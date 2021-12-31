Ermenistan, Türkiye Menşeli Ürünlere Ambargoyu Kaldırıyor

Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek isteyen Ermenistan, Türkiye menşeli ürünlere uyguladığı ambargoyu kaldırma kararı aldı. Ambargo, 2021 yılının başında Dağlık Karabağ savaşında Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek nedeniyle uygulanmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşta Ermenistan, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek nedeniyle 1 Ocak 2021 tarihinde Türk mallarına altı aylığına ambargo kararı almıştı. Ermenistan hükûmeti, haziran ayında ambargo kararını altı ay daha uzatarak kararı 2021 yılının sonuna kadar geçerli kılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz bir şekilde normalleştirmeye hazır olduklarını belirttikten sonra bugün önemli bir gelişme yaşandı. Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, Türk mallarının ithalatına yönelik ambargonun uzatılmaması yönünde karar alındığını açıkladı.

Türk ürünleri, Ermenistan’a üçüncü bir ülke üzerinden giriyor

Aslında Türkiye ve Ermenistan arasında doğrudan mal alışverişi uzunca bir süredir bulunmuyor. Türkiye, Dağlık Karabağ’ın işgali nedeniyle 1993 yılında Ermenistan ile diplomatik ilişkileri askıya almış ve Ermenistan sınırını kapatmıştı. Ermenistan’a giden Türk menşeli ithal ürünler ise üçüncü taraf ülkeler üzerinden ülkeye giriş yapıyordu.

Ermenistan gümrüğü verilerine göre 2019 yılında ülkeye 268 milyon dolar değerinde Türkiye menşeli mal girdi. Bu rakam, 2020 yılında 230 milyona geriledi. Ermenistan ve Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi kapsamında özel temsilcilerin ilk toplantısının ocak ayında üçüncü bir ülke ev sahipliğinde yapılması planlanıyor.