniz tarihte kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Hediyeyi alan kullanıcıya Epic Games’ten bir bildirim gideceğini belirtelim. E-posta bildirimleri açıksa e-posta olarak da bilgilendirilecekler.

Oyunlar, sürümler, kalıcı eklentiler ve uygun paketler hediye özelliği dahilinde olacak. Ücretsiz oyunlar, ön satın alım teklifleri, abonelikler, oyun içi para birimi ve diğer harcanabilir eşyalar ise hediye edilemeyecek.

