Erkeklerde Neden Meme Ucu Vardır?

Yavrularını beslemedikleri halde, erkeklerde neden meme ucu bulunuyor? Bu, insanlığın cevabını yüzyıllardır (Evrim Kuramı'ndan önce de) merak ettiği bir soru.

Birkaç hormonal durum haricinde, erkeklerin çok büyük bir bölümü hayatları boyunca hiç süt üretmezler. Ancak konu 'evrim' olduğu için de “Ne işe yarıyor?”, “Nasıl bir avantaj sağlıyor?” vb. sorular yöneltmemiz muhtemeldir.

Fakat erkeklerde meme ucu bulunmasının nedeni, bütün sorularımızı manasız bırakır nitelikte!

Özetleyecek olursak: Bu, evrimsel süreçte oluşan bir özellik değil. Aksine, evrimin kurtulmakla uğraşmadığı veya kurtulamadığı bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Evrimsel biyolog Stephen Jay Gould, 1993 yılında kaleme aldığı bir köşe yazısında şöyle diyor: “Evrimin böyle kullanışsız bir yapıyı niçin oluşturduğuna dair açıklama yapmam için birçok istek aldım... Benim görüşüme göre erkeklerin meme ucu, embriyonun oluşumu esnasında izleyeceği 2 olası yol için oluşturulmuş bir beklenti."

Gould’un yazısında değindiği nokta; insan embriyolarının dişi veya erkek oluşumlarına tıpatıp aynı başlayıp, sonrasında 2 cinsten birine doğru gelişiyor olmaları.

İlk birkaç hafta boyunca, erkek ve dişi embriyolar eş oluşumlar gösteriyor, ki buna meme ucu oluşumu da dahil tabii. Eşey bezleri 4. hafta civarında oluşmaya başlıyor. Şayet embriyo XY kromozom çiftine sahipse, 6. ve 10. haftalar arasında Y kromozomunun etkisiyle 'SRY' ismi verilen gen devreye giriyor ve embriyonun erkek olarak gelişim göstermesini sağlıyor.

Erkelerde bulunan meme uçları avantaj sağlamıyor, ama herhangi bir zarara da yol açmıyorlar. Embriyonik dönemde cinsiyet niteliklerinin gelişiminden evvel oluşmalarından ötürü kaybolmaları ekstra bir çaba gerektireceği için de evrim, erkeklerde bulunan meme uçlarını adeta umursamıyor ve yok etmeye de çalışmıyor.