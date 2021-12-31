Merkez Bankası, Üçüncü Müdahalenin Bilançosunu Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasaya yaptığı toplam beş müdahalenin üçüncüsünün de bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre 10 Aralık'ta yapılan müdahalede 687 milyon dolar satıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayının başında doların özellikle 14 TL barajını aşmaması için müdahalelerde bulunmuştu. 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk doğrudan müdahalenin ardından Merkez Bankası, 17 gün içinde toplam 5 kez piyasaya çeşitli miktarlarda dolar satarak doların yükselişinin önüne geçmeyi hedeflemişti.

Bu müdahalelerin boyutlarıysa ilk müdahalenin ardından geçen yaklaşık 2 hafta sürenin ardından açıklanmaya başladı. 1 Aralık’taki müdahalenin boyutunun 844 milyon dolar, 3 Aralık’takinin ise 504 milyon dolar olduğu açıklanmıştı. Merkez Bankası, bugün 10 Aralık’ta yapılan müdahalenin boyutunu da açıkladı.

10 Aralık'ta piyasaya 687 milyon dolar satıldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 10 Aralık tarihinde yapılan piyasaya doğrudan müdahalesinde satılan döviz tutarının 687 milyon dolar olduğunu açıkladı. Daha önce Bloomberg tarafından 10 Aralık’taki müdahaleye yönelik açıklanan sayı 500 milyon dolar idi. Bu açıklamayla birlikte Merkez Bankası’nın toplam tahmini tutarı şu şekilde güncellendi:

1 Aralık: 844 milyon dolar

844 milyon dolar 3 Aralık: 504 milyon dolar

504 milyon dolar 10 Aralık: 687 milyon dolar

687 milyon dolar 13 Aralık: 2,5 milyar dolar

2,5 milyar dolar 17 Aralık: 2 milyar dolar

Toplam: Yaklaşık 6,5 milyar dolar

Merkez Bankası’nın özellikle son iki müdahaleye yönelik açıklaması merakla bekleniyor.