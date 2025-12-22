Tümü Webekno
Epic Games Store, Yıllardır Beklenen Özelliği Nihayet Getiriyor: Mesajlaşma

Epic Games, yepyeni sosyal özellikler eklediğini duyurdu. Yakında kullanıcılar, diğer Epic Games kullanıcıylarıyla mesajlaşabilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sunduğu indirimler, ücretsiz oyun kampanyaları, hâlâ TL ile hizmet vermesi gibi nedenlerden dolayı özellikle ülkemizdeki oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games, son zamanlarda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için de hamleler yapıyordu. Şimdi ise platforma çok beklenen bir özellik gelecek.

Epic Games, paylaştığı bir blog gönderisiyle platforma oyuncuların yıllardır yolunu gözlediğim mesajlaşma özelliğinin ekleneceğini duyurdu. Artık Epic Games kullanıcıları birbirleriyle platform üzerinden mesajlaşabilecek.

Ocak ayında Epic Games Store’a ve mobil uygulamaya gelecek

Epic Games, mesajlaşma özelliğinin yaptığı açıklamada oyuncuların arkadaşlarıyla diiledikleri zaman ve daha fazla cihazda bağlantıda kalmasını sağlayacağını duyurdu. Sohbetler, artık Fortnite, Epic Games Store ve Epic’in mobil uygulamaları arasında otomatik olarak eşitlenecek. Kullanıcılar, Epic’in tüm versiyonları üzerinden mesajlaşma imkânına sahip olacak.

Epic Games’e girdiğinizde sağ üst tarafta sosyal kısmı göreceksiniz. Bu kısımdan arkadaşlarınızla sohbet edebilir, arkadaşlık isteklerini yönetebilir ve iletişim ayarlarını özelleştirebileceksiniz. Mesajlaşma bölümü de arkadaşların hemen yanında yer alacak. Direkt o kısım üzerinden arkadaşlarınızla mesajlaşabileceksiniz, son 30 güne ait DM ve grupları görebileceksiniz. Şirket, yazılı mesajlaşmanın ocak ayı itibarıyla Epic Games Store ve mobil uygulamada sunulmaya başlayacağını ifade etmiş.

