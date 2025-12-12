Epic Games'te Yılbaşı Tatili İndirimleri Başladı (Satış Rekorları Kıran Oyunlar Zurna Dürüm Fiyatına Düştü)

Steam'in dolara geçişinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Dev platform, bugün de "Yılbaşı Tatili indirimleri" adı altında yeni indirimlerle karşımızda.
Yeni kampanya kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. Fiyatların sürekli yükseldiğini düşündüğümüzde bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. İndirimler, 8 Ocak'a kadar devam edecek. En dikkat çeken indirimlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Epic Games "Yılbaşı Tatili" indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|EA SPORTS FC 26
|2.599,99 TL
|1.039,99 TL (-%60)
|Battlefield 6
|2.599,99 TL
|1.039,99 TL (-%30)
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL (-%75)
|Grand Theft Auto V Enhanced
|1.049 TL
|524,50 TL (-%50)
|The Last of Us Part II Remastered
|1.249 TL
|999,20 TL (-%20)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|349,65 TL (-%65)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL (-%50)
|Dying Light: The Beast
|1.738 TL
|1.390,40 TL (-%20)
|UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
|899 TL
|296,67 TL (-%67)
|ARC Raiders
|1.650 TL
|1.320 TL (-%20)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|Ready or Not
|699 TL
|419,40 TL (-%40)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|439,60 TL (-%60)
|Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
|1.499 TL
|899,40 TL (-%40)
|Alan Wake 2
|912 TL
|273,60 TL (-%70)
|Marvel's Spider-Man 2
|1.499 TL
|1.199,20 TL (-%20)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL (-%33)
|Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition
|1.599 TL
|479,70 TL (-%70)
|The Outlast Trials
|269 TL
|80,70 TL (-%70)
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL (-%80)
Epic Games'in hâlâ TL ile satış yapıyor olmasından ötürü Steam'e kıyasla oyunlar çok daha uygun durumda ve bu denli büyük indirimler varken almayı düşündüğünüz oyun varsa mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz.
%20 iade de alabileceksiniz
Oyuncular, indirimlere ek olarak Epic Ödülleri sayesinde zaten standart olan %5 para iadesini daha da artırılmış bir şekilde tam %20 olarak geri alabilecek.