Epic Games Store Oyunları 12 Gün Boyunca Ücretsiz

Epic Games Store, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda 2019 yılını muhteşem bir şekilde kapatacaklarının sinyallerini verdi. Yarından itibaren, Epic Games Store hesabı olan bütün oyun severler 12 gün boyunca ücretsiz oyun fırsatlarıyla karşılaşılaşacak.

Epic Games Store, geçtiğimiz yıl bu zamanlarda oyun severlere her iki haftada bir ücretsiz oyun sunmaya başlamıştı. O günden bugüne For Honor, Alan Wake ve Rayman Legends gibi şahane oyunlar Epic hesaplarına ücretsiz olarak eklendi. Beklenen 12 günlük ücretsiz oyun maratonu ise yarın başlıyor. Eklenecek oyunlara dair herhangi bir bilgi şu ana dek gün yüzüne çıkmış değil. Ancak Epic Games Store’un geçmişte çıkardığı oyunları göz önünde bulundurursak, yeni oyunların da aynı tatta olacağı öngörülebilir.

12 günlük ücretsiz oyun maratonu yarın başlıyor

Yarına kadar bekleyemem diyorsanız Epic Games Store’dan The Wolf Among Us ve The Escapists oyunlarını hiçbir ücret ödemeden indirebilirsiniz. 12 günlük süreç içinde indirdiğiniz ücretsiz oyunlar, 12 günün ardından sizde kalmaya devam edecek.

2019 yılında Türkiye’de en çok oynanan oyunlar da geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı

Oyun sektörünün şu anda en parlak dönemini yaşadığı söylenebilir. Steam gibi dijital platformlar ve Xbox Games Pass gibi aylık abonelik seçeneği sunan oyun platformları, oyun sektörünü adeta göklere taşıyor.

Peki, oyun sektörünün en parlak dönemlerini yaşadığı şu sıralarda Türkiye ne durumda? 2019 yılında Türkiye’de hangi oyunlar listeyi lider tamamlıyor? Oyun severler en çok hangi oyunları sevdi? Oyunfor, bu soruları yanıtlamak için Türkiye’nin oyun istatistiklerini paylaştı.

Türkiye’deki oyun severler, 2019 yılı boyunca en fazla PUBG Mobile ve Fortnite oyunlarını tercih etti. En çok oyuncuya sahip olmanın yanı sıra en fazla yatırım da bu iki oyuna yapıldı. İstatistikler, Türkiye’deki kadın oyuncuların daha çok savaş oyunlarını; 50 yaşın üstündeki erkeklerin ise strateji oyunlarını tercih ettiğini ortaya çıkarıyor.

İşte listenin tamamı:

1- PUGB Mobile

2- Fortnite

3- FIFA

4- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

5- League of Legends

6- Football Manager

7- World of Warcraft

8- Overwatch

9- Battlefield

10- Call of Duty: Black Ops 4

11- Apex Legends

12- Counter Strike: Global Offensive

13- PES

14- Grand Theft Auto V

15- Metin2

16- Knight Online

17- Zula

18- Blade and Soul