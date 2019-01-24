  • Epic Games'ten 39 TL'lik Ücretsiz Oyun Fırsatı

Epic Games, Steam'deki Fiyatı 39 TL Olan Oyunu Ücretsiz İndirmeye Sundu

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Steam'e rakip olduktan sonra büyük bir atılım gerçekleştiren Epic Games, şimdi de JackBox Party Pack'i ücretsiz veriyor.

Steam'e yüzdelik pay vermek istemeyerek oyun dünyasındaki 'kütüphane' deryasına dalan Epic Games, geçtiğimiz aylardan beri hediye ettiği oyunlara bir yenisini ekledi. JackBox Party Pack, Steam'de 39 TL'ye satılmasına rağmen ücretsiz olarak sunuluyor.

Oyuna nasıl sahip olursunuz?

Tek yapmanız gereken Epic Games'in resmi 'client' sayfasına gitmek. Burada ilgili dosyayı buraya tıklayarak indirdikten sonra kullanıcı hesabınız varsa giriş yapmanız, yoksa hesap yaratmanız gerekiyor.

Sonrasında oyun ücretli olunca dahi sizin hesabınızda ve kütüphanenizde yer alıyor olacak. Oyunun neye benzediğini merak edenler, hemen aşağıdaki oynanış videosunu izleyebilirler.
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Kaynak : https://www.gamebyte.com/another-free-pc-game-available-today-on-epic-games-store/
Etiketler: steam, epic games
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