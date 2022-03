Error 404 Page Not Found hatası nasıl çözülür?

Bir internet sitesini ya da o internet sitesinin herhangi bir sayfasını açmak istediğiniz zaman karşınıza çıkabilen ‘Error 404 Page Not Found’ hatası, bütün kullanıcılar için oldukça can sıkıcıdır. Gelin ‘Error 404 Page Not Found’ ne demek biraz daha yakından bakarak neden olur ve nasıl çözülür sorularının yanıtlarını görelim.

Günlük dilde bile artık karşılıksız kalan konularda deyim niyetine kullandığımız ‘Error 404 Page Not Found’ hatası ile gün içinde bile pek çok karşılaşabiliyoruz. Bir internet sitesini ya da bir internet sitenin herhangi bir sayfasını açmak istediğimizde ama o sayfa açılmadığı zaman karşımıza ‘Error 404 Page Not Found’ hata uyarısı çıkar. Bu uyarının çözümü çoğu zaman kolaydır ancak bazen gerçek anlamda imkansız olabilir. ‘Error 404 Page Not Found’ hatası genel olarak kullanıcı kaynaklıdır ama bazı durumlarda söz konusu internet sitesinin sunucusu kaynaklı bir hata da olabilir. Kullanıcı kaynaklı hata nedenleri kolayca çözülebilir ancak eğer sorun internet sitesi ve sunucularıyla alakalıysa olaylar bir noktada çözümsüz hale gelecektir. Gelin ‘Error 404 Page Not Found’ ne demek biraz daha yakından bakarak neden olur ve nasıl çözülür sorularının yanıtlarını görelim. ‘Error 404 Page Not Found’ ne demek? HTTP internet protokolünün 404 numaralı sayfa bulunamadı hatası anlamına gelen ‘Error 404 Page Not Found’ hatası, bir internet sitesi ya da bir internet sitesinin herhangi bir sayfası açılmadığı zaman yaşanan hatanın kullanıcıya bildirildiği uyarı yazısıdır. ‘Error 404 Page Not Found’ yerine şu tür hata uyarılarıyla ya da Türkçe benzerleriyle karşılaşmanız mümkün; 404 Error

404 Not Found

Error 404

The requested URL was not found on this server

HTTP 404

Error 404 Not Found

404 File or Directory Not Found

HTTP 404 Not Found

404 Page Not Found

Error 404. The page you're looking for can't be found ‘Error 404 Page Not Found’ hatası neden olur? Söz konusu internet sitesi silinmiş olabilir.

Söz konusu internet sitesi sayfası silinmiş olabilir.

Sayfa bağlantısı yani URL taşınmış olabilir.

URL yanlış yazılmış olabilir.

Söz konusu URL artık aktif olmayabilir.

İnternet sitesi sunucularında bir arıza meydana gelmiş olabilir.

Kullanıcının internet bağlantısında bir sorun meydana gelmiş olabilir. ‘Error 404 Page Not Found’ hata uyarı ile karşılaşmanızın genel olarak nedenleri bu şekildedir. Yasal olarak engellenmiş sitelerde çok daha farklı uyarılarla karşılaşırsınız. Bazı durumlarda internet siteleri konuyu anlatan bir açıklama metni ile kullanıcıları aydınlatarak yapılacak işlem için yönlendirme bağlantıları ekleyebilirler. Error 404 Page Not Found hatası nasıl çözülür? Yöntem #1: Sayfayı yenileyin.

Sayfayı yenileyin. Yöntem #2: URL hatalarını kontrol edin.

URL hatalarını kontrol edin. Yöntem #3: Bir önceki dizini açmayı deneyin.

Bir önceki dizini açmayı deneyin. Yöntem #4: Sayfaya arama motoru üzerinden ulaşmaya çalışın.

Sayfaya arama motoru üzerinden ulaşmaya çalışın. Yöntem #5: İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin.

İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin. Yöntem #6: ‘Error 404 Page Not Found’ hatası veren internet sitesi ile iletişime geçin. Yöntem #1: Sayfayı yenileyin: Cihaz hatalarında kapat-aç yöntemi neyse ‘Error 404 Page Not Found’ hatası için de sayfa yenilemek odur. Hata uyarısı ile karşılaştığınız sayfada ilk olarak sayfayı yenileyin. Çoğu zaman yenileme sonrası sayfa açılacaktır. Anlık internet bağlantısı ve yine anlık sunucu yoğunluğu kaynaklı sorunlar sayfa yenileyerek düzelir. Yöntem #2: URL hatalarını kontrol edin: Eğer ‘Error 404 Page Not Found’ hata uyarısı aldığınız sayfanın URL bağlantısını elle yazdıysanız ya da biri tarafından elle yazılmış bir URL bağlantısı ile açmaya çalıştıysanız yazım hataları olmuş olabilir. Hatalı bir URL, kullanıcıları olmayan bir sayfaya yönlendirir ve bu nedenle hata meydana gelir. URL bağlantısını yeniden düzenleyerek ‘Error 404 Page Not Found’ hatasını da ortadan kaldırmış olursunuz. Yöntem #3: Bir önceki dizini açmayı deneyin: Eğer bir internet sitesinin direkt olarak www.web.com bağlantılı anasayfasını değil de www.web.com/a/b/c.htm gibi ek bir sayfasını açmaya çalışırken ‘Error 404 Page Not Found’ hatası alıyorsanız bir önceki dizini yani sayfayı açmayı deneyin. Mesela www.web.com/a/b ya da www.web.com/a bağlantısını açmayı deneyin. Eğer bu bağlantılar açılıyorsa söz konusu sayfa kaldırılmış olabilir. Yöntem #4: Sayfaya arama motoru üzerinden ulaşmaya çalışın: ‘Error 404 Page Not Found’ hata uyarısı aldığınız internet sitesi ya da o internet sitesine ait sayfa ile ilgili bir sorun varsa ve URL bağlantısını düzeltmenize rağmen sorunu çözemediyseniz Google ve benzeri bir arama motoru üzerinden sayfa ulaşmaya çalışın. İnternet sitesi adı ve aradığınız sayfa adını yazarak aratırsanız en güncel ve sorunsuz bağlantıya ulaşabilirsiniz. Yöntem #5: İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin: Güncel olmayan ve önbelleği dolu olan internet tarayıcılarının da ‘Error 404 Page Not Found’ hatasına neden olduğu biliniyor. İnternet tarayıcınızın önbelleğini güzelce temizleyerek söz konusu bağlantıyı yeniden açmaya çalışın. Çoğu durumda önbellek temizleme işlemi sonrası ‘Error 404 Page Not Found’ hatası ortadan kalkacaktır. Yöntem #6: ‘Error 404 Page Not Found’ hatası veren internet sitesi ile iletişime geçin: Ne yaparsanız ‘Error 404 Page Not Found’ hata uyarısı aldığınız internet sitesi ya da o internet sitesine ait sayfa açılmıyorsa ama sizin mutlaka o bağlantıya ulaşmanız gerekiyorsa söz konusu internet sitesi ile iletişime geçerek sorunu anlatın. Site yöneticileri eğer bir sorun varsa bunu açıklayabilir ve ziyaret edebileceğiniz alternatif bağlantıları size verebilir. Elbette, yanıt almamanız da mümkün. Bir internet sitesini ya da o internet sitesinin herhangi bir sayfasını açmak istediğiniz zaman karşınıza çıkabilen hata uyarısı ‘Error 404 Page Not Found’ ne demek, neden olur, nasıl çözülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemleri bütün detaylarıyla anlattık. Eğer tüm yöntemleri uygulamanıza rağmen hata almaya devam ediyorsanız bırakın, açılırsa sizindir.

