Overwatch Sandığıyla Evlilik Teklifi Yaptı (Video)

Günümüzde çıtayı gittikçe yükselten evlilik teklifleri artık sınır tanımıyor. Yaratıcı bir oyun yapımcısı, içinden yüzük çıkan bir Overwatch sandığı yaptırarak kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Evlilik teklifi söz konusu olduğunda, herkes benzersiz ve unutulmaz yöntemler bulmaya çalışıyor. Fallout 3 ve Halo 4'ün yapımcısı Gavin Carter, kız arkadaşına evlilik teklif etmek için Overwatch ganimet sandığının gerçeğini hazırlamaya karar verdi. Sandık, replika ürünler yapan Optimistic Geometry tarafından tasarlandı.

Şirket daha önce Overwatch temalı ürün geçmişine de sahip ve 2018'de sanki oyundan çıkmış gibi görünen bir D.Va karakterinin nerf silahını yapmıştı. Bu kez Overwatch sandığı yaptılar ancak sandık, sanıldığı kadar ucuz değil. Sandık, Carter'a 4000 sterline (yaklaşık 31 bin TL) mal oldu ve yapımı yaklaşık 12 ay sürdü. Ancak sonuçta oldukça etkileyici ve gerçekten unutulmaz bir teklif ortaya çıktı.

Optimistic Geometry'ye göre sandığın yapımı sanıldığı kadar kolay olmadı. Şirket, "Bu kutuyu yapmak gerçekten zordu, motorların ve kabloların ne kadar yoğun olduğunu görebilirsiniz. 13 servo, 8 motor, yüzlerce LED, 8 elektronik kart, yaklaşık 50 metre kablo ve 30+ sınır şalteri. Bluetooth'la bile kontrol edilebiliyor" dedi.

Carter teklife biraz özgünlük kattığını ve sonuca değdiğini belirtti. Sonuç, çift için kesinlikle unutulmaz bir kutu açılışı oldu ve Emily teklifi kabul etti. Eğer sandığın nasıl çalıştığını ya da yapımındaki zorlukları merak ediyorsanız, aşağıdaki videoları izleyebilirsiniz.

Overwatch sandığıyla evlilik teklifi

Overwatch sandığının yapımı