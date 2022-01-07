James Webb Uzay Teleskobu'nun Son Videosu Paylaşıldı

NASA’nın yeni uzay teleskobu bugün, fırlatıldığı roketten ayrıldı. ESA, James Webb Uzay Teleskobu’nu görebileceğimiz son anları paylaştı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) yeni nesil uzay gözlem aracı James Webb Teleskobu’nun yolculuğu başarılı bir şekilde devam ediyor. Evrenin tarihini ortaya çıkarmak için yola çıkan James Webb Teleskobu, yolculuğuna devam ederken bizler de teleskop hakkında önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde teleskobun motor sıcaklığını kontrol etmede son derece kritik olan güneş kalkanlarının başarıyla açıldığını duyurmuştuk. Bugün ise yeni ve oldukça önemli bir gelişme daha yaşandı. James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık’ta görevine başlamasını sağlayan; kendisini uzaya götüren roketinden ayrıldı.

ESA, teleskobun roketten ayrıldığı anları paylaştı

Teleskop, roketten ayrılırken uzayın karanlığının yanı sıra kadrajın sağ köşesinden görüntüye dahil olan dünyamız göze çarpıyor. Yerleşeceği konum için yaklaşık 1 aylık daha yolculuk yapacak olan teleskop, kendi etrafında dönerek Ariane 5 roketinden uzaklaştı. Uzay Teleskobu’nun roketten ayrılış videosu çok özel çünkü bu videoda James Webb Uzay Teleskobu’nu son kez görüyoruz. Teleskop, gezegenimizden yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngede yer konumlanmak üzere roketinden ayrıldı ve onu bir daha görüntülemek mümkün olmayacak.

Ajansın paylaşmış olduğu son video ile teleskobun, görüntüleri kaydetmeye başlayacağı konuma doğru uzanan yolculuğuna şahit olduk. Bu videodan sonra artık James Webb Uzay Teleskobu’nun görüntülerini değil, teleskobun kaydedeceklerini konuşmaya başlayacağız. NASA’nın yeni gözü olan James Webb Uzay Teleskobu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili içeriklerimizi okuyabilirsiniz. Teleskobun yolculuğunu aktarmak için sabırsızlanıyoruz, gelişmeler için takip edin.