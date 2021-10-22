Türk Konseyi Medya Forumu etkinliğine video mesaj gönderen Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyaya bir kez daha sert çıktı. Erdoğan, sosyal medyanın milli güvenliği tehdit eder hale geldiğini düşünüyor.

Hükümetin bir süredir sosyal medyaya adeta savaş açtığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hatta bir süredir bununla ilgili bir yasa tasarısı üzerinde de çalışılıyor. Bu yasaya göre vatandaşlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle hapis cezasına bile çarptırılabilecekler.

Türk Konseyi Medya Forumu etkinliğine bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza attı. Erdoğan, sosyal medyanın milli güvenliği tehdit eder hale geldiğini söyledi. Erdoğan bu sözlerini, sosyal medyanın hiçbir denetim altında olmamasına bağladı.

"Dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları, bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.

Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Türk dünyası olarak bu hususta inisiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız."