Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Antikor Kokteyli Açıklaması

Koronavirüs salgının başlarında ilaç çalışmalarına başlayan ve çalışmalarında Dornaz Alfa isimli ilacı öneren Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın kendi geliştirdiği antikor kokteylini içerek hastalıktan kurtulduğu iddia ediliyor. Peki, durum gerçekten öyle mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de yayıldığında aşı çalışması açıklamalarıyla öne çıkan bir isim olmuştu: Prof. Dr. Ercüment Ovalı. Ancak Prof. Ovalı son günlerde sosyal medyada aşıyla değil, "antikor kokteyli" ile gündeme geliyor.

SARS-CoV-2'nin sebep olduğu COVID-19 hastalığına yakalanan Prof. Dr. Ovalı'nın kendi geliştirdiği antikor kokteyliyle 72 saatte hastalıktan kurtulduğu iddia ediliyor. Peki, olay gerçekten öyle mi? Hürriyet'ten Fulya Soybaş, Ercüment Ovalı ile konuşarak söz konusu bu iddiayı direkt olarak kendisine soruyor.

Prof. Dr. Ovalı: Böyle bir açıklama yapmadım

Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Dr. Ovalı, 23 Nisan'da bir TV kanalına verdiği röportaj haricinde hiçbir yerde konuşmadığını, bir toplantıda yaptığı konuşmanın sanki basına demeç vermiş şeklinde servis edildiğini söylüyor. Ercüment Ovalı, Soybaş'a yaptığı açıklamada şöyle söylüyor:

"‘Beni affedin, konuşmak istemiyorum’ dedikçe sanki konuşmuşum, sansasyonel açıklamalar yapmışım gibi haberler çıkıyor. İnanın şaşkın ve üzgünüm. Nasıl bir iştir bu? Anlayamıyorum. Toplantıda konuşulmuş, kulaktan kulağa yayılmış, benim demecimmiş gibi yazılmış. Şunu söyleyeyim böyle bir açıklama yapmadım."

Ayrıca Fulya Soybaş, antikor kokteyli konusunu da uzmanlara soruyor. İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, eski ABD Başkanı Donald Trump'a COVID-19 tedavisi için antikor kokteylinin uygulandığını söylüyor. Prof. Dr. Erkurt, antikor kokteylinin hastalığın erken döneminde, virüsün daha fazla yayılmaması için uygulandığını dile getiriyor.

Tabii bu durumda antikor kokteylinin koronavirüs aşısına alternatif olup olamayacağı sorusu akıllara geliyor. Ancak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz'a göre bu, aşıya bir alternatif değil. Doç. Dr. Kayıpmaz, aktif bağışıklık için COVID-19'u geçirmenin ya da aşılanmanın gerekliği olduğunu söylerken söz konusu yöntemde pasif bağışıklanmanın yaşandığını dile getiriyor.