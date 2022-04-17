Ergenlikteki Kötü Ruh Sağlığı Geleceğinizi Olumsuz Etkiliyor

Ergenlik dönemi hayatlarımızın belki de en hareketli dönemlerinden biri. Ancak bu dönemde, olumsuzluğa yönelmeye meyilli olan ruh sağlığımız çevresel faktörler sebebiyle çok daha kötü bir hale gelebiliyor. Peki ergenlikteki ruh sağlığımız, geleceğimizi nasıl etkiliyor? Gelin CDC'nin bu konudaki araştırmasına birlikte bakalım.

Yetişkinliğe adım atmaktaki son basamak olan ergenlik dönemi, pek çok insan da oldukça zor geçen bir dönem. Öyle ki bu dönemi atlatan kişiler bile ergenlik dönemini düşündüğünde yaptığı bazı davranışlara anlam veremeyebiliyor. Daha agresif ve yıkıcı tavırlar sergilenebilen bu dönemde, çevremizin üzerimizdeki etkileri ise çok büyük.

Çevremizden olumsuz veya olumlu olarak etkilenebiliyoruz ve bu durum bir süre sonra davranışlarımıza da yansıyor. Tam da bu konuyla ilgili yapılan bir araştırma ergenlik dönemindeki kişilerin bu dönemde zorlanmasının ileride ne gibi sorunlar ortaya çıkarabileceğini ortaya koyuyor.

Ergenlik dönemindeki kişilerin çoğu ruh sağlığı problemleriyle boğuşuyor

CDC tarafından yapılan yeni bir araştırma, ergenlik döneminde ruh sağlığında problemler yaşayan gençlerin sayısının giderek arttığını ortaya çıkarıyor. Gençlerin büyük bir çoğunluğunun hayatlarının belki de en zor dönemi olan ergenlik çağında özellikle depresyon başta olmak üzere çok sayıda psikolojik hastalıkla boğuştuğu açıklandı. Ergenlik döneminde ruh sağlığının korunmasında en önemli faktörlerin aile ve okul yaşantısı olduğu, bu dönemdeki çocuklarına veya öğrencilerine karşı bireylerin çok daha hassas düşünmesi gerektiği belirtildi. Pandemi dönemini atlatmaya çalıştığımız şu günlerde, COVID-19 sürecinin de gençlerin ruh sağlıkları üzerinde oldukça fazla olumsuz etki yarattığı ve ergenlik dönemindeki ruh sağlığı sorunu yaşayan kişilerin sayısının hızlı bir şekilde artış gösterdiği açıklandı.

Bununla birlikte araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlar, ergenlik dönemindeki bireylerin ruh sağlığının olumsuz etkilenmesinin sonuçlarını da ortaya koydu. Ergenlik döneminde daha çok olumsuzluğa maruz kalınmasının yetişkinlikte de pek çok sorunu beraberinde getirdiği ortaya çıktı. Bu sorunların en başında uyuşturucu kullanımı, şiddet eğilimi veya şiddete maruz kalma, cinsel yollarla bulaşan hastalıklar ve davranışsal bozukluklar geliyor. Bununla birlikte gençlerin arkadaşlarından, aile ve okul yaşantılarından uzaklaşması da ruh sağlıklarını son derece olumsuz etkilerken gelecekteki sosyal yaşantılarınında da sorunlarla karşılaşmalarına sebep oluyor.

Bu sebeple uzmanlar, ailelerin ve eğiticimlerin ergenlik dönemindeki gençlerle ilişkilerini olabildiğince sağlıklı tutmaları konusunda uyarıyor. Aynı şekilde gençlerin de kendilerini olumsuz olarak etkileyebilecek kişi ve çevrelerden uzak kalması ve daha sağlıklı ilişkilere yönelmelerinin gelecekteki sosyal yaşantılarını olumlu yönde etkileyeceği belirtiliyor.