Epic Games'te Yılbaşı Tatili İndirimleri Başladı (Satış Rekorları Kıran Oyunlar Zurna Dürüm Fiyatına Düştü)

Epic Games, 'Yılbaşı Tatili' indirimleri adı altında yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında birçok popüler ve kaliteli yapım indirimde.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in dolara geçişinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Dev platform, bugün de "Yılbaşı Tatili indirimleri" adı altında yeni indirimlerle karşımızda.

Yeni kampanya kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. Fiyatların sürekli yükseldiğini düşündüğümüzde bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. İndirimler, 8 Ocak'a kadar devam edecek. En dikkat çeken indirimlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games "Yılbaşı Tatili" indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
EA SPORTS FC 26 2.599,99 TL 1.039,99 TL (-%60)
Battlefield 6 2.599,99 TL 1.039,99 TL (-%30)
Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL (-%75)
Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL (-%50)
The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (-%20)
Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL (-%65)
The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50)
Dying Light: The Beast 1.738 TL 1.390,40 TL (-%20)
UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection 899 TL 296,67 TL (-%67)
ARC Raiders 1.650 TL 1.320 TL (-%20)
God of War 899 TL 359,60 TL (-%60)
Ready or Not 699 TL 419,40 TL (-%40)
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (-%60)
Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT 1.499 TL 899,40 TL (-%40)
Alan Wake 2 912 TL 273,60 TL (-%70)
Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.199,20 TL (-%20)
God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33)
Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.599 TL 479,70 TL (-%70)
The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL (-%70)
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 829 TL 165,80 TL (-%80)

Epic Games'in hâlâ TL ile satış yapıyor olmasından ötürü Steam'e kıyasla oyunlar çok daha uygun durumda ve bu denli büyük indirimler varken almayı düşündüğünüz oyun varsa mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz.

%20 iade de alabileceksiniz

Oyuncular, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde zaten standart olan %5 para iadesini daha da artırılmış bir şekilde tam %20 olarak geri alabilecek.

