Fiyatı 100 TL Olan Oyun, Epic'te 1 Seneliğine Ücretsiz Oldu

Ücretsiz oyunlarıyla oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games, bugünkü bomba oyunun ardından bir oyunu daha ücretsiz yaptı. Platform, normalde 100 TL’ye satılan oyunu 1 yıl boyunca bedava olarak dağıtacak.

Bir yılı aşkın süredir her hafta oyuncuları ücretsiz oyunlarla buluşturan Epic Games, son haftalarda bu alışkanlığını iyice pekiştirdi. Steam’e karşı en büyük rakip olarak görülen platform, geçtiğimiz günlerde önce GTA V’i daha sonra Civilization VI’yı ücretsiz olarak dağıttı.

Epic Games’in oyunculara yapacağı sürpriz yalnızca bununla sınırlı değildi. Platform, bugün Civilization VI’nın ardından yeni büyük hediyesini açıkladı. Bununla birlikte bir de normal fiyatı 101,63 TL olan Sludge Life’ı da ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Üstelik Sludge Life, tam 1 yıl boyunca ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek. Oyun, 28 Mayıs 2021’e kadar ücretsiz olacak. Oyunu bir kez aldığınızda sonsuza dek sizin olacak.

Sludge Life nasıl bir oyun?

Steam mağazasında bulunmayan Sludge Life, geçtiğimiz şubat ayında Terri Velmann ve Doseone geliştiricileri tarafından duyurulmuştu. Devolver Digital tarafından dağıtımı yapılan oyun, hiç sevmeyeceğiniz türden insanların bulunduğu bir adada geçiyor. Oyundaki tek amacınız grafiti yapan kişiler arasında kendi isminiz olan GHOST’u duyurmak.

Tabii oyun içerisinde yalnızca grafiti yapmıyorsunuz. Küçük de olsa açık bir dünyaya sahip olan oyun içinde istediğiniz herhangi bir şeyi yapma imkânına sahipsiniz. Dilerseniz oyun içindeki bilgisayarınıza uygulamalar indirip bu uygulamalarda zaman geçirebilir, dilerseniz de sadece etrafta dolaşarak insanlarla uğraşabilirsiniz.

Sludge Life sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 x64

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6320

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 7600 GS (512 MB)

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 x64

İşlemci: Intel Core i3 2100, AMD Phenom II X4 965

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 (2048 MB)

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?

Sludge Life’ı ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.